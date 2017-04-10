Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО. ФОТО..............

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе съёмочной группы.
Действие фильма происходит осенью 2014 года на востоке Украины в зоне АТО. Речь пойдет о группе разведчиков во главе с Анатолием Саенко (позывной "Бандерас"), которого сыграет актер днепропетровского театра Олег Шульга, служивший добровольцем в зоне АТО. А в эпизодах будут сниматься военные ВСУ, которые принимали участие в антитеррористических операциях на востоке Украины.
Задача Бандераса - обезвредить российского подрывника по прозвищу Ходок. Но проблема главного героя не только в том, что он столкнется с настоящим профессионалом. Дело усложняется тем, что операцию по захвату ему нужно провести возле своего родного села, жители которого считают его предателем.
Напомним, 13 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" контракт о предоставлении кинопроекта "Позывной Бандерас" государственной финансовой поддержки размером 19 663,4 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 39 326,9 тыс. грн.
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В добрый путь! Хорошего проката.
руцкий мыр выпустил и рекламирует фильму о выходе Леонова в космос.....
Леонов красава! Его славить начали по - кумуняцки.... его лицо искренне изменилось...
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по сюжету Антон Геращенко вписался бы неплохо на главную роль
и название фильма поменять на ПОЗИВНИЙ ГЕРИЧ
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