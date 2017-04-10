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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:коррупция (7133) Шабунин (81) электронное декларирование (514)

 Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о том, что представители Службы безопасности Украины пикетировали его дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин написал в Фейсбуке.

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Вчера СБУшники под моим домом провели перформанс. Сначала проехались мимо дома на автомобиле - удостоверились, что дома. И через час пришли. Шесть граждан, куратор с фотиком и 5 плакатов. На плакатах - все фобии и вся боль СБУшников: "Задекларируйся, будь мужиком, не трусом", "Продай дом - купи в НАБУ прослушку!", "Виталик! Бежать бесполезно - не найдут наши, найдут американцы!","Откуда деньги на дом?". Плакаты пришли отдельно от граждан, так как объяснить их суть они не смогли. "Что значит ваш плакат?", - спрашиваю у дяди, который держит про прослушку. "Надо еще подумать..." - отвечает", - отметил он.

Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин 01
Шабунин уверен, что акцию под его домом организовал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

"Это для него "прослушка" и "НАБУ" - слова-раздражители, а для рядового гражданин - набор букв. Говорю людям: вопросы ко мне? Из ключевых претензий: "Вы - пенсионный фонд", "Вы хоть одно дело довели до суда, чиновника?", "Корчак. Она тоже чиновник", "Если вы антикоррупционер, почему вы не прослеживает дальше свои дела?". No comments. Мне жаль людей. Им было неловко. Они понимали, что все это - фарс и даже не пытались опровергать, просто молчали".

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При этом Шабунин уверил, что подал декларацию одним из первых в 2015 году, указав на нее ссылку. Также он напомнил на позицию Центра противодействия коррупуии от том, что декларации сотрудников СБУ должны быть публичными.

Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин 02

"На самом деле - такие организационные способности отдела К и лично Демчины - ужасают. Страшно представить их облавы на реальных коррупционеров, если с антикоррупционными активистами так все через Ж...

Короче, ЦПК своим иском с требованием открыть декларации руководства СБУ заблокировал работу Конторы: это же вместо противодействия коррупции, отлова сепарюг или расследования громких убийств оперы, следаки, аналитики, даже руководство Службы занимаются планированием неудачных и забавных атак на антикоррупционеров!
Или еще кто-то сомневается, что декларации СБУ должны быть открытыми? Следующее судебное заседание по делу ГПК против СБУ - 10.05.2017. Исполнителем акции был Романа Матковского - действующим руководитель управления СБУ по защите национальной государственности", - добавил Шабунин.

Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин 03
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Да не боись! Вот если Матиос с тепловизором придет.... Это плохо.
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Мафія пішла у наступ, пора на Майдан! Мафія забула що її мали повісити на стовпах і знову відчула в себе сили тиснути на громадянське суспільство!
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Не подымает! Уже подняла и подмяла 54% ригошоколадов. Но они не очень-то и сопрутивлялись. Это гречкоеды жуки !!
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Порохатые зачищают майдановцев, одновременно злыгиваясь с рыгами. Победа революции?
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...откуда и у миллионов, живущих в частном секторе и селе...
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у миллионов от заработка
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Senia Vasilenko
а если я хочу быть землевладельцем ?
11.01.2017 12:52

133133
обратись к санитарам,
они тебя переведут в палату для тех, кто хочет быть землевладельцем
11.01.2017 12:54

Senia Vasilenko
а вы как к землевладению относитесь ? или глупости это ?
11.01.2017 13:08

133133
поскольку я отношусь к землевладельцам,
то к землевладению я отношусь очень хорошо.
11.01.2017 13:09

Senia Vasilenko
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Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6579133133
обратись к санитарам,
они тебя переведут в палату для тех, кто хочет быть землевладельцем
11.01.2017 13:26

133133
я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.
а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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когда они скупят землю они ее отдадут в аренду и будут с нас иметь по самое не хочу и из за бугра наблюдать какой флаг развевается.смотрел на днях как сепары собрали резервистов 30тысяч как они пели гимн днр и лнр как приветствовали захарченко ,потом давали интервью как они любят своюдонецкую родину и как ненавидят украину,точно как было с крымом годик помогали и торговали пока не окрепли так и с донбасом ,у вех кто получает пенсию или зарплату на шахтах ахметова или пособие есть или мужья или дети или внукикоторые или воюют или сочуствуют сепаратизму а прописку сделать очень даже легко давай только деньги.пан президент надо одуматься и отказаться на некоторое время от донецка.посмотрите как там проводят мис донецка что говорят школьники ,вот бы все это показать по телеку для людей,интересно чтобы они сказали.
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Борьба с коррупцией - прерогатива исключительно бомжей? Странная постановка вопроса.
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По ходу дела этот 133133 - давно известный адепт соевого шоколада марки "РОШЕН" на содержании у минстеця. Поэтому за Барыгу Липецкого и его банду он и рвет свою сраку.
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это падаль-землевладелец

