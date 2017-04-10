 Пограничники задержали четверых "сталкеров", пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.
"Вчера в Киевской области сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции задержали 4 граждан Украины, пробиравшихся в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения с целью экстремального туризма", - сообщает ведомство.
Отмечается, что мужчины (жители Киева и Смелы Черкасской области) в зону отчуждения пробирались в направлении населенного пункта Вильча Полесского района.
На всех граждан сотрудники Нацполиции составили административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
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Повредившийся умом из-за наплыва новостей по взрыву в метро сжег деревню в Волосовском районе. Петербуржец выявил там штаб моджахедов. Пожарных он таранил на «Волге» и поливал газом. Потом сдался родной полиции.
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Для туристів і евроспонсорів там є площадки з радіацією біля станції.
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А 30 км зона это вообще цырк для дебилов. Дело в том, что основное загрязнение улетело по ветру и имеет сильно вытянутую в одну сторону форму. Основная площадь которого вообще в Беларуси находится.
Основные долговременные загрязняющие изотопы цезий и стронций образуют высокорастворимые соединения. После первого дождя их активность уменьшается на порядок. Они уходят в землю. А через год вы их и в земле не сможете обнаружить из-за вымывания
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От одного из прорвавшихся "сталкеров".
В районе вытянутого на север пятна недалеко возле станции радиация местами есть. Это тяжелая пыль с реактора дает о себе знать.
В остальных местах фон существенно ниже санитарных норм (около 100мкР если я правильно вспомнил)
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НАЧАЛОСЬ!!
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