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 Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. ФОТОрепортаж

Украинские волонтеры-расследователи продолжают серию публикаций о российских военнослужащих 136-й ОМСБр (в/ч 63354 г.Буйнакск, республика Дагестан), которые были отправлены командованием 58-й армии для ведения боевых действий против Украины на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm, в данном материале будут идентифицированы связисты 136-й бригады.

Напомним, что информация, полученная из личной почты начальника штаба разведывательного батальона Дорошенко Олега Владимировича, была предоставлена волонтерам InformNapalm хактивистами Украинского киберальянса (UkrainianCyberAlliance, UCA и "КиберХунты").

Сразу же после публикации первой части расследования, в которой была проведена идентификация танкистов 136-й бригады ВС РФ, капитан Дорошенко удалил свой профиль в социальной сети Вконтакте. Его примеру последовали и некоторые танкисты, личные данные которых InformNapalm представил в открытом доступе в виде таблицы.

"В данной публикации мы рассмотрим военнослужащих батальона связи, отправленных для выполнения задач в составе группировки войск (сил) "Юг" на территории Ростовской области в 2014 году. Предлагаем выдержку из Приказа командира войсковой части 63354 № 177 от 30.07.14г. ", - говорится в публикации.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 01


До выдачи боевого распоряжения Командующим 58-й армии РФ, укомплектование приграничных воинских расположений производилось на основании телеграмм начальника штаба войсковой части 47084. Ниже представлен типовой Приказ командира войсковой части 63354. Для систематизации и анализа использовались данные десятков таких же приказов.

217 приказ от 11.09.14г

Личные данные военнослужащих из состава батальона связи, отправляемых в командировку по направлению Буйнакск - Поповка (Ростовская область) представлены в виде таблицы.

Путем изучения социальных профилей военнослужащих батальона связи 136-й ОМСБр ВС РФ волонтерами были получены доказательства незаконного пребывания россиян на территории Украины летом-осенью 2014.

К примеру, младший сержант Землянухин Владислав Викторович ( архив профиля, альбома, контактов ) сохранил серию фотографий российско-украинской "командировки". Номера и тактические знаки на технике залеплены землей подручным способом.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 02Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 03Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 04


Принадлежность Владислава Землянухина к 136-й ОМСБр ВС РФ подтверждается фотографиями на территории воинской части и медалью с личной подписью Командующего 58-й армии РФ А.Гурулева.

Смотрите также: Для Гааги: опубликованы данные российских танкистов из 136-й бригады ВС РФ, причастных к вторжению в Украину. ФОТОрепортаж

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 05Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 06

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 07


Период длительной командировки в Украину подтверждается комментариями к фото - три месяца, что на 01 октября 2014 как раз соответствует периоду отправки по приказу в Ростовскую область с 28.07.2014
(текст комментариев, орфография сохранена):
Альберт Габбасов когда дамой?

Владислав Землянухин Альберт, как все закончится

Альберт Габбасов Владислав, еще неизвестно чтоли?

Владислав Землянухин Бл@ мы тут третий месяц уже п@здец что поведали
Упоминаются в переписке и другие военнослужащие из представленного списка связистов: командир взвода управления Шмелев Юрий Николаевич и водитель-электрик радиостанции (Р-166-05) Балаев Артем Игоревич :

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 08


Альберт Габбасов: "Владислав, как там Балаев и Шмелев поживают? привет передавай!"

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 09


Несмотря на то, что Землянухин по приказу был отправлен в Ростовскую область как начальник радиостанции (Р-149 АКШ-2), на фотографиях он позирует на фоне российской мобильной радиостанции Р-166-0.5 "Артек" (фото 1, 2, 3, 4 )

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 10


Российская радиостанция Р-166-0,5 "Артек" на шасси К1Ш1 находится на вооружении российской армии с 2005 года, активно начала поступать в войска с 2011 года, уровень - не ниже полк/бригада.

Данный вид российской техники использовался в боях под Дебальцево зимой 2015 и отмечен в базе данных сообщества InformNapalm. Постоянная ссылка на базу: bit.ly/RuWeaponryDonbas .

