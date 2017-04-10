EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Происшествия, Фоторепортаж
  2165  12
Все про:Госпогранслужба (2581) Чернобыль (330) Зона отчуждения (60)

 Пограничники задержали четверых "сталкеров", пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения. ФОТО

Пограничники житомирского отряда совместно с полицией 9 апреля задержали 4 граждан Украины при попытке незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

"Вчера в Киевской области сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции задержали 4 граждан Украины, пробиравшихся в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения с целью экстремального туризма", - сообщает ведомство.

Отмечается, что мужчины (жители Киева и Смелы Черкасской области) в зону отчуждения пробирались в направлении населенного пункта Вильча Полесского района.

На всех граждан сотрудники Нацполиции составили административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали трех экстремалов, пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону. ФОТО

Пограничники задержали четверых сталкеров, пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения 01Пограничники задержали четверых сталкеров, пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения 02


Читайте на "Цензор.НЕТ": У границы с чернобыльской зоной задержаны 6 "сталкеров". ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 

Повредившийся умом из-за наплыва новостей по взрыву в метро сжег деревню в Волосовском районе. Петербуржец выявил там штаб моджахедов. Пожарных он таранил на «Волге» и поливал газом. Потом сдался родной полиции.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/512-russkij-ivan-nasmotrevshis-kisel-tv-nashel-logovo-terroristov-i-szheg-rossijskuyu-derevnyu
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не розумію, для чого їх ловити? Думаю затримувати треба лише тих хто не бере з собою дозиметр і інше те що там необхідно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ловлять якраз тих, хто з дозиметром. Щоб не допускати витік інформації. Радіації там давно нема, а гроші "на Чорнобиль" треба виділяти і освоювати.
Для туристів і евроспонсорів там є площадки з радіацією біля станції.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откуда такая информация об отсутствии радиации в зоне отчуждения??? Поведай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть выводы европейской комисии двадцатилетней давности. После этого они прекратили давать деньги. Выводы там просты: радиация на основной территории зоны в пределах нормы. Отселение смысла не имело.
А 30 км зона это вообще цырк для дебилов. Дело в том, что основное загрязнение улетело по ветру и имеет сильно вытянутую в одну сторону форму. Основная площадь которого вообще в Беларуси находится.
Основные долговременные загрязняющие изотопы цезий и стронций образуют высокорастворимые соединения. После первого дождя их активность уменьшается на порядок. Они уходят в землю. А через год вы их и в земле не сможете обнаружить из-за вымывания
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://maxim-nm.livejournal.com/131514.html
От одного из прорвавшихся "сталкеров".
В районе вытянутого на север пятна недалеко возле станции радиация местами есть. Это тяжелая пыль с реактора дает о себе знать.
В остальных местах фон существенно ниже санитарных норм (около 100мкР если я правильно вспомнил)
 показать весь комментарий
Ответить
 
горілку потрібно туди брати ! і як побільше !!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Григорович козлоиб закрыл зону для тысяч сталкеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А за ЧТО их,собственно,задерживать???Не понимаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники задержали четверых "сталкеров", пытавшихся проникнуть в Чернобыльскую зону отчуждения. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти