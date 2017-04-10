 Муляж пулемета с могилы боевика украли на металл в Макеевке, - Казанский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский ссылаясь на запись одного из пабликов сепаратистов.
"Не понимаю, как это Кустурица до сих пор не посетил ЛДНР. Там же неиссякаемый источник вдохновения. Вот, например, муляж пулемета с могилы "освободителя" украли на металл. Пробуй такое нарочно придумать", - пишет журналист.
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не так деревья жалко, как сердце болит....
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может на другую могилу переставили
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Дык это разновидность киви, Бабая итд "солдат удачи" в донецкой степи.
Ни ума ни фантазии...
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уничтожили ублюдка! закопали и на том хорошо!
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Зачетное тогда рубилово было
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В Донецке хоронят по частям...
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Хотя....
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Хотя.
Такое разрешается только Захарченко - специалисту по курятине.
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