Отметим, что фото с радиостанцией сделано в Луганске по адресу улица Даля, 27 на территории "Укртелеком" судя по табличке. Рядом расположено ПТУ №7 по адресу ул.Шеремета, 7.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 11


Как говорилось выше, номер техники замазан землей, но отпавший кусок грязи показал часть тактического знака 136-й ОМСБр - квадрат в середине с закрашенными по диагонали двумя квадратами. Дополнительно в комментариях радиотелефонист отделения (носимых средств связи) взвода связи Антон Мурашкин подметил не стертую надпись на мачте мобильного средства связи (МСС).


Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 12Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 13

Шеврон 2-го армейского корпуса России так называемого "ЛНР" настолько запал в душу Землянухину, что он по возвращению в пункт постоянной дислокации еще долго щеголял с ним у себя в части.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 14


Кроме этого, в фотоальбоме Землянухина есть фотографии на территории сборного пункта Луганского областного военкомата, где располагался батальон "Заря" и фиксировались средства спецсвязи, такие как Р-441 "Ливень". Отметим, что данный вид техники согласно данным списочного состава также использует 136-я ОМСБр. На некоторых фотографиях видна часть голубого здания базы батальона бандформирования "Заря".

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 15Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 16

Смотрите также: На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 17


В альбоме также присутствуют снимки на фоне здания, с противоположной стороны плаца сборного пункта и фотографии в здании стационара рядом стоящего Луганского Онкологического Диспансера.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 18Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 19


Сравним фото последствий обстрела здания онкодиспансера летом 2014 с фотографиями ( 1, 2, 3 ), представленными в альбоме российского связиста Землянухина.

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 20

Смотрите также: Российские оккупанты использовали командно-штабную машину Р-149МА1 при вторжении на Донбасс. ФОТОрасследование

Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 21Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 22

Это очередной яркий пример того, как российские военнослужащие на Донбассе следуют террористической тактике, размещаясь на территории социальных объектов: школ, больниц и других учреждений.


Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе 23


"В первой части серии публикаций, посвященной командировкам военнослужащих 136-й ОМСБр из Буйнакска в Украину летом 2014, InformNapalm показал как перекликались наши ранние OSINT-расследования с данными официальных приказов по воинской части. В данном же расследовании именно информация из приказов дала возможность идентифицировать место пребывания буйнакских связистов в Луганске на протяжении трех месяцев летом-осенью 2014", - отмечают авторы расследования.
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Остальных ещё не сфотографировали обведёнными.
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Ну, хоть "Украинскую хунту" правильно написали - все всей своей скрепной силой знаний русского языка - с большой буквы
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Там покоління алкоголіків,на тому обличчі.
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позорные доски?.... желаю такие на каждый дом в пидоРасии!... Аминь...
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военная связь бывает в трех состояниях: 1 - связи нет, 2- только что была, 3- сейчас будет.
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В описанном случае, у нормального связиста, она находится в трех состояниях одновременно )))
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Добавлю ще одну приємну новину.
Ходять чутки що в резервах рашки лишилося 17 мільярдів долларів.
Так що скоро Зради та ;всьо пропало; на Цензорі стане менше.
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Типу вони платитимуть. У них тупо відберуть майно за кордоном.
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не тільки на цензорі, а й на вуличних дійствах, в такзваних партіях, в шатунопідрозділах, на телебаченні. Зміни відбудуться в Україні, в Західній Європі і Всьому Світі.
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В иске, который Украина подала в Международный суд ООН, говорится о том, что Россия инициировала и поддерживала вооруженное восстание против украинской власти и государства в Крыму и Донбассе.
Поддерживала вооруженное восстание. О военных преступлениях речь вообще не идет. Вот вам и вся Гаага
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Це гібридна війна, а тому і гібридна термінологія, і військові злочини будуть кваліфікуватись відповідно до зміни правил і умов ведення такого типу війни.
На Росії вже поставили хрест.
Росія буде відповідати і за Україну, і за Сірію... Згадають Грузію...
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Хорошая новость
пилот, атаковавший мирное население Сирии бомбами с зарином, в Гаагу не поедет - он сегодня взорвался в собственной машине: бомба сработала
Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе - Цензор.НЕТ 9485
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДля Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. ФОТОрепортаж
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