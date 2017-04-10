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 Политика Украины, Спорт, Фоторепортаж
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Все про:бокс (566) посольство Украины (119) спорт (1614) США (12317)

 Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины. ФОТО

Во время соревнований по боксу в США, на которых выступали украинских боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, использовался флаг Украины, снятый с крыши украинского посольства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму в знак наших наилучших пожеланий, несколько раз в течение триумфального для украинцев боксерского вечера в США побывал на ринге.

Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины 02

В такие чрезвычайные моменты, как тройная украинская победа, с особой остротой ощущаешь гордость за Украину!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО
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То отож!!! Слава, Україні!!!!! Живе, Беларусь!!!! )))))
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подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму

ну і як прапор на чотирьох ділити?
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Кстати, а где Сергеев, который в ООН в первый год войны Украину защищал? Тихенько отодвинули . Прислали номенклатурного Ельченко. И Чалый дорвался порулить.
Диаспора украинская что в Вашингтоне на пасху делает? Пусть Чалый отчитается.
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Так. До речі, де Сергеєв ?
Чалий - посол.
Казали, Васі перстень якийсь вручив, дуже special.
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Чемпионский перстень. Президент WBO сделал подарок Ломаченко

Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины - Цензор.НЕТ 4764
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Які камені ?
То ж не смарагд. І ніби не аметист.
Для чоловіка форма має бути хоча б чотирикутна. (Перепрошую, IMHO).
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Сергеев до декабря 2015 года был уже 8 лет постпредом, после этого в феврале 2016 года ушел на пенсию ровно в 60 лет.
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Капець !!!

Я кажу дочці (ми верещали на всю хату): дивися, ці злидні тримають свій прапор просто так.
А у нас: по-людськи, як треба - на древку, солідно ...
То наші його стягнули з посольства ?
Я не можу ...
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Бокс не люблю (лучше бы в шахматы играли), но за наших ребят рад. А флаг на посольство надо бы найти - все-таки это территория Украины.
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удивило другое, что бойцы (тренеры) с собой не взяли, вроде как не сепары!!
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Там было еще одно знаковое событие - американский ринг-анонсер Майкл Баффер в прямом эфире одного из самых популярных телеканалов США на всю Америку объявил, что Крым является территорией Украины.
После боя Баффер при зачитывании победителя поединка назвал город и страну, которую представляет победитель боя. Соответственно Баффер представил крымский Симферополь, который является частью Украины.
Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины - Цензор.НЕТ 4403
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины. ФОТО
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