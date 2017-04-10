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Все про:армия РФ (6354) Сирия (2322) бомбардировка (308) химическое оружие (84)

 На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО

В кадр российского репортера РИА "Новости" Михаила Воскресенского, который опубликовал снимки авиабазы Шайрат после американского ракетного удара, попали блоки к КМГУ (контейнерам малогабаритных грузов универсальным). В таких блоках часто транспортируются не только кассетные осколочно-фугасные, но и химические боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm 01

Аналогичные контейнеры зафиксированы на фотографиях процесса уничтожения химического оружия российскими военными на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области, где в кадр попали блоки БКФ-П с отравляющим веществом Р-55 (зоман) [1], [2].

Читайте также: Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm 02

Читайте также: Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии


На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm 03






"Команда InformNapalm не может утверждать о наличии отравляющих веществ в данных контейнерах, однако, блокирование Россией резолюции ООН, которая предполагала проведение расследования на базе Шайрат наводит на подозрения", - отмечают авторы материала.

Смотрите также: На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

7 апреля 2017 года с двух кораблей США были выпущены 59 ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии. Этот удар стал ответом на химическую атаку зарином, которую осуществила 4 апреля 2017 года авиация Башара Асада и его союзника в лице РФ во время авианалета на город Хан Шейхун в центральной части Сирии. От зарина погибло более 100 мирных жителей и более 500 получили отравления.
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То есть людей травили рашкиным хим. оружием?
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кто может объяснить, зачем упираться в Асада? Все знают, что новый през может быть даже хуже предыдущего. Так зато люди живые останутся.
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А Асад применил хим оружие потому что такой же д..-л, как это журналист, что сам зафотал контейнеры с хим. оружием для всего мира.
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https://www.1tv.ru/news/2013-10-17/60267-kak_na_rossiyskih_zavodah_unichtozhayut_himicheskoe_oruzhie_i_kak_v_etom_pomogayut_zhivotnye
Как на российских заводах уничтожают химическое оружие и как в этом помогают животные?
https://ru.rt.com/82bv
Сирийская авиабаза Шайрат после ракетного удара США
https://ru.rt.com/82bv
7 апреля 2017,
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Тепер треба нанести по авіабазі Шайрат та по всіх військових базах та складах в даному регіонів повторного ракетного удару, вже остаточного, щоб знищити рештки хімічної зброї і засоби доставки хімічної зброї масового ураження, якими можуть бути артилерійські снаряди, міни, ракети для РСЗО. Все військове майно Асада в радіусі 100км має бути знищене ракетами та бомбовими ударами НАТО. А якщо НАТО відмовиться, то це має зробити антиАсадівська коаліція на чолі з США і Україна має приймати участь власними літаками в знищенні зброї масового ураження в Сирії (і по дорозі розбомбити російські військові бази в Сирії)
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Кацапы ссылаются на разницу в маркировке контейнеров, но кто знает эту маркировку? Это даже в Хуйлостане ТАБУ! А также на следы ржавчины - типа контейнеры старые, но это следы огня, а не ржавчины (аналогично выглядят сгоревшие авто!). Тем более, что практически все боевые ОВ при термообработке разлагаются на более простые компоненты!!!!! А кацпские журнашлюхи типа бравтруют в новостях возле обгоревших контейнеров - ну-ну....!!!
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имхо ассад ничего не применял. Применяла рашка, что-бы ощупать сша. Ассад подневольный раб путина и дебил. Он все пытается как-то выкрутится, но не получается. Что так повесят, что так, а жить то хочется и желательно не в рашке, а где-то на лазурном побережье на вилле.
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Типа как у нас в Украине?
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Ага,был один толстый,а стал второй еще толще.
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кто может объяснить, зачем упираться в Асада?

