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 Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе. ФОТОрепортаж

Во время торжественных мероприятий, проводимых по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее славы, между активистами различных политических взглядов возник конфликт и потасовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Полиция не допустила развития конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте.

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 01

Сейчас все они доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 02

Действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Одессе произошли столкновения при возложении цветов у памятника Неизвестному матросу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 03

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 04

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 05

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе 06
Фото: ГУ НП в Одесской области
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с сабаковым и порошенко!
реформа блязакончена
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А де фото червоних прапороносців з георгіївськими стрічками на чолі з мером Одеси та губернатором-донецьким сепаратистом в якого є квартира в Донецьку!
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Треба зауважити що поліція просто побила проукраїнських активістів, захищаючи антимайданівців, які організували Антимайдан в Одесі в 2014 році, і цей Антимайдан призвів до антиукраїнского мятежу і вбивств одеситів прямо на вулицях Одеси руками проросійських бандитів з Одеси та з Придністров'я, яких досі покриває одеська міліція, СБУ, прокуратура та суди! Зараз це антиукраїнське кодло знову розкачує Одесу і приперлось на Алею Слави махати своїми російськими тряпками та георгіївськими стрічками! А поліція та одеський мер, покриває цих антимайданців, щоб лизнути путіну! Поліція чого така зла і недобра до проукраїнських активістів, а тому що керівник областного УМВС родом з Луганська, працював в Криму з Поклонською і дуже добре про неї відзивається, вона його повністю задовільняла "як спеціаліст".
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Ось кого захищала поліція від проукраїнських активістів:
- Труханов мер Одеси, громадянин РФ, колишній бойовик мафії, підручний крадія в законі Ангела (Ангерта), учасник злочинних поставок зброї терористам (через Одесу, організовані ФСБ та ГУР РФ (ще до війни).
- Громадянин РФ Ківалов (підрахуй), екс-голова виборчкому, який вже кілька разів мав отримати довічне!
- Агафангел, епіскоп УПЦ РФ, агент путіна та ФСБ, який зіграв ключову роль під час виборів Патріарха РПЦ. Агафангел почав озвучувати брудний компромат на головних претендентів на пост Патріарха і вони зняли свої кандидатури на догоду путіну та Гундяєву.

Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе - Цензор.НЕТ 2601
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А це губернатор-сепаратист Стєпанов, в якого тато голосував за ДНР в окупованому місті, і в самого губернатора квартира в Донецьку, згідно декларації!
Чудова компанія, таке враження що путін особисто їх призначає на ключові посади в Одеській області. Одесити одного разу ризикують прокинутись в чреговому російському анклаві!
Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе - Цензор.НЕТ 3494
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Представників українських церков, УПЦ КП та УГКЦ просто не запросили на святкування звільнення Одеси на Алеї Слави! Ну не потрібна українська церква в Одесі ні путіну, ні його ставленикам!
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Контра во главе с БАРЫГАМИ поднимает голову !!! Мусора нагло врут.. было задержано 15 активистов и только один сепар !!! Сепары всячески поддерживали полицаев..смотрите 32-минутное видео на УНИАН..
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ВОВА ХУ..ЛО ДАЙ УКАЗ И АВАКОВУ
ХЕРОЯ ПАРАШКИ
КАК ПРЕДАННОМУ ПСУ АРМЯНСКОМУ....
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А кто народ - теперь вы определяете? Или кроме "пассивистов", остальные не имеют право называться народом?
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ты о чем? и кто такие "пассивисты"? пишешь на одному тебе понятном языке
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Фатать они обязаны. Работа такая. Но, в участке убедившись, что свой патриот, а не кацап обязаны отпустить.
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ватан іди гуляй поки вітер без 3.14 здюлєй
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Поліцейські з батальйону особливого призначення "Харків-1" побили націоналістів, які блокували будівлю "Сбербанку".
Про це повідомляє лідер харківського "Національного ко

