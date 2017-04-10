 Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин написал в Фейсбуке.
Вчера СБУшники под моим домом провели перформанс. Сначала проехались мимо дома на автомобиле - удостоверились, что дома. И через час пришли. Шесть граждан, куратор с фотиком и 5 плакатов. На плакатах - все фобии и вся боль СБУшников: "Задекларируйся, будь мужиком, не трусом", "Продай дом - купи в НАБУ прослушку!", "Виталик! Бежать бесполезно - не найдут наши, найдут американцы!","Откуда деньги на дом?". Плакаты пришли отдельно от граждан, так как объяснить их суть они не смогли. "Что значит ваш плакат?", - спрашиваю у дяди, который держит про прослушку. "Надо еще подумать..." - отвечает", - отметил он.
Шабунин уверен, что акцию под его домом организовал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.
"Это для него "прослушка" и "НАБУ" - слова-раздражители, а для рядового гражданин - набор букв. Говорю людям: вопросы ко мне? Из ключевых претензий: "Вы - пенсионный фонд", "Вы хоть одно дело довели до суда, чиновника?", "Корчак. Она тоже чиновник", "Если вы антикоррупционер, почему вы не прослеживает дальше свои дела?". No comments. Мне жаль людей. Им было неловко. Они понимали, что все это - фарс и даже не пытались опровергать, просто молчали".
При этом Шабунин уверил, что подал декларацию одним из первых в 2015 году, указав на нее ссылку. Также он напомнил на позицию Центра противодействия коррупуии от том, что декларации сотрудников СБУ должны быть публичными.
"На самом деле - такие организационные способности отдела К и лично Демчины - ужасают. Страшно представить их облавы на реальных коррупционеров, если с антикоррупционными активистами так все через Ж...
Короче, ЦПК своим иском с требованием открыть декларации руководства СБУ заблокировал работу Конторы: это же вместо противодействия коррупции, отлова сепарюг или расследования громких убийств оперы, следаки, аналитики, даже руководство Службы занимаются планированием неудачных и забавных атак на антикоррупционеров!
Или еще кто-то сомневается, что декларации СБУ должны быть открытыми? Следующее судебное заседание по делу ГПК против СБУ - 10.05.2017. Исполнителем акции был Романа Матковского - действующим руководитель управления СБУ по защите национальной государственности", - добавил Шабунин.
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а если я хочу быть землевладельцем ?
11.01.2017 12:52
133133
обратись к санитарам,
они тебя переведут в палату для тех, кто хочет быть землевладельцем
11.01.2017 12:54
Senia Vasilenko
а вы как к землевладению относитесь ? или глупости это ?
11.01.2017 13:08
133133
поскольку я отношусь к землевладельцам,
то к землевладению я отношусь очень хорошо.
11.01.2017 13:09
Senia Vasilenko
посмотри в зеркало
133133
обратись к санитарам,
они тебя переведут в палату для тех, кто хочет быть землевладельцем
11.01.2017 13:26
133133
я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.
а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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133133
я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.
а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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оклигали гниди !
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солдатсбу спит, а служба идет.
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Поэтому любого, кто посягнет на государственную мафию, ждут неприятности. Одних покупают, других дискредитируют, третьих пристреливают. В 95% случаев обходится первым вариантом, т.к. люди падки к деньгам.
Поэтому тому, кто хочет всерьез победить государственную мафию, надо вывозить все имущество и семью в США, нанимать батальон личной охраны и начинать жечь мафиозников каленым железом с самых верхов.
Иначе - это просто несерьезный разговор.
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За такой логикой получается, что все эти люди (а теневая экономика охватывает бОльшую часть населения) не вправе ставить вопросы о государственных ворах и государственной мафии? Которая кстати и привела государство к тому что по белому никто не работает?
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Только связанно, а не набором букв...
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За такой логикой получается, что все эти люди (а теневая экономика охватывает бОльшую часть населения) не вправе ставить вопросы о государственных ворах и государственной мафии? Которые кстати и привели государство к тому что по белому никто не работает?
С коррупцией могут бороться только нищие, честно уплатившие все налоги?
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Вон Лещенко себе на отличную хату в 200 квадратов в центре Киева на "антикорупционерил". Вообще любой человек который имеет какое либо отношение к власти, должен декларировать свои статки, ну а как иначе им верить?
Вот я после е-дикларации чиновников, не верю 99% из них. Боюсь с этими борцунами было бы тоже самое, заполни они честно декларацию
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Оголошуй початок політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади".
- емблема політкомпанії для носіння на одязі
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Пиз.деть (часто не в тему) любой может, за три куска зелени в месяц, а вот пойти и побороть коррупцию, участковым, к примеру, в горный район, за 3 куска гривен, вот это результат...
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Мне похрену кто он. В моем понимании, такую декларацию должны подавать 100% населения, а уж те, кто в ходит в разные конкурсные комиссии по атестациям мусаров, судей и т.д., ТЕМ БОЛЕЕ!
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я догадываюсь о чем ты говоришь, и сразу отвечаю тебе: ты ошибся.
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http://ru.espreso.tv/news/2017/03/24/ssha_nazvaly_quotshagom_nazadquot_vvedenye_e_deklaryrovanyya_dlya_antykorrupcyonerov
http://podrobnosti.ua/2168575-ssha-i-velikobritanija-protiv-vvedenija-e-deklaratsij.html
https://apostrophe.ua/news/society/media/2017-03-28/v-seti-ajiotaj-vokrug-temnikov-apu-po-deklaratsiyam-dlya-antikorruptsionerov-/91529
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Тем не менее, Порошенко подписал это законопроект, и... и создал консультативную группу по общественному обговариванию этой законодательной нормы, а тем временем "антикоррупционеры" все равно будут отчитываться. и это правильно, ибо не должно быть власти не подконтрольной, потому что любой чиновник и "антикоррупционер" превращает власть в деньги и наоборот.
Еще раз для нашего гостя из Канады! США и Британия официально не "признавали закон для подачи е-деклараций для антикоррупционеров- приследованием инакомыслия". Это было не официальное сообщение на Твиттере, в форме пожелания, мнения, предположения.
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