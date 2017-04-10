 Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Полиция не допустила развития конфликта, задержаны 16 его активных участников - представителей различных политических сил и граждан, принявших участие в конфликте.
Сейчас все они доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.
Действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.
Фото: ГУ НП в Одесской области
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реформа блязакончена
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- Труханов мер Одеси, громадянин РФ, колишній бойовик мафії, підручний крадія в законі Ангела (Ангерта), учасник злочинних поставок зброї терористам (через Одесу, організовані ФСБ та ГУР РФ (ще до війни).
- Громадянин РФ Ківалов (підрахуй), екс-голова виборчкому, який вже кілька разів мав отримати довічне!
- Агафангел, епіскоп УПЦ РФ, агент путіна та ФСБ, який зіграв ключову роль під час виборів Патріарха РПЦ. Агафангел почав озвучувати брудний компромат на головних претендентів на пост Патріарха і вони зняли свої кандидатури на догоду путіну та Гундяєву.
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Чудова компанія, таке враження що путін особисто їх призначає на ключові посади в Одеській області. Одесити одного разу ризикують прокинутись в чреговому російському анклаві!
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Результаты решительных реформ украинской власти: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции.
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ХЕРОЯ ПАРАШКИ
КАК ПРЕДАННОМУ ПСУ АРМЯНСКОМУ....
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Смерть мусорам !
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Про це повідомляє лідер харківського "Національного ко
http://informator.news/politsejski-pobyly-blokuvalnykiv-sberbanku-u-harkovi/
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обіцяли - зроблять.
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писи. комусь іще жалко мусарів підірваних у 2014-му під верховною зРадою?
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когда тимошенко начинается заливаться правильноговорением, значит идет передел коррупционных схем, кормушку делят.
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Кто они, и представителя какой "конфессии" заломали?
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Даже сама формулировка совково-кацапская.
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А так само мероприятие - дибильное идолопоклонничество. С таким же успехом можно отмечать освобождение Одессы от Япончика, Котовского или еще кого-то.
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На митинге с требованием отставки полковника Голубана под МВД задержаны 4 человека.
Мож пороблено?
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Банальный распил фсбешниками, выделенного хуйлом денег, по защите его воровства.
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Нехай тепер клевещуть, а гроші повертати неодмінно треба.
Також вона всеж таки знайшла годину і привід щоби вивести з України рашистські банки.
Ось чому таку вонь розводять москалі і інші їх прихвостні.
Гонтарєва молодець.Слава Україні.
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а сепаратистів-ватників-україножерів охороняли від Українців........
слава сабакову!
слава владному кага Natu !
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Есть День Победы!
А давайте будем отмечать день освобождения задрищенска или мухосранска.Собственно,чем эти малопримечательные городишки хуже чем Одесса!??
Там тоже дедаваевали бабапамагали!
И так день освобождения каждого села,райцентра и города!И шоб усе с реконструкцией!
Шоб никому не обидно было!
А вобще во всем виноваты коммунисты историки.Так исковеркать историю ВМВ,это надо постараться!
Только германский фашизм,уже вызывает улыбку.
Не было в Германии никакого фашизма,ну не их эта тема!А был там национал СОЦИАЛИЗМ!!!
Это так социалистам дедоваеваловам на заметку!
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Треба не нагадати, а зробити так, щоби пам'ятали це кожну секунду свого паскудного життя.
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влада в Україні то є ворожа нація україножерів...та нація ненавидить на рівні ДНК все що пов*язане зі словом Україна......
Вам невідомо яка національність повністю захопила владу в Україні?
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Не от нацистских же.
Немецкий и русский мир они же как социализм в национал- социализм .
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