 Для Гааги: опубликованы данные российских связистов из 136-й бригады ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm , в данном материале будут идентифицированы связисты 136-й бригады.Напомним, что информация, полученная из личной почты начальника штаба разведывательного батальона Дорошенко Олега Владимировича, была предоставлена волонтерам InformNapalm хактивистами Украинского киберальянса (UkrainianCyberAlliance, UCA и "КиберХунты").Сразу же после публикации первой части расследования , в которой была проведена идентификация танкистов 136-й бригады ВС РФ, капитан Дорошенко удалил свой профиль в социальной сети Вконтакте. Его примеру последовали и некоторые танкисты, личные данные которых InformNapalm представил в открытом доступе в виде таблицы "В данной публикации мы рассмотрим военнослужащих батальона связи, отправленных для выполнения задач в составе группировки войск (сил) "Юг" на территории Ростовской области в 2014 году. Предлагаем выдержку из Приказа командира войсковой части 63354 № 177 от 30.07.14г. ", - говорится в публикации.

До выдачи боевого распоряжения Командующим 58-й армии РФ, укомплектование приграничных воинских расположений производилось на основании телеграмм начальника штаба войсковой части 47084. Ниже представлен типовой Приказ командира войсковой части 63354. Для систематизации и анализа использовались данные десятков таких же приказов.Личные данные военнослужащих из состава батальона связи, отправляемых в командировку по направлению Буйнакск - Поповка (Ростовская область) представлены в виде таблицы Путем изучения социальных профилей военнослужащих батальона связи 136-й ОМСБр ВС РФ волонтерами были получены доказательства незаконного пребывания россиян на территории Украины летом-осенью 2014.К примеру, младший сержант Землянухин Владислав Викторович контактов ) сохранил серию фотографий российско-украинской "командировки". Номера и тактические знаки на технике залеплены землей подручным способом.Принадлежность Владислава Землянухина к 136-й ОМСБр ВС РФ подтверждается фотографиями на территории воинской части и медалью с личной подписью Командующего 58-й армии РФ А.Гурулева.

Альберт Габбасов когда дамой?



Владислав Землянухин Альберт, как все закончится



Альберт Габбасов Владислав, еще неизвестно чтоли?



Владислав Землянухин Бл@ мы тут третий месяц уже п@здец что поведали

Период длительной командировки в Украину подтверждается комментариями к фото - три месяца, что на 01 октября 2014 как раз соответствует периоду отправки по приказу в Ростовскую область с 28.07.2014(текст комментариев, орфография сохранена):Упоминаются в переписке и другие военнослужащие из представленного списка связистов: командир взвода управления Шмелев Юрий Николаевич и водитель-электрик радиостанции (Р-166-05) Балаев Артем Игоревич

Альберт Габбасов: "Владислав, как там Балаев и Шмелев поживают? привет передавай!"

Несмотря на то, что Землянухин по приказу был отправлен в Ростовскую область как начальник радиостанции (Р-149 АКШ-2), на фотографиях он позирует на фоне российской мобильной радиостанции Р-166-0.5 "Артек" (фото 1

Российская радиостанция Р-166-0,5 "Артек" на шасси К1Ш1 находится на вооружении российской армии с 2005 года, активно начала поступать в войска с 2011 года, уровень - не ниже полк/бригада.Данный вид российской техники использовался в боях под Дебальцево зимой 2015 и отмечен в базе данных сообщества InformNapalm. Постоянная ссылка на базу: bit.ly/RuWeaponryDonbas Отметим, что фото с радиостанцией сделано в Луганске по адресу улица Даля, 27 на территории "Укртелеком" судя по табличке. Рядом расположено ПТУ №7 по адресу ул.Шеремета, 7.

Как говорилось выше, номер техники замазан землей, но отпавший кусок грязи показал часть тактического знака 136-й ОМСБр - квадрат в середине с закрашенными по диагонали двумя квадратами. Дополнительно в комментариях радиотелефонист отделения (носимых средств связи) взвода связи Антон Мурашкин подметил не стертую надпись на мачте мобильного средства связи (МСС).Шеврон 2-го армейского корпуса России так называемого "ЛНР" настолько запал в душу Землянухину, что он по возвращению в пункт постоянной дислокации еще долго щеголял с ним у себя в части.

Кроме этого, в фотоальбоме Землянухина есть фотографии на территории сборного пункта Луганского областного военкомата , где располагался батальон "Заря" и фиксировались средства спецсвязи, такие как Р-441 "Ливень" . Отметим, что данный вид техники согласно данным списочного состава также использует 136-я ОМСБр. На некоторых фотографиях видна часть голубого здания базы батальона бандформирования "Заря".

В альбоме также присутствуют снимки на фоне здания, с противоположной стороны плаца сборного пункта и фотографии в здании стационара рядом стоящего Луганского Онкологического Диспансера.

Сравним фото последствий обстрела здания онкодиспансера летом 2014 с фотографиями ( 1 3 ), представленными в альбоме российского связиста Землянухина.

Это очередной яркий пример того, как российские военнослужащие на Донбассе следуют террористической тактике, размещаясь на территории социальных объектов: школ, больниц и других учреждений.

"В первой части серии публикаций, посвященной командировкам военнослужащих 136-й ОМСБр из Буйнакска в Украину летом 2014, InformNapalm показал как перекликались наши ранние OSINT-расследования с данными официальных приказов по воинской части. В данном же расследовании именно информация из приказов дала возможность идентифицировать место пребывания буйнакских связистов в Луганске на протяжении трех месяцев летом-осенью 2014", - отмечают авторы расследования.