133133
я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.
а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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Митинг СБУ это как? Всех агентов на фотки и в ФСБ, МОЖЕТ КАЦАПАМ ПРИГОДЯТСЯ ОНИ.
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Шабун, а выложи фото своей "хатынки", вот мы и посмотрим куда гранты уходят.
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Порохоботы, вы бы хоть номерами своими не светились.Или ты,номерной, с Ольгино серешь?
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дожились: сепары служат в полиции, есбеушники пикетируют антикоррупционеров. Не иначе это перемога от соевых мыздобулов.
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это реформы от "пороха". анаконда от пономаря в действии
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у борца с коррупцией что должно быть????собачья буда???эти суки готовы всех нас загнать в будки для собак !!!
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Вот ты как раз и есть пес шелудивый от власти! Считай что шабунин твою преданность оценил, иди сосни кусок от гранта.
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вау, как руцким духом от твоего коммента понесло Давно лаптеботы за Петрухана мазу тянут?
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А в Одесі бачили що аваковсько сєпарські пси творять ?
оклигали гниди !
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рюкзакяновцев судьба беркутов ничему не научила
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розумієте - від сєпара чого чекати ? підррррррмони вони кончені. якщо в моєму місті таке почнеться буду особисто їх давить.
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И пусть только попробуют тебя за это задержать или судить.
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А эти на митинги ходят? Зачем нам вообще мусарни?
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а мені аваковсько-сєпарські пси не потрібні.
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А эти сотрудники сбу в рабочее время пикеты устраивают или отгулы взяли? Если в рабочее время, то вполне шикарно устроились, можно за бюджетные деньги на митинги ходить, как говориться, солдат сбу спит, а служба идет.
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Коррупция в Украине - это не преступность, а форма государственного устройства. По сути весь политический класс в Украине - это коррупционно-мафиозный конгломерат, сросшийся кумовством, компроматом и круговой порукой.

Поэтому любого, кто посягнет на государственную мафию, ждут неприятности. Одних покупают, других дискредитируют, третьих пристреливают. В 95% случаев обходится первым вариантом, т.к. люди падки к деньгам.

Поэтому тому, кто хочет всерьез победить государственную мафию, надо вывозить все имущество и семью в США, нанимать батальон личной охраны и начинать жечь мафиозников каленым железом с самых верхов.

Иначе - это просто несерьезный разговор.
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Какие-то непонятные "лозунги" на плакатах. "ПРОДАЙ БУДЫНОК". То есть эти деятели, которые должны заниматься тем, что охранять "безопасность Украины", считают, что любой самый честный человек может и должен жить только в собачьей будке? А под дворцами/имениями "можновладцив" не хотите постоять с такими плакатиками? А еще лучше- выполнить свои непосредственные обязанности- не допустить возведение этих "дворцов" на коррупционные, украденные у народа деньги и посадить воров/вернуть государству то, что они украли? Не?
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Нет, они думают что если ты сам живешь не в собачьей будке, то нечего оттуда гавкать, про жизнь собачью...
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В Украине зарплаты в конвертах получают около 70-80% работающих. Это в основной массе небогатые люди, они так работают потому что работ, где зарплату платят по-белому, практически нет.

За такой логикой получается, что все эти люди (а теневая экономика охватывает бОльшую часть населения) не вправе ставить вопросы о государственных ворах и государственной мафии? Которая кстати и привела государство к тому что по белому никто не работает?
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Да перестаньте вестись и поменьше защищайте этого клоуна. Пройдитесь по гуглу и узнаете что это за птица такая.
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Не сцы Виталик! Просто скажи, откуда дом и сколько ты уплатил налогов?
Только связанно, а не набором букв...
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В Украине зарплаты в конвертах получают около 70-80% работающих. Это в основной массе небогатые люди, они так работают потому что работ, где зарплату платят по-белому, практически нет.

За такой логикой получается, что все эти люди (а теневая экономика охватывает бОльшую часть населения) не вправе ставить вопросы о государственных ворах и государственной мафии? Которые кстати и привели государство к тому что по белому никто не работает?

С коррупцией могут бороться только нищие, честно уплатившие все налоги?
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Да не имеют. Ни на что! Ни на пенсию, ни на медицину (бесплатную) ни на контроль коррупции. Одно зло, никогда второе не поборет. Я уже молчу, что они, со своими зарплатами и являются одной из причин коррупции. Для такой зарплаты нужен нал, значит обнальщики, значит крыши, взятки и т.д.
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И это главная причина всех проблем. Все в чернухе, поэтому никто и не может открыть рот. Прав на триллион процентов.
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Плох тот антикорупционер, который не хочет стать корупционером.

