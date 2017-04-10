 "Национальный корпус" объявил о бессрочном блокировании "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.
"Активисты Национального Корпуса, как и было обещано ранее, пришли только что к стенам уже знакомого нам центрального отделения "Сбербанка" на Владимирской, чтобы теперь уже окончательно добиться завершения его работы на территории Украины. Под стенами Сбербанка наши активисты сейчас выставляют палатки Национального Корпуса, и на глазах десятков нацгвардейцев и правоохранителей, которые пришли его защищать, обустраивают территорию для бессрочного блокирования антиукраинского финансового учреждения", - говорится в заявлении.
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ПОРОСЯКУ - НА ГІЛЛЯКУ!
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Результаты решительных реформ украинской власти: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции.
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Сегодня, 15:10 Просмотров: 1380
Автор видео несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та никак не реагировала
Тайский военнослужащий выложил в Сеть видео своей конфронтации в междугородном автобусе с иностранной туристкой, которая закинула ноги на спинку сиденья рядом с ним.
Инцидент произошел 30 марта в автобусе, следовавшем из Бангкока в провинцию Сукхотай. Несвежие носки девушки, которая предположительно являлась француженкой, беспокоили своим запахом не только самого Наронга, но и других пассажиров автобуса, сообщает Daily Star.
Автор видео, 21-летний солдат Наронг Тхаопанья, несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та не только не реагировала, а наоборот, задвигала ступни еще дальше на спинку.
"Девушка была красивой, но абсолютно бескультурной", - отметил Наронг в своем "Фейсбуке".
Пользователей Сети возмутило поведение туристки. Многие из них заявили, что на месте солдата просто скинули бы ноги девушки с кресла.http://www.segodnya.ua/life/mistery/turistka-v-tailande-shokirovala-poputchikov-zapahom-svoih-noskov-1011589.html
Вы тоже русский?
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Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.
Он подтвердил информацию, распространенную СМИ, о задержании в нетрезвом состоянии сотрудника консульства РФ в Киеве, который вел машину с дипломатическими номерами.
"9 апреля на улице Митрополита Липкивского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем полицейскими был остановлен автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который находился с явными признаками алкогольного опьянения", - отметил Тракало.
"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.
"Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах", - добавил он.
На уточняющий вопрос, гражданином какой страны является нетрезвый водитель, он ответил: "Водитель предъявил водительское удостоверение РФ и гражданство России".
По информации "Украинской правды", речь идет о дипломатическом сотруднике посольства РФ, по состоянию на время своего приезда в Украину занимал должность советника посольства.
Ранее сообщалось, что водитель и вызванный после задержания сотрудник консульства сначала не понимали украинского языка, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье - большой грех. http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pyanyy-voditel-iz-konsulstva-rf-okazalsya-grazhdaninom-rossii-smi-1011598.html
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Кто нибудь объяснит логику действий и цели?
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Слава Героям !
Слава Нації !
Смерть ворогам!
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Активисты деблокируют центральное отделение российского "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Боюсь, как бы у народа опять не сработал инстинкт самосохранения и этих активистов не загнали в этот же сбербанк и не сожгли вместе со всеми патрохами.
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https://www.facebook.com/begemot.media/videos/1483576214995046/
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