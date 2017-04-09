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Все про:Днепр_город (2554) пожар (3127) ГСЧС (916)

 В торговом центре Днепра произошел пожар. ФОТО

В Днепре произошел пожар в здании торгового центра. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось на кухне кафе, расположенного на нулевом этаже торгово-развлекательного центра на проспекте Яворницкого. Огнем повреждена электрическая проводка и подвесной потолок.

К тушению привлекались 28 пожарных и 8 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара на складе в Чернигове погиб работник предприятия. ФОТОрепортаж

В торговом центре Днепра произошел пожар 01В торговом центре Днепра произошел пожар 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области)
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Ничего себе пустяк- 28 пожарных и 8 единиц техники
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Прискакали всі хто міг. Кожен хоче здерти бабло за тушіння.
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Судя по задействованной технике кафешка принадлежит кому-то из пожарных начальников...
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А может просто горело большое здание и риск распространения пожара там слишком высокий?
Вы были в больших торговых центрах? Там же кругом легковоспламеняющиеся предметы. Одежа, обшивка кинотеатров, детские атракционы...
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Повар делал фламбирование, но не рассчитал количество горюче-смазочных материалов вылитых на сковородку.
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Хаббадская синагога сыграла не последнюю роль в том, что у нас сейчас не Днепропетровская народная республика.
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Ты хоть сам в это веришь? 0,01% населения евреи. Если пару евреев защищали свои инвестиции пиаром, понтами и парочкой миллионов, то уже так отбили, что вся Украина почками и печенью чует... Один Коломойский гениально наебал украинцев включая грудных детей на 216 миллиардов. Дефицит пенсионного фонда 140 млрд.. Суммируй и получишь цену жидовской любви к Украине. И это только один "затейник"!, а вместе с вальцманами, коганами, корбанами, яценюками, фельдманами, рабиновичами и прочей мразью вообще астрономическая сумма получается... И это все им не Бог дал, а мы - дебилы...
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То что вы дебилы с этого и начинай. А евреи разные бывают. И то что в Днепре в 14 году они создавали батальоны, я это прекрасно знаю. мой брат служил в одном из них и я знаю кто платил им зарплату. И это не порошенко.
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Торговый центр на Яворницкого. Офигенно точный адрес.
А вообще у нас в 2009-м сгорела Славянка, от киоска с чебуреками. Чебуречница загорелась.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ торговом центре Днепра произошел пожар. ФОТО
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