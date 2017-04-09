 Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж

Знак отличия от Украинской православной церкви Киевского Патриархата привез на передовую и вручил волонтер из Белой Церкви Сергей Григорьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Этой медалью церковь говорит "Спасибо!" людям, которые проявили героизм и самопожертвование в защите Родины в Донбассе. И Богдан является одним из таких людей", - сообщил волонтер.
В свою очередь, боевой офицер поблагодарил за награду и отметил, что каждый из бойцов, с которыми он ежедневно бок о бок защищает родную землю от врага, достойный самых высоких государственных наград.
3385 25
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Боевика "ДНР" и двух пособников террористов задержали на Донетчине, - Мотузяник(28)
За сутки ранено 4 воина ВСУ, враг 59 раз обстреливал позиции наших бойцов