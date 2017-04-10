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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Сбербанк России (113) Национальный корпус (41)

 "Национальный корпус" объявил о бессрочном блокировании "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж

Участники партии "Национальный корпус" планируют бессрочно блокировать работу отделения "Сбербанка" в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.

"Активисты Национального Корпуса, как и было обещано ранее, пришли только что к стенам уже знакомого нам центрального отделения "Сбербанка" на Владимирской, чтобы теперь уже окончательно добиться завершения его работы на территории Украины. Под стенами Сбербанка наши активисты сейчас выставляют палатки Национального Корпуса, и на глазах десятков нацгвардейцев и правоохранителей, которые пришли его защищать, обустраивают территорию для бессрочного блокирования антиукраинского финансового учреждения", - говорится в заявлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО


Национальный корпус объявил о бессрочном блокировании Сбербанка в Киеве 01Национальный корпус объявил о бессрочном блокировании Сбербанка в Киеве 02Национальный корпус объявил о бессрочном блокировании Сбербанка в Киеве 03

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МВФ не одобрит.
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Срано это. У нас в городе, исчезло отделение свинорылого сбербанка, с центральной площади, в неизвестном направлении. Чо - то, хуёвый Киев отстаёт.
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Мокша, ти наївся грибів під назвою "отсосиновики"?
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Не закрыт , людям давали время забрать деньги .
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А цапня ограничила выдачу денег , жалюзи закрыты скорее всего потому что персонал испугался , вдруг у кого то из блокирующих русня родственника убила , возьмет гранатомет и запулит в окно .
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Они думают,что мы не догадываемся,что нацкорпус-орлы авакова.Цирк.
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кароче, зараз мене забанять, але вже час:
ПОРОСЯКУ - НА ГІЛЛЯКУ!
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Пойду наверно в этот "корпус", говорят там бабки хорошие иногда.
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Національний, тільки не уточняють якої національності цей корпус.
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Национальность любая за 50 гривен в час.
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Мне "страдалец" БАБА , как мертвому припарка. Если ты на этот счет страдаешь, то я не виноват, что они (бабы) тебя не любят!
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Согласно новому законопроекту в ближайшем будущем подразумевается выплата компенсаций владельцам собственности в Крыму. То есть тем, кто попал «под каток» национализации имущества на Крымском полуострове, начавшеюся 26 марта 2014 года и продлившеюся чуть более года, согласно законопроекту возместят убытки. Под действие закона попадает и один из самых крупных национализированных проектов, принадлежащих Петру Порошенко «Севморзавод», а также сеть АЗС Игоря Коломойского. Как поступят Петя и Беня, возьмут компенсацию или откажутся?
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та ты шо отказаться? а на фига они этот закон принимали и подписывали?
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Я всегда знал, что Капранов литовская фамилия
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А Ali Hasan украинская? А закон и правда приняли в России.
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Украинская? А чего в США по прокси в россии не знают?
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Туристка в Таиланде шокировала попутчиков запахом своих носков
Сегодня, 15:10 Просмотров: 1380

Автор видео несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та никак не реагировала

Тайский военнослужащий выложил в Сеть видео своей конфронтации в междугородном автобусе с иностранной туристкой, которая закинула ноги на спинку сиденья рядом с ним.
Инцидент произошел 30 марта в автобусе, следовавшем из Бангкока в провинцию Сукхотай. Несвежие носки девушки, которая предположительно являлась француженкой, беспокоили своим запахом не только самого Наронга, но и других пассажиров автобуса, сообщает Daily Star.

Автор видео, 21-летний солдат Наронг Тхаопанья, несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та не только не реагировала, а наоборот, задвигала ступни еще дальше на спинку.

