 В торговом центре Днепра произошел пожар. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось на кухне кафе, расположенного на нулевом этаже торгово-развлекательного центра на проспекте Яворницкого. Огнем повреждена электрическая проводка и подвесной потолок.
К тушению привлекались 28 пожарных и 8 единиц техники.
(Фото Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области)
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Вы были в больших торговых центрах? Там же кругом легковоспламеняющиеся предметы. Одежа, обшивка кинотеатров, детские атракционы...
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А вообще у нас в 2009-м сгорела Славянка, от киоска с чебуреками. Чебуречница загорелась.
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