На карту глянь - Сирия как пробка затыкает все маршруты для газо-нефтепроводов в Европу.
Асад там и нужен хуйлу чтоб не пущать дешевые углеводороды. В случае мира он просто не дает их строить под любыми предлогами, в случае войны - тоже неплохо. Боевые действия тоже не дадут возможность что-то строить. Раз уж война началась то теперь хуйло не даст (насколько сумеет) ее закончить. С Асадом против оппозиции, с оппозицией против ИГИЛа, с Ираном против... , с... против... , короче по ситуации с кем угодно и против кого угодно лишь-бы война шла. Ну и попутно (а всегда есть попутные цели) можно Европе ежа в штаны запустить в виде миллионов беженцев, Турцию пошатать с помощью курдов, поорать на весь мир как раша с терроризмом борется, оружие старое утилизировать, войска потренировать, оружие новое разрекламировать и т.д.
Война там для козломордии это сплошной профит.
Пока Штаты не дали по зубам.
А вот дальше все эти "профиты" будут развиваться в другую совсем сторону.
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Не совсем так, в случаи мира Иран (которы тоже поддерживает Асада) затребует постройки газопровода со своих месторождений. Так что кремлинам нужна вечная война в Сирии
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рашка и сбрасывала..

а потом и уничтожала пострадавших после отравления в больнице
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молодцы, это на фотках сразу было видно))), но фотки могли быть постановочными?! много-хуйловочка?
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"В таких блоках часто транспортируются не только кассетные осколочно-фугасные, но и химические боеприпасы."
-------------
Вот теперь русня на пару с Асадом пусть и доказывает в Гааге, что в тех контейнерах была гуманитарная гречка, а не химоружие. И что они "давно там лежат", а не неделю назад появились, и т.д.

Тупая русня предоставила американцам подтверждение правоты их удара, на которое те даже не надеялись.
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США как раз заявили, что у них есть четкие данные откуда приехали бомбардировщики с газом. Они не просто так именно эту базу накрыли.
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Рашистская химия которую хуйло передал Асаду , что бы травить сирийцев. Раше пиндец. Это уже не косвенные обвинения.
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Тоже недоумеваю, почему Цензор повторил это. Ведь аналогичная новость им же была размещена еще в субботу.
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Наверно для крымчан,для которых разблокировали Цензор.
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Невижу разницы между фашыстами и кацапами,методы одни и теже.Немцы людей в газовых камерах травили,кацапы немного гуманней,на свежем воздехе люлец травят.
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Це не правда, що травили в газових камерах. ніким не доказано, що нацисти травили в камерах газом. Ссилались тільки на покази виживших в концтаборах. І тоді народився один із міфів " Світової війни, про газові камери. Міф, який і по сьогоднішні день експлуатують всі кому не лінь. Всі знають, хто іменно підтримує цей міф і для чого. Що всі **їм** винні.
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Это были постановочныет кадры пприсыпаных пылью людей, которые изображали трупов...
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Вы несовсем правы. Именно своей категоричностью. Сейчас читаю одну интересную книгу американского автора, основанную на событиях реальных про вторую мировую. Так там японцы такое вытворяли , оказывается! Китайцев мочили целыми городами вместе с мирным населением. Эта книга об американской авиации, взгляд на события со стороны американцев. Называется 'Unbroken ' автор Laura Hillenbrand. Правда, нет перевода пока. Очень советую. Прозреете. Так что газовые камеры вполне вписываются в фашизм.
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"такі контейнери продаються в буд-якому воєнторзі" - пуйло
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И кому это интересно...
Кстати,к той шапчонке-ушанке подошел бы ватный тулуп.)
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А вы думали Сирия имеет своё химоружие ? Сирия очень долгие годы была союзником сначала союза , а потом парашки , и все оружие получала у союзника .
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Уже эти контейнеры раштв показывало,и сказали,что это ящики от снарядов якобы.Да чтобы ни показали,ответ будет как всегда один-Видим,знаем,а где доказательства?Знакомо?
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Та да. Для Саддама Хуссейна всё начиналось с пробирки с белым порошком на трибуне ООН, а закончилось петлей.
Хорошо бы и для Хуйла с Асадом финал был аналогичный.
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Гітлер мав знаряджену хімічні зброю,але не застососвував її в бойових діях.
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Гитлер применял. В Крыму. Выкуривал армию из Аджимушкайских каменоломен. Но на трибунал эти материалы не попали, так как в эсэсэсэре тех бойцов считали предателями. Только при Брежневе они стали героями, впрочем, как и защитники Брестской крепости...
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При Брежневе кацапы хоть хлеб покушали да и колбаской побаловались...а так хер сосут...
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Варианты отбрехивания:
1 - остались после утилизации
2 - фотошоп
3 - летчик Волошин утверждает что в бочках тосол и стекломой
4 - какие ваши доказательства
и т.д.
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Сикелев скажет, что это в голливудских павильонах засняли
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Жизнь в Резервации‏ @CleanAuthoritie 2 ч.2 часа назад
На России страстной огонь! В Казани в Храме всех религий полыхнуло на 200 кв.м https://www.youtube.com/watch?v=pAm2JD7njzk … Внутри нашли тело мужика