http://informator.news/politsejski-pobyly-blokuvalnykiv-sberbanku-u-harkovi/
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але пообіцяли мусарам кийки в дупу.
обіцяли - зроблять.
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мусорів нічим не переатестуєш крім зброї....
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В Одессе большинство идейной ваты и больше чем в Харькове, она лишь ждёт момента. Сомневаюсь что Украина удержит Одессу
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у тебя сомнения даже тогда когда ты свой член держишь в туалете!
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Эта идейная вата три года сидела шо мышь под веником. И если эта плесень вылезла на свет - то это целиком не их заслуга, а барыги и главмусора. Стоит немного дать пиздюлей этим идейным хотя бы для профилактики.
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десятка 2 на ставке у фсб, некому зачистить.
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Мусора вяжуть людей, а сепарів обгородили щоб не дай боже з когось волосина впала
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сАбакова - на гілляку!
писи. комусь іще жалко мусарів підірваних у 2014-му під верховною зРадою?
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После заявления Президента США Д.Трампа о геноциде Украинского Народа от власти ,думал,что услышу заявление Гройсмана и Гонтаревой о немедленной отставке,а Порошенко -о работе над ошибками и последующей отставке.Однако с заявлениями об отставке никто не спешит,делают вид,что Д.Трамп ничего не говорил об Украине и не было никакого круглого стола.Напоминаю Власти :наступила страстная неделя.Уверен,что В.Гонтарева должна быть взята под стражу,как и Насиров по другим фактам!В Израиле «сидят»2 бывших Президента,6 Премьеров и более 20 министров!А у нас народный газ продают по цене импортного по решению обезумевшего правительства Гройсмана.Какой выход?Полноценный отчёт Гройсмана и отставка,создание Правительства Народного доверия и введение чрезвычайного экономического положения сроком на 1 год с ежемесячным отчетом,замена руководства всех так называемых правоохранительных органов и восстановление доверия Народа к банковской системе,вливание в экономику собственных средств,которые есть на руках у народа,а это-не менее 50 млрд.долларов!Их можно привлечь,если изменить сумму гарантирования вкладов хотя бы увеличив ее в 5 раз-до миллиона гривен и на базе привлечения колоссальных средств создавать рабочие места и импортозамещение основных товаров!Что для этого надо?Любить Бога и Украину,прислушиваться к Д.Трампу ,но любить Украину!А если нет?Тогда-опыт Израиля!А основания для того,чтобы превзойти Израиль по «посадкам»президентов есть!В один день у нас могут быть арестованы сразу 4 Президента!Впрочем,впереди страстная неделя (Ю.Кармазин)
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Полиция под руководством сепаров! Результат на лицо.
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Ну не сепаров . А рашисской ФСБ , которая продолжает править бал в Украине при полном попустителстве (а может содействии) властей.
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Народная примета.

когда тимошенко начинается заливаться правильноговорением, значит идет передел коррупционных схем, кормушку делят.
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На 3-м фото двое "стражей" - явно не менты.
Кто они, и представителя какой "конфессии" заломали?
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в украине есть топ имитатор коломойский, остальные под него только косят.
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освобождения Одессы от фашистских захватчиков

Даже сама формулировка совково-кацапская.
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Угу , режет глаз фраза , вроде бы русня Одессу не захватывала а освобождение празднуют .
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Ну даже, если и чтить память (хотя давно уже нет тех, кто к этому имеет отношение), то можно было бы не совковыми штампами пользоваться, а "немецкой оккупации", например.

А так само мероприятие - дибильное идолопоклонничество. С таким же успехом можно отмечать освобождение Одессы от Япончика, Котовского или еще кого-то.
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В том то и фишка что в Одессе не было немецкой оккупации , там румынская власть была , а она намного мягче не то что гитлеровской а и советской , так что простой люд довольно неплохо жил .
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А че ему быть иначе, если это все те же упыри, что раздевали Гаврилюка на морозе?
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Це початок реваншу "Русского мира", за сприянням "української" влади шоколадних бариг !!!))))
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вот вам и москва, вот вам и "беркут", вот вам и голубаны с атброськиными...
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когда это гопникам стала какая-то коммунистическая слава интересна.
Банальный распил фсбешниками, выделенного хуйлом денег, по защите его воровства.
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Вата притуши уже пукан, слишком много тебя и не по теме.
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Влада добре розуміє, що реальна загроза для неї, не гіпотетичний "Русский мир", а національно свідомі українці !!!!))))
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Гонтарєва правильно зробила , що почистила баківську систему, вивнела з банківської системи піраміди авантюристів та злодіїв.
Нехай тепер клевещуть, а гроші повертати неодмінно треба.
Також вона всеж таки знайшла годину і привід щоби вивести з України рашистські банки.
Ось чому таку вонь розводять москалі і інші їх прихвостні.
Гонтарєва молодець.Слава Україні.
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А шо тута не понять?В палицаи в Одессе брали и отбирали заведомо сволоту рассиянскую,которую не в полицаи,а вешать сразу надо было.Теперь жнём.
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И долго еще это ежегодное дрочиво на ВОВ будет происходить в Украине?
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Начни с себя , пиши 2-я мировая , так потихоньку и перестроимся .
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Так они дрочат на ВОВ, а не чтят жертв ВМВ. Потому так и написал.
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Понятно , кто им доктор если больше не на что дрочить , не на домик уточки же .
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Я вобще не понимаю, как начало или конец войны/оккупации может быть праздником. Особенно для тех, кто к ней никаким боком.
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фейсбук распирает от ватной радости.кричат что наконец полиция с народом! отсюда вопрос кто у нас народ а кого держат за скот?
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Все как и всегда. С майдана ничего не поменялось.Во власти российская мафия. Майдан рано разошелся. Да и верим мы всякой херне постоянно. Сказал какой-то политик : расходимся ,лучше вздернуть его для верности.
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не треба навіть вангувати......як завжди затримали Українців-Патріотів-Націоналістів.......
а сепаратистів-ватників-україножерів охороняли від Українців........
слава сабакову!
слава владному кага Natu !
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А бабу сепараватную, что прям на камеру заявляла КрымРасийский, тоже задержали???
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Ту суку нада забирать паспорт и под жопу ногой в рашку
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Патріотів затримали , сєпарів захистили ... молодці
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Орёшь россия прийди и так далее сразу нада давать срок с конфискацией имущества и лишения гражданства.
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Когда на 3 год войны твари орут такие лозунги и россия прийди это уже не может быть даже в какой то мере понимания.Это тварь которая не навидит народ живёт за наш счёт и фашиская мразь.Они ходят спокойно по нашей земле жрут анши продукты получают пенсии и т.д.Вот проблема нашей страны и нашего законодательства.Валить гадов нада как Израиль !Под чистую валить тварей !
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Да вы зае..али с этими днями освобождения!!!
Есть День Победы!
А давайте будем отмечать день освобождения задрищенска или мухосранска.Собственно,чем эти малопримечательные городишки хуже чем Одесса!??
Там тоже дедаваевали бабапамагали!
И так день освобождения каждого села,райцентра и города!И шоб усе с реконструкцией!
Шоб никому не обидно было!
А вобще во всем виноваты коммунисты историки.Так исковеркать историю ВМВ,это надо постараться!
Только германский фашизм,уже вызывает улыбку.
Не было в Германии никакого фашизма,ну не их эта тема!А был там национал СОЦИАЛИЗМ!!!
Это так социалистам дедоваеваловам на заметку!
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Це те що всі вони вже забули,так як і ми!
Треба не нагадати, а зробити так, щоби пам'ятали це кожну секунду свого паскудного життя.
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А все тому що в Україні влада НЕ Українська !
влада в Україні то є ворожа нація україножерів...та нація ненавидить на рівні ДНК все що пов*язане зі словом Україна......
Вам невідомо яка національність повністю захопила владу в Україні?
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от фашистских захватчиков нормальная формулировка
Не от нацистских же.
Немецкий и русский мир они же как социализм в национал- социализм .
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День 2 мая следует отмечать, как День освобождения Одессы от пророссийских сепаратистских православных демонических сил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала 16 участников потасовки в Одессе. ФОТОрепортаж
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