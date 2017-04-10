 Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО (исправлено). ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе съёмочной группы.
Действие фильма происходит осенью 2014 года на востоке Украины в зоне АТО. Речь пойдет о группе разведчиков во главе с Антоном Саенко (позывной "Бандерас"), которого сыграет актер днепропетровского театра Олег Шульга, служивший добровольцем в зоне АТО. А в эпизодах будут сниматься военные ВСУ, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.
Задача Бандераса - обезвредить российского подрывника по прозвищу Ходок. Но проблема главного героя не только в том, что он столкнется с настоящим профессионалом. Дело усложняется тем, что операцию по захвату ему нужно провести возле своего родного села, жители которого считают его предателем.
Напомним, 13 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" контракт о предоставлении кинопроекта "Позывной Бандерас" государственной финансовой поддержки размером 19 663,4 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 39 326,9 тыс. грн.
8649 24
Убийца бойца АТО в Харькове приговорен к 15 годам тюрьмы(10)
Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж(8)
Террористы применили минометы под Новотроицким, Березовым, Авдеевкой, шахтой Бутовкой и Крымским. Два воина ранены, - пресс-центр штаба АТО(18)
Союз кинематографистов Украины исключит из своих рядов Джигурду за сотрудничество с боевиками "ДНР"(40)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
Нацгвардия задержала четырех пособников террористов "ДНР" в Волновахе(18)
Боевики с начала суток обстреляли из минометов и гранатометов позиции украинских воинов вблизи Гнутово, Широкино и Авдеевки, - пресс-центр штаба АТО(3)
В добрый путь! Хорошего проката.
руцкий мыр выпустил и рекламирует фильму о выходе Леонова в космос.....
Леонов красава! Его славить начали по - кумуняцки.... его лицо искренне изменилось...
Ответить
Ответить
Та людина, що не бачила цей фільм, багато втратила в цьому житті.
Ответить
по сюжету Антон Геращенко вписался бы неплохо на главную роль
и название фильма поменять на ПОЗИВНИЙ ГЕРИЧ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А так я солидарен с цензором в твоем вопросе!
Ответить
Ответить
Ответить