На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1469
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 2 ч.2 часа назад
В Казани горит "Храм всех религий"! Сатанисты с адвентистами помогают буддистам и баптистам выносить из огня православные иконы!

На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7824
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Захарова, помыла голову пеплом и опровергла эти постановочные фоты.
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Срочно подбросить в каждый контейнер визитку Яроша!....
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Смотрел его "репортаж"..... отрабатывает на... на... на йух его...
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Увеличь фото...Прочитай надпись на контейнере...
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Мне Геббельс ТВ так увеличило, шо я микробов увидел...
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И надпись ОС (осколочные снаряды) видел? Если бы в этих контейнерах хранились отравляющие вещества, то они бы так не валялись, и ходить возле них можно только в ОЗК и противогазе, что и видно на фото контейнеров с настоящими отравляющим веществом.
А новость на делетанта, и на тех, кто видит то, что хочет видеть.
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объясните мне, зачем осколочные снаряды хранить в таких контейнерах? Для них уже классический ящик с дерева не подходит? Нужны именно герметические контейнера?
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Ты дооообрый! Не отмажешь! Не отмажешься! Путлеру и родителям прувед!
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Я к тому, что контейнеры эти - кацапские, и самолеты уничтожены - кацапские и епло на фото - кацапское...Где кацап - там война и смерть...
А что до "ОС", то на заборе тоже "хер"написано, а там дрова лежат....
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Эт случай не твоя ряха? Зарабатывающая де взрываесса... токо с Украины и в Сирию!
"Клуб кинопутешествий" прям!
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Кстатэ! На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm.

Не верим! Все вруны! Геббельс ТВ сказало шо эт стандартные контейнеры для бомб.... кассетных... ваабще!!! Вродь запрещены!
Эт для вумных военных! Кассетных! Я не ослышался!
Оне суют в стандарт, хоть био... с блохами... если понимаш.
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такое говно как поддубный от простого химоружия не дохнет
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На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm.

Не верим! Все вруны! Геббельс ТВ сказало шо эт стандартные контейнеры для бомб.... кассетных... ваабще!!! Вродь запрещены

"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый.
Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным - это добро, а быть слабым - зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно.
Джек Лондон, "Морской волк".

