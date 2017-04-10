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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:драка (2043) националисты (375) Одесса (5452) Правый сектор (810)

 В Одессе произошли столкновения при возложении цветов у памятника Неизвестному матросу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В понедельник, 10 апреля, возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка: полиция задержала шестерых человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, произошла небольшая потасовка.

Однако до масштабной драки не дошло благодаря полицейским. Шестерых активистов задержали.

При этом одесская организация "Правого сектора" объявила "срочную мобилизацию" из-за потасовки. В ПС призывают своих сторонников прибыть к Приморскому отделу полицию, куда доставили задержанных у памятника Неизвестному матросу.

"В частности, они запаковали руководителя правой молодежи Роланда. Полиция ведет себя агрессивно", - отмечают в ПС.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция в Одессе разблокировала работу банков. ВИДЕО

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Чего ж весеннее? Системное.

"Здається, заступник міністра внутрішніх справ Vadim Troyan своїм інтелектом не поступається народному депутатові Антону Геращенку. Принаймні, здатність передбачати наслідки своїх дій у нього така ж, як і в Антона Юрійовича - тобто дорівнює нулю.
Коли Ігор Луценко 15 березня 2017 року двома словами згадав про нікому тоді невідомого полковника поліції Голубана, Геращенко «офіційно попередив» Ігоря (так у фейсбуці й написав: «офіційно попереджаю»), що в найближчі дні Луценкові доведеться принести вибачення «воїну-добровольцю» Голубану. А на випадок, якщо він не вибачиться, то буде забитий бейсбольними бітами при виході з Верховної Ради - у Геращенка вистачило розуму доручити поширити ці погрози начальнику ГУ Нацполіції в Донецькій області Аброськіну та засудженому за розбій гопнику Дейдею.
І що маємо в підсумку за перебігом трьох тижнів? - По-перше, тепер уся країна знає, що Голубан у травні 2014 року брав участь у терористичній діяльності в складі батальйону «Восток» - знайшлись і відеоматеріали, і покази очевидців. По-друге, тепер уся країна знає, що «бойовий командир» Дейдей, насправді, був засуджений за розбій, покарання досі не відбув, переховувався від органів кримінально-виконавчої системи й мандат народного депутата набув по підроблених документах завдяки Авакову. По-третє, суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження відносно Аброськіна та Дейдея. По-четверте, сталі відомі ну дуже цікаві подробиці з біографії самого Антона Геращенка, який з 2012 по 2015 рік був фігурантом справи, порушеної в СБУ за статтею «державна зрада», а в 2017 році уславився імітацією «замаху» на свою крупну персону.
Але досвід Геращенка нічому Трояна не навчив і заступник міністра вимагає вибачень від журналіста телеканалу ZIK Oleksiy Kondakov за те, що Олексій виявив Трояна на відео, яке відзняте в березні 2014 року під час захоплення Харківської Облдержадміністрації. Ні, журналіст не звинувачує нинішнього заступника міністра, не стверджує, що той брав участь у протиправних діях - він його лише помітив серед російських найманців, які штурмували ОДА.
А ось відповідь Трояна, який визнав, що на відео - він, але став нести якусь ахінею про якихось «побратимів», вимагати вибачень і погрожувати журналістові «надрати вуха»:
https://www.facebook.com/vadim.troyan/posts/1239785966141260
Тож маю прохання до народного депутата Геращенка: Антоне Юрійовичу, Ви там при нагоді скажіть цьому блазню Трояну, щоби він втягнув язик у сраку й журналістам не погрожував. Бо може трапитись, як з Вами. Оскільки на Трояні нема де тавра ставити, а єдине місце, де його можна утримувати - це Лук'янівський СІЗО.
Тому нехай сидить мовчки, інакше я розповім, як йому вдалось уникнути лави підсудних у 2003 році й чим він займався до 2014 року, обслуговуючи спільний бізнес Авакова та Кернеса.
До речі, ось передача-розслідування з серії «Знак оклику», яка вийшла на каналі ТВі в 2012 році й де розповідалось, як Троян, який був тоді підручним Кернеса, блокував трансляцію передач цього каналу через мережу «Тріолан».
https://youtu.be/iTC74_8fhwA
Саме веселе, що керівником проекту «Знак оклику» був нинішній підлеглий Трояна - начальник департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко."

Volodymyr Boyko

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Значит так - власть сейчас будет инициировать любые столкновения,чтобы отвлечь народ Украины от цен,тарифов,нищеты и бесправия а так же от их собственного воровства !!!
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Сайт www.0 4 8.ua даёт другую информацию:

В Одессе патриоты после бездействия полиции в вопросах пресечения сепаратистских лозунгов, силой оттеснили сепаратистов с Аллеи Славы.

Инцидент произошел после того, как взобравшись на памятник, сепаратисты стали кричать провокационные кричалки.

Патриоты быстро смели коллаборационистов с памятника и погнали с Аллеи Славы.

В ходе инцидента полиция задержала двух патриотов, в том числе лидера «Вуличного фронту» Демьяна Ганула.

Сепаратистам же даже не помогло оцепление полиции. Большая часть любителей России наутек бросилась из парка.
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Полиция, а вернее мусорня, - это сплошные авоськины и голубаны. А в Одессе особенно собрано Сабаковым отъявленное уродское быдло-сепараты.
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вот тупорылые псевдо-патриоты!!! чем им памятник неизвестному матросу мешает? отбросы общества это, а не патриоты!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Одессе произошли столкновения при возложении цветов у памятника Неизвестному матросу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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