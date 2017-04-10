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 Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский. ФОТО

В Макеевке муляж пулемета с могилы боевика украли, чтобы сдать на металлолом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский ссылаясь на запись одного из пабликов сепаратистов.

"Не понимаю, как это Кустурица до сих пор не посетил ЛДНР. Там же неиссякаемый источник вдохновения. Вот, например, муляж пулемета с могилы "освободителя" украли на металл. Пробуй такое нарочно придумать", - пишет журналист.

Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский 01


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кулемет надо было бы из картона или из говна слепить тогда бы не украли..воняет же..фууу
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если бы с говна - тогда бы сожрали еще в процессе поминок.
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Муляж должен был быть изготовлен из того же материала что и якутский петух.
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Отбросы воевали за отбросы, и на тех же отбросов обижаются...мдааа
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у нас в макеевке, у родственников, все туи на могиле ребенка повыкапывали, мрази...
не так деревья жалко, как сердце болит....
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Мда... ради денег идут на преступления, переступая через человеческие судьбы- это био мусор
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На Казачьем кладбище есть еще бронзовый бюст бандита-рыга джарты.Рекомендую.Только молотом слегка помять.Чтобы не распознали.
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чего сразу украли
может на другую могилу переставили
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В Одессе ищите,мэру рыгионалу надо было оружие позарез на ватную массовку для своего цирка шапито.
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"Не скіглітє", як казав відомий посіпака овоча - у цього ушльопка хоч могилка є, фартовий...
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Могила типичного уголовника ,типа вора в законе.
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а як колаборанти поїли-посрали,чи кишки в них ще не лізуть назовні ?
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куплю. дорого. щоб засунуть в задницю різним голубанам.
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этому херову оно уже не понадобиться , а вору хоть на хлеб копейка будет ...
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Вот смотришь- молодые пацаны и уже в могиле. И за какой хер? За ботоксного? За сантехника захара? За что вы жизни свои гробите? За фейковый рюський мир, который сам трещит по швам и не сегодня - завтра разлетится на десятки осколков. Украина идёт веренно в будущее, в европейскую семью. А вы куда идёте?.. Одумайтесь, одумайтесь пока ещё кому-то не поздно.Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский - Цензор.НЕТ 82
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Нечем думать...сегодня общался с дурой которая мечтает о ДНР но туда валить не хочет...
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Вот смотришь- молодые пацаны и уже в могиле.

Дык это разновидность киви, Бабая итд "солдат удачи" в донецкой степи.
Ни ума ни фантазии...
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Ну да, он же думал что только он убивать будет, а сам он бессмертный.
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да с чего взяли, что "украли"? просто предателям и террористам памятник - ЭТО РОСКОШЬ!
уничтожили ублюдка! закопали и на том хорошо!
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Муляжи президента, прем'єр-міністра, головного плокулола та ще до біса всіляких нікому не треба?
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Суровые реалии Долбасса. Если без присмотра оставить и у туварища Артема руку отломают, какая-то неправильная рука . Особенно вид справа



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В Харькове тоже есть одна "неприличная" скульптура:
Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский - Цензор.НЕТ 2570
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Сдох и стал удобрением за маразм хуйла и рабсийский мирок.
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Тю. Воно ще й дивується!... Дякуй,сєпар,що хоть декілька днів кулемет був на могилі цієї худоби, що зрадила своїй Батьківщині і в якої,до речі-Є МОГИЛА!!! Шахтьори,мля....
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Ух ты, может и я его отправил в ад
Зачетное тогда рубилово было
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Тех кто украл как то еще могу понять,обналичат в твердой валюте в виде пузыря и всплакнут по "герою".Ну а тех кто поставил кроме как ебо..тами назвать не могу...
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гмм....а если бы был танкистом то т-72 в натуральную величину слепили бы? а если гинеколог тогда ЧТО???
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я хочу себе фоточку, когда Соплю похоронят... скинете?...)
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у рассеянских мразей какой-то вечный дрочь на женшин снайперш
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Зоряна и Шкиряка работа красть пулеметы с могил бравых обконченцев
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Петуха из говна слепите ему, хер кто тронет!
Хотя....
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Петуха из говна слепите ему, хер кто тронет!
Хотя.

Такое разрешается только Захарченко - специалисту по курятине.
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Прикольный муляж , патроны с ленты вынули ?
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В чём проблема-именно за это и погиб этот придурок-чтобы кто-то мог воровать железо и всё остальное.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМуляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский. ФОТО
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