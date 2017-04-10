 На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО

Аналогичные контейнеры зафиксированы на фотографиях процесса уничтожения химического оружия российскими военными на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области, где в кадр попали блоки БКФ-П с отравляющим веществом Р-55 (зоман) [1], [2].
"Команда InformNapalm не может утверждать о наличии отравляющих веществ в данных контейнерах, однако, блокирование Россией резолюции ООН, которая предполагала проведение расследования на базе Шайрат наводит на подозрения", - отмечают авторы материала.
7 апреля 2017 года с двух кораблей США были выпущены 59 ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии. Этот удар стал ответом на химическую атаку зарином, которую осуществила 4 апреля 2017 года авиация Башара Асада и его союзника в лице РФ во время авианалета на город Хан Шейхун в центральной части Сирии. От зарина погибло более 100 мирных жителей и более 500 получили отравления.
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Как на российских заводах уничтожают химическое оружие и как в этом помогают животные?
https://ru.rt.com/82bv
Сирийская авиабаза Шайрат после ракетного удара США
https://ru.rt.com/82bv
7 апреля 2017,
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На карту глянь - Сирия как пробка затыкает все маршруты для газо-нефтепроводов в Европу.
Асад там и нужен хуйлу чтоб не пущать дешевые углеводороды. В случае мира он просто не дает их строить под любыми предлогами, в случае войны - тоже неплохо. Боевые действия тоже не дадут возможность что-то строить. Раз уж война началась то теперь хуйло не даст (насколько сумеет) ее закончить. С Асадом против оппозиции, с оппозицией против ИГИЛа, с Ираном против... , с... против... , короче по ситуации с кем угодно и против кого угодно лишь-бы война шла. Ну и попутно (а всегда есть попутные цели) можно Европе ежа в штаны запустить в виде миллионов беженцев, Турцию пошатать с помощью курдов, поорать на весь мир как раша с терроризмом борется, оружие старое утилизировать, войска потренировать, оружие новое разрекламировать и т.д.
Война там для козломордии это сплошной профит.
Пока Штаты не дали по зубам.
А вот дальше все эти "профиты" будут развиваться в другую совсем сторону.
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а потом и уничтожала пострадавших после отравления в больнице
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Вот теперь русня на пару с Асадом пусть и доказывает в Гааге, что в тех контейнерах была гуманитарная гречка, а не химоружие. И что они "давно там лежат", а не неделю назад появились, и т.д.
Тупая русня предоставила американцам подтверждение правоты их удара, на которое те даже не надеялись.
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Кстати,к той шапчонке-ушанке подошел бы ватный тулуп.)
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Хорошо бы и для Хуйла с Асадом финал был аналогичный.
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1 - остались после утилизации
2 - фотошоп
3 - летчик Волошин утверждает что в бочках тосол и стекломой
4 - какие ваши доказательства
и т.д.
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На России страстной огонь! В Казани в Храме всех религий полыхнуло на 200 кв.м https://www.youtube.com/watch?v=pAm2JD7njzk … Внутри нашли тело мужика
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В Казани горит "Храм всех религий"! Сатанисты с адвентистами помогают буддистам и баптистам выносить из огня православные иконы!
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А чё означает "БРУТТО".... на сирийском?...
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А новость на делетанта, и на тех, кто видит то, что хочет видеть.
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А что до "ОС", то на заборе тоже "хер"написано, а там дрова лежат....
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"Клуб кинопутешествий" прям!
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Не верим! Все вруны! Геббельс ТВ сказало шо эт стандартные контейнеры для бомб.... кассетных... ваабще!!! Вродь запрещены!
Эт для вумных военных! Кассетных! Я не ослышался!
Оне суют в стандарт, хоть био... с блохами... если понимаш.
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Ты мэби круче? И больш знаш! Красава! Из ФСБ? Аль другие занимаюца... хотя ща Баба Яга проти всіх.
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Не верим! Все вруны! Геббельс ТВ сказало шо эт стандартные контейнеры для бомб.... кассетных... ваабще!!! Вродь запрещены
"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый.
Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным - это добро, а быть слабым - зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно.
Джек Лондон, "Морской волк".
Справедливость - вечная беглянка из лагеря победителей.
Уинстон Черчилль
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https://youtu.be/G0ZFN02DrLc
Сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф заявил, что время безнаказанности за преступления против украинцев для РФ прошло.
В интервью одному из американских телеканалов Инхоф рассказал, что РФ очень нравился период, когда президентом США был Барак Обама, при котором Москва могла творить все, что вздумается.
Он призвал обратить внимание на ситуацию в Украине. РФ совершила военное вторжение в страну и начала открыто убивать людей, понимая, что Вашингтон не даст украинцам средства обороны. Но теперь в Белом доме совсем другая ситуация, и США, наконец, покажут свою полную мощь, уверяет республиканец.
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Більшість ракет в РФ розроблялися виходячи з того, що Земля - пласка і стоїть на трьох слонах, які стоять на черепасі, тому і не вийшло...
https://twitter.com/i_army_org/status/851169116505485318
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Добротный текст с картинками -- http://andreistp.livejournal.com/9144689.html
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Когда в июне 1982 года израильские ВВС полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны "Феда", едва ли не больший, чем сами сирийцы, шок испытали в Москве. Ведь, по свидетельству советских военных специалистов, принимавших непосредственное участие в формировании этой группировки, такой плотной концентрации ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире, даже в СССР. Причем с полным основанием ее можно было именовать именно советской, поскольку советским там было все: зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-75М "Волга", С-125М "Печора", "Куб" ("Квадрат") и входившие с ними в комплект самоходные установки разведки и наведения (СУРН), стационарные радиолокационные станции (РЛС), несколько комплексов войсковой ПВО "Оса", зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка", средства ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Более того, вместе с сирийским персоналом эту технику обслуживали советские офицеры. В сирийской армии работало тогда порядка тысячи советских военных специалистов и инструкторов, значительная часть которых служила и в сирийской группировке, оккупировавшей Ливан. Однако уже за первые два часа операции были уничтожены 15 из 19 имевшихся у сирийцев зенитно-ракетных дивизионов, оснащенных советскими ЗРК, еще три-четыре дивизиона были выведены из строя. На другой день уничтожено еще четыре зенитно-ракетных дивизиона. За неполные двое суток операции израильтяне полностью уничтожили 19 сирийских зенитно-ракетных дивизионов и еще четыре вывели из строя. Причем при нанесении этого массированного удара не был потерян ни один израильский самолет.
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Димон: Ваван,сдавай свою Виолончнль братану Трапмпычу за 2 рулона..
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Приуныли Тополя,
Порубил Трамп Томагавком
Всю политику Кремля...
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И Триумф скулит в углу
Томагавк в очко засунул
Трам плешивому хуйлу
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все чудесатее и чудесатее (c) Алиса
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Во первых первоначально информация была в комментариях к новостям. А новость вышла с отсыланием на Несмияна - ЭльМюрида, что так себе источник.
Во вторых для очередной переписи идиотов. Которые будут пихать картинку с тремя ржавыми бочками на фоне оранжевого линолеума с белоруской презентации по уничтожению запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин. Которые россияне кстати в Сирии уже использовали и сами же выложили фотографии по их разминированию. По мнению идиотов раз можно использовать БКФ для постановки мин или сброса кассетных осколочно фугасных боеприпасов. То можно и горючее и хачик возить, унитазы там и настойку боярышника. В Блоках Кассетных Фронтовых. Ответная часть для которых имеется на штурмовиках и истребителях-бомбардировщиках. Ага.
Ну и к тому времени растяпы Поддубный с Воскресенским запалившие кормящую их контору еще не успели подвести бочки с безобидных но запрещенных кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТ. Видно тяжело было за сутки найти трезвого водителя на расположенной в 100 км российской базе. Все праздновали триумф С-300 над томагавками. Шутки ли запустили 59, а на авиабазу долетело всего 58.
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