 "Национальный корпус" объявил о бессрочном блокировании "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Активисты Национального Корпуса, как и было обещано ранее, пришли только что к стенам уже знакомого нам центрального отделения "Сбербанка" на Владимирской, чтобы теперь уже окончательно добиться завершения его работы на территории Украины. Под стенами Сбербанка наши активисты сейчас выставляют палатки Национального Корпуса, и на глазах десятков нацгвардейцев и правоохранителей, которые пришли его защищать, обустраивают территорию для бессрочного блокирования антиукраинского финансового учреждения", - говорится в заявлении.