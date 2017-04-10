 Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Аруму в знак наших наилучших пожеланий, несколько раз в течение триумфального для украинцев боксерского вечера в США побывал на ринге.
В такие чрезвычайные моменты, как тройная украинская победа, с особой остротой ощущаешь гордость за Украину!", - говорится в сообщении.
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Слава Украине !
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ну і як прапор на чотирьох ділити?
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Диаспора украинская что в Вашингтоне на пасху делает? Пусть Чалый отчитается.
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Чалий - посол.
Казали, Васі перстень якийсь вручив, дуже special.
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То ж не смарагд. І ніби не аметист.
Для чоловіка форма має бути хоча б чотирикутна. (Перепрошую, IMHO).
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Я кажу дочці (ми верещали на всю хату): дивися, ці злидні тримають свій прапор просто так.
А у нас: по-людськи, як треба - на древку, солідно ...
То наші його стягнули з посольства ?
Я не можу ...
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После боя Баффер при зачитывании победителя поединка назвал город и страну, которую представляет победитель боя. Соответственно Баффер представил крымский Симферополь, который является частью Украины.
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