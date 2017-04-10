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 Общество, Фоторепортаж
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 Террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО

В оккупированном Донецке террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей за пределы оккупированных территорий в случае наличия задолженности за коммунальные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", в одном из уведомлений, которые получили жители Донецка, сказано: "В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн", - замглавы Луганской ОГА Клименко

Террористы ДНР грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке 01

(Фото с сайта "Сегодня")
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Клеймо будут на лбу выжигать, чтобы на блокпостах захватчиков было видно, что скотина хочет сбежать за пределы фермы.
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Какой скрепный педрило........сразу видно, что православный, рузкий педриот.........любитель путена
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Правильно,рабы лугандонской петушатни должны сидеть и не высовываться.
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Все в роСС рубле .... важно что пишет админисРация - кто ? гопота чет требует ))) во прифартило
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Вообще-то по нашему законодательству органы ГИС тоже имеют право инициировать запрет выезда. Правда суды часто отказывают в удовлетворении таких ходатайств. Мол, докажите, что хотел уклониться от исполнения судебного решения о взыскании путём выезда за границу, а не просто по делам на пару дней . . .
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Вообще-то это и есть украинское законодательство с заменённым словом "Украина" на "днр". Или вы думаете, что обезьяны озаботились созданием собственного "законодательства" или натягиванием педорашинского? PS: кстати, в педорашии судебный пристав своим решением, без дополнительного суда, граждан-должников вносит в всписки невыездных.
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Даже орки понимают, что жизнь под их властью для простых людей - наказание.
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долги по 15000 нехило! там что в лугандоне-коммунизьм?пенсии шахтерские на подконтрольной территории,там пенсии и еще не платят?
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Взрывчатка в метро Осло: задержанный оказался россиянином

Кто бы мог подумать?

Много ходов очка от хуйла и ФСБ.

Взрыв в Петербурге, затем попытка взрыва метро в норвежском Осло. Чтобы показать кацапским ослам - "вот видите, не только у нас метро взрывают!"
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Да кто б сомневался? парашка - терористическая база №1
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Ой там написано рос рубли ... нарисуйте им рос рубль в сумме долга
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Не дай бог поедут в Украину и сделают себе биометрические паспорта, тогда прощай мацковия
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Пусть делают !)А мы в свою очередь не будем пускать без бумаги что комунальные счета оплачены не сепарам а в украинском банки))) Месяц да какой там месяц через неделю сепаров на вылах винесут))
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А ось мені цікаво, чи зможу я взяти онлайн кретит хоча б на пару млн. в так званому банку дьіньірьі (хай навіть під заставу)
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На жаль, думав 26-го буду в Зволені (бо теща то є така особа що треба шанувати ) та зв'яжуся з ними (щоб не через проксі), а там одні ломбарди: кредит ЦРБ
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я не впевнений, що вони знають онлайн слово...
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Вже пробив, в них немає кредитів, лише ломбард ))
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З.І.: хоча, поки сбербанк ще в нас є, можна зробити цікаву річ ))
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А шотакое))???? А кто кричал что там все бесплатно и за коммуналку платить не надо))?
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Небезплатно , но в несколько раз дешевле ( можешь не орать : " вам из-за поребрика виднее" . Инфа от жителей даунецка , приезжающих к родственникам купить " мясных деликатесов" ).
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Ох ептыть, а то в руках у него, что "кубок" ? Это что - победитель ждунов ? Дождался, значит ??
Прям как Проня Прокоповна "сидела-сидела, так зато ж высидела !"
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Ну а чему удивляться?Люди хотели такой жизни пусть теперь и хавают!Почему ходили на референдум и митинги против Украины???
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Какая трезвая мысль! И проверять нужно два раза. Первый раз - проверяют обезьяны при выезде, второй раз - бойцы ВСУ на соответствие Украинским тарифам ЖКХ! С доплатой на месте. Или на хер обратно в стойло.
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Какой, нафиг, "выезд"??? Из плена террористов и... обратно в плен? Или то война? Тогда через линию фронта и обратно? Объясни себе, товарищ ЭТО!
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Какой на фиг "плен террористов"? У бизнес партнёров? В шахтах и на заводах? Через пропускные пункты увеличенной пропускной способности на "линии фронта"? С ограничением по ввозу жратвы в 75кг и пенсионными туристами? А закачанной воды, газа и электроэнергии на МИЛЛИАРДЫ гривен? Чего еще себе объяснить, "товарищ"?
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Давно пора. Поддерживаю двумя руками. Не нужно ехать в Украину нашим историческим кормидьцам. Пусть себя прокормят.
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Подкинуть им еще их долги по нашему ЖКХ - и пусть вешаются,твари))))))
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Это НАМ их долги накинули, есликтоещенепонял. 26 млрд грн за тепло и электрику за прошлые два года, что Лугандон задолжал Ахметову. Но ведь никто же не слышал, чтобы Ахметов, его ДТЭК подал на банкротсво ? Стало быть - ОПЛАЧЕНО. нами. Благодаря новым, покращщенным тарифам от ПЕци и его ручного Вовка.
Деньги ведь не возникают из ниоткуда, хотя с успехом в никуда пропадают - медицинский факт.
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Юра прав. Но правда еще жестче - "С 1 апреля энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ахметову, начал экспорт украинской электроэнергии в Молдову по СПЕЦТРАФИКУ," ... электроэнергия предоставляется по льготной цене, которая заберет из нищего украинского бюджета около полумиллиарда гривен.
Этим самым Украина «в разы увеличит шансы присоединения к европейской энергосистеме».(подробнее про"это" - Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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Просто 46 % акций ДТЭК были Ахметовым уступлены Гидранту. И теперь половина прибылей ДТЭК идет к лично Пеце. А убытки - Украине.
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https://youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&feature=youtu.be
С 8.20 справа под стенкой чувачок в куртке цвета "хаки" и в голубой кофте с капюшоном - это случайно не Троян, не?)
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Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазьте!
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Ані ж ні думалі что так будіть.
Так каже моя рідня, яких я буже люблю. Але все ж кажуть, на жаль, що вони "жітєлі днр".
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Если идёт война, то никаких шастаний жителей туда-сюда быть не может. И торговли с окупированными территориями быть не может. Никаких пенсий им и зарплат от Украины быть не может. Только после возвращения. А так - нефиг шастать. Блок посты на замок, и сидите там.

Хамасовские палестиницы шастают туда сюда? Нет. Израиль им пенсии платит? Нет. Сейчас бы Израиля не существовало бы, если бы во время войны они развели этот бедлам и торговлю с этими территориями. Поэтому Израиль живёт хорошо, и держит п-сов в узде, как бы Рашка не помогала ХАМАСу оружием и деньгами, Израиль хорошо справился с этой раковой опухолью, блокировав её.
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Ти ба які розумні керманичі "днрлнр". Виявляється правильні рішення приймати можуть. Щоб не розслаблялись запутінці. А то на халяву позавикали...
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Да-да! Точно так же и гитлер не пускал из оккупированных территорий во время вов. Сперва коммуналку, а потом езжай в ссср))) Занимательная война в Украине все комичнее и идиотичнее. Война ли это вообще? АТО!
...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью читать: Военно-полевой договорняк )
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А оплата ЖКХ террористическим группировкам может трактоваться как "финансирование терроризма"?
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Ну, и шо с того? Правильно делают. У них там и так коммуналка на уровне 2013 года, и еще и это не платить - верх быдлизма.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТеррористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО
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