Справедливость - вечная беглянка из лагеря победителей.
Уинстон Черчилль
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Россияне убивают людей в Украине и думают, что им за это ничего не будет
https://youtu.be/G0ZFN02DrLc
Сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф заявил, что время безнаказанности за преступления против украинцев для РФ прошло.
В интервью одному из американских телеканалов Инхоф рассказал, что РФ очень нравился период, когда президентом США был Барак Обама, при котором Москва могла творить все, что вздумается.
Он призвал обратить внимание на ситуацию в Украине. РФ совершила военное вторжение в страну и начала открыто убивать людей, понимая, что Вашингтон не даст украинцам средства обороны. Но теперь в Белом доме совсем другая ситуация, и США, наконец, покажут свою полную мощь, уверяет республиканец.
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Мощь навряд ли покажут а вот что -то типа плана Маршалла не мешало бы,но всё будет бла бла как обычно
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org

Більшість ракет в РФ розроблялися виходячи з того, що Земля - пласка і стоїть на трьох слонах, які стоять на черепасі, тому і не вийшло...

https://twitter.com/i_army_org/status/851169116505485318
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Первые 2 абзаца:
Когда в июне 1982 года израильские ВВС полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны "Феда", едва ли не больший, чем сами сирийцы, шок испытали в Москве. Ведь, по свидетельству советских военных специалистов, принимавших непосредственное участие в формировании этой группировки, такой плотной концентрации ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире, даже в СССР. Причем с полным основанием ее можно было именовать именно советской, поскольку советским там было все: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-75М "Волга", С-125М "Печора", "Куб" ("Квадрат") и входившие с ними в комплект самоходные установки разведки и наведения (СУРН), стационарные радиолокационные станции (РЛС), несколько комплексов войсковой ПВО "Оса", зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка", средства ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Более того, вместе с сирийским персоналом эту технику обслуживали советские офицеры. В сирийской армии работало тогда порядка тысячи советских военных специалистов и инструкторов, значительная часть которых служила и в сирийской группировке, оккупировавшей Ливан. Однако уже за первые два часа операции были уничтожены 15 из 19 имевшихся у сирийцев зенитно-ракетных дивизионов, оснащенных советскими ЗРК, еще три-четыре дивизиона были выведены из строя. На другой день уничтожено еще четыре зенитно-ракетных дивизиона. За неполные двое суток операции израильтяне полностью уничтожили 19 сирийских зенитно-ракетных дивизионов и еще четыре вывели из строя. Причем при нанесении этого массированного удара не был потерян ни один израильский самолет.
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Путлер : Димон,че делать,дрочат на Искандеры..
Димон: Ваван,сдавай свою Виолончнль братану Трапмпычу за 2 рулона..
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Не смеются Искандеры,
Приуныли Тополя,
Порубил Трамп Томагавком
Всю политику Кремля...
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Поуныли все с-300,
И Триумф скулит в углу
Томагавк в очко засунул
Трам плешивому хуйлу
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но даже при таком палеве - "вывсеврете".
все чудесатее и чудесатее (c) Алиса
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"Тоже недоумеваю, почему Цензор повторил это. Ведь аналогичная новость им же была размещена еще в субботу."

Во первых первоначально информация была в комментариях к новостям. А новость вышла с отсыланием на Несмияна - ЭльМюрида, что так себе источник.

Во вторых для очередной переписи идиотов. Которые будут пихать картинку с тремя ржавыми бочками на фоне оранжевого линолеума с белоруской презентации по уничтожению запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин. Которые россияне кстати в Сирии уже использовали и сами же выложили фотографии по их разминированию. По мнению идиотов раз можно использовать БКФ для постановки мин или сброса кассетных осколочно фугасных боеприпасов. То можно и горючее и хачик возить, унитазы там и настойку боярышника. В Блоках Кассетных Фронтовых. Ответная часть для которых имеется на штурмовиках и истребителях-бомбардировщиках. Ага.
Ну и к тому времени растяпы Поддубный с Воскресенским запалившие кормящую их контору еще не успели подвести бочки с безобидных но запрещенных кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТ. Видно тяжело было за сутки найти трезвого водителя на расположенной в 100 км российской базе. Все праздновали триумф С-300 над томагавками. Шутки ли запустили 59, а на авиабазу долетело всего 58.
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новость повторили для жителей крайнего севера и для молдован ))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО
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