"Девушка была красивой, но абсолютно бескультурной", - отметил Наронг в своем "Фейсбуке".
Пользователей Сети возмутило поведение туристки. Многие из них заявили, что на месте солдата просто скинули бы ноги девушки с кресла.http://www.segodnya.ua/life/mistery/turistka-v-tailande-shokirovala-poputchikov-zapahom-svoih-noskov-1011589.html
Вы тоже русский?
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Шо таке, азіатику? Акаріни заїли? Чи демодекси? Ти не чешися, сходи до ветеринарної аптеки. Допоможуть.
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М-да. На третій рік війни вони помітили, що сбєрбанк російський банк чи команда прийшла від кураторів? З такими "патріотами" ворогів не потрібно.
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Это просто папуасы.
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Блокадники. Хотя логика в их действиях определенная есть: кто нибудь да заплатит(или банк, или заказчик).
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Просто не там блокируют. ИХ ВСЕХ СОБРАТЬ И НА БАНКОВУЮ.
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Я честно не знаю! Они блин все так извратили, что черт голову сламает .
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Когда я слышу слово "активист" моя рука непроизвольно тянется к моему пистолету.
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А чего она у тебя не тянется к когда ты видишь падлу офшорную. Ты сука наверно нанято эту сволочь охранять?
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Нам очень важно, что Вы поделились Вашим личным опытом из Вашей личной жизни. Пишите еще.
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Сотрудник российского консульства в Киеве, которого остановили накануне в нетрезвом состоянии, является гражданином России.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.
Он подтвердил информацию, распространенную СМИ, о задержании в нетрезвом состоянии сотрудника консульства РФ в Киеве, который вел машину с дипломатическими номерами.
"9 апреля на улице Митрополита Липкивского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем полицейскими был остановлен автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который находился с явными признаками алкогольного опьянения", - отметил Тракало.
"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.
"Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах", - добавил он.
На уточняющий вопрос, гражданином какой страны является нетрезвый водитель, он ответил: "Водитель предъявил водительское удостоверение РФ и гражданство России".
По информации "Украинской правды", речь идет о дипломатическом сотруднике посольства РФ, по состоянию на время своего приезда в Украину занимал должность советника посольства.
Ранее сообщалось, что водитель и вызванный после задержания сотрудник консульства сначала не понимали украинского языка, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье - большой грех. http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pyanyy-voditel-iz-konsulstva-rf-okazalsya-grazhdaninom-rossii-smi-1011598.html
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Национальный корпус раскрыт.Это прямые титушки авакава.Голосуя за эту контору люди будут голосовать за нижеплинтусовый нф.
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Тогда это междусобойчик Авакова: с одной стороны- "пассивисты", с другой - полиция. А чего бы этим ницикорусам не заблокировать газопровод с РФ,поставки ядерного топлива, или поставки с РФ в Украину удобрений (более 70%). Стоит раз заблокировать и все - страна исчезнет.
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Не поверишь но есть страны которые каким то чудом выживают без российского газа и ядерного топлива , правда они не знают что давно исчезли .
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Скоро продадут или уже продали, но не успели сменить название, пускай люди пока развлекаются и отвлекают внимание от серьезных проблем.
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Тыры-пыры, то закрыли, то открыли - теперь опять закрыли.
Кто нибудь объяснит логику действий и цели?
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Логики нет. Радикализм - политика простых решений ( на большее ума не хватает).
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Радикалізм (англ. radicalism) - духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс.
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Слава Україні !
Слава Героям !

Слава Нації !
Смерть ворогам!
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А у нас в центре Днепра тщательно фасад отмыли и вывеска на здании прежняя .
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Блокировать нужно тех, кто этим банкам позволяет работать, а то так сил не хватит, учитывая сколько принадлежит российским олигархам в Украине.
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Это самое настоящее хулиганство. Понятно, на мельницу какого государства такие действия воду льют. И государство это - отнюдь не Украина. От силовиков нужны решительные действия, пока "шатуны" здание КГГА не захватили по накатанному пути.
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не там они блокируют.....................кондитера вперед ногами выносить надо, тогда и сбербанков никаких в Украине не будет.................
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Активисты, национальный фронт, революция ... и т.п. фигня напоминает мне майские события 2014 года. Подобные "активисты за бабосы" на Куликовом поле что-то там себе копошились (правда с лозунгами противоположным нынешним, хоть это и не столь важно, важно, что за бабосы) и бог с ними, но нет в один прекрасный момент их кукловодам зашотелось поиграть мышцой, загнать всех под лавку. Но как-то не получилось сработал инстинкт самосохранение и произошедшее в Доме Профсоюзов всем известно.
Боюсь, как бы у народа опять не сработал инстинкт самосохранения и этих активистов не загнали в этот же сбербанк и не сожгли вместе со всеми патрохами.
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День сурка ! блокирование разблокирование факельное шествие блокирование разблокирование факельное шествие блокирование разблокирование факельное шествие ...
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Одно отделение (124 вулиця Антоновича місто Київ) уже с@ебалось
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молодці хлопці, женіть цю масковщину за поребрик!!!
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пока Аваков в твитере не начал гнобить сбербанк, никому до него и дела не было. какая-то дискредитация патриотов.
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"Смельчаки !" ....а Банковую или верховную гаду --- они не желают блокировать ? ..
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Национальный корпус" объявил о бессрочном блокировании "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж
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