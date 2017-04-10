 Террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", в одном из уведомлений, которые получили жители Донецка, сказано: "В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР".
(Фото с сайта "Сегодня")
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Кто бы мог подумать?
Много ходов очка от хуйла и ФСБ.
Взрыв в Петербурге, затем попытка взрыва метро в норвежском Осло. Чтобы показать кацапским ослам - "вот видите, не только у нас метро взрывают!"
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Прям как Проня Прокоповна "сидела-сидела, так зато ж высидела !"
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Деньги ведь не возникают из ниоткуда, хотя с успехом в никуда пропадают - медицинский факт.
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Этим самым Украина «в разы увеличит шансы присоединения к европейской энергосистеме».(подробнее про"это" - Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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С 8.20 справа под стенкой чувачок в куртке цвета "хаки" и в голубой кофте с капюшоном - это случайно не Троян, не?)
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Так каже моя рідня, яких я буже люблю. Але все ж кажуть, на жаль, що вони "жітєлі днр".
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Хамасовские палестиницы шастают туда сюда? Нет. Израиль им пенсии платит? Нет. Сейчас бы Израиля не существовало бы, если бы во время войны они развели этот бедлам и торговлю с этими территориями. Поэтому Израиль живёт хорошо, и держит п-сов в узде, как бы Рашка не помогала ХАМАСу оружием и деньгами, Израиль хорошо справился с этой раковой опухолью, блокировав её.
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...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью читать: Военно-полевой договорняк )
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