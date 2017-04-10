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 Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО. ФОТО

В конце апреля начнется подготовительный процесс съемок военного детектива "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буладзе. Съемочная группа с 20 апреля проведет неделю на полигоне с инструкторами, чтобы лучше ощутить и понять реалии жизни военных. Только после этого они приступят к съемкам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе съёмочной группы.

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Действие фильма происходит осенью 2014 года на востоке Украины в зоне АТО. Речь пойдет о группе разведчиков во главе с Анатолием Саенко (позывной "Бандерас"), которого сыграет актер днепропетровского театра Олег Шульга, служивший добровольцем в зоне АТО. А в эпизодах будут сниматься военные ВСУ, которые принимали участие в антитеррористических операциях на востоке Украины.

Задача Бандераса - обезвредить российского подрывника по прозвищу Ходок. Но проблема главного героя не только в том, что он столкнется с настоящим профессионалом. Дело усложняется тем, что операцию по захвату ему нужно провести возле своего родного села, жители которого считают его предателем.

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Напомним, 13 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" контракт о предоставлении кинопроекта "Позывной Бандерас" государственной финансовой поддержки размером 19 663,4 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 39 326,9 тыс. грн.

Начались съемки фильма Позывной Бандерас о событиях в зоне АТО 01

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Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО. ФОТО..............

В добрый путь! Хорошего проката.
руцкий мыр выпустил и рекламирует фильму о выходе Леонова в космос.....
Леонов красава! Его славить начали по - кумуняцки.... его лицо искренне изменилось...
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Задача Бандераса - обезвредить российского подрывника по прозвищу Ходок. Но проблема главного героя не только в том, что он столкнется с настоящим профессионалом. Дело усложняется тем, что операцию по захвату ему нужно провести возле своего родного села, жители которого считают его предателем.Источник:http://censor.net.ua/p435718
по сюжету Антон Геращенко вписался бы неплохо на главную роль

и название фильма поменять на ПОЗИВНИЙ ГЕРИЧ
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То 2014 рік. Марш ватніків на зажарку в дом профсоюзів. Уважніше.
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не специалист в кино, НО хотел бы, чтобы вы еще сделали 4-серийную версию фильма для телевидения))) кино мало смотрят...
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Цензор.НЕТФотоОбществоНачались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО. ФОТО
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