Вон Лещенко себе на отличную хату в 200 квадратов в центре Киева на "антикорупционерил". Вообще любой человек который имеет какое либо отношение к власти, должен декларировать свои статки, ну а как иначе им верить?

Вот я после е-дикларации чиновников, не верю 99% из них. Боюсь с этими борцунами было бы тоже самое, заполни они честно декларацию
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А хто наступний прийме від СБУ цей челендж , АП(Апарат Президента) чи Кабмін ? Чекаємо слідуючі акції . О, і не забудьте передати естафету представнику президента в ВР, Ірі Луценко , тільки хай обов"язково з тепловізором прийде .
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Роби крок назустріч і бий! - найкращій захист.
Оголошуй початок політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади".
- емблема політкомпанії для носіння на одязі
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это уже днище полное - СБУ пикетирует антикоррупционера! я ещё такой херни не наблюдал!!!когда уже прокуратура будет пикетировать трамвайно - троллейбусное управление?
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да какая на.уй СБУ? Кому этот поц нужен? Такие же грантоеды как и он, борьба с конкурентом.
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и он тоже. нехрен по Киеву с труселями бегать и орать, мол подайте декларации, там нет ничего сложного... Личной доблестью, личным примером, так сказать...
Пиз.деть (часто не в тему) любой может, за три куска зелени в месяц, а вот пойти и побороть коррупцию, участковым, к примеру, в горный район, за 3 куска гривен, вот это результат...
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ты сам то понял что накропал? он что - госслужащий что должен е-декларацию подавать? и ты считаешь,что если участковый пАбедит кАрупцию - в отдельно взятом районе - и напрашивается вопрос - и что дальше? пока упыри вверху возглавляют коррупцию - ни хрена участковый не сделает - дай ему хоть 5000$ довольствия!!! в лучшем случае - уволят(если будет бороться) в худшем - привалят или посадку организуют,как злостного взяточника! и свидетеле будет немерянно!
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Это ты нихрена не понял. Сам твой Шабунин и есть пример того как можно побороть коррупцию Плати человеку от 3-х кусков, сними с него ответственность и он станет антикоррупционером!
Мне похрену кто он. В моем понимании, такую декларацию должны подавать 100% населения, а уж те, кто в ходит в разные конкурсные комиссии по атестациям мусаров, судей и т.д., ТЕМ БОЛЕЕ!
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США признали закон для подачи е-деклараций для антикоррупционеров- приследованием инакомыслия. Фсе.
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ссылочку скинь... О! канадский Минг Юнг!
я догадываюсь о чем ты говоришь, и сразу отвечаю тебе: ты ошибся.
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Дадагой канадский Минг Юнг! в данных тобою ссылка идет речь о том, что послы Британии и США высказали свое негативное мнение через Твиттер о законопроекте про введение для украинских "антикоррупционеров" обязательного е-декларирования.
Тем не менее, Порошенко подписал это законопроект, и... и создал консультативную группу по общественному обговариванию этой законодательной нормы, а тем временем "антикоррупционеры" все равно будут отчитываться. и это правильно, ибо не должно быть власти не подконтрольной, потому что любой чиновник и "антикоррупционер" превращает власть в деньги и наоборот.
Еще раз для нашего гостя из Канады! США и Британия официально не "признавали закон для подачи е-деклараций для антикоррупционеров- приследованием инакомыслия". Это было не официальное сообщение на Твиттере, в форме пожелания, мнения, предположения.
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Задекларуй, щоб відчепились. Є чого опиратися?
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Исходя из его декларации, на 592 000 грн. в год можно построить дом. Ну, при этом не пить и не есть, все в стройку. Реально?
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Не дом, а сарай или гараж. Поищи фотографии его дома и все поймешь быстро.
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порошенко и титуханов с ножами нагонит .......
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У Шабунина точно корона огромная - еще один Неуловимый Джо. Ни одного реального дела, ни одного выигранного суда. Все пидозры написаны так, что изначально нет судебной перспективы и ,, честно" проигрываются в суде под предлогом коррумпированности последнего. Гнать сраной метлой - чем раньше, тем лучше.
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???? Що це було? Яке відношення Шабунін має до "підозр" та доведення їх до суду? Куди його гнати якщо він не займає жодної державної посади і не отримує від держави коштів?
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так що, під ім*ям "жовтоблакитний" Демчина дописи робе?))))) Так обурився, коли згадала НАБУ і ЦВК))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМитинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж
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