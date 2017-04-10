 На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО

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Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm Аналогичные контейнеры зафиксированы на фотографиях процесса уничтожения химического оружия российскими военными на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области, где в кадр попали блоки БКФ-П с отравляющим веществом Р-55 (зоман) [1]

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Зберег

"Команда InformNapalm не может утверждать о наличии отравляющих веществ в данных контейнерах, однако, блокирование Россией резолюции ООН, которая предполагала проведение расследования на базе Шайрат наводит на подозрения", - отмечают авторы материала.7 апреля 2017 года с двух кораблей США были выпущены 59 ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии. Этот удар стал ответом на химическую атаку зарином, которую осуществила 4 апреля 2017 года авиация Башара Асада и его союзника в лице РФ во время авианалета на город Хан Шейхун в центральной части Сирии. От зарина погибло более 100 мирных жителей и более 500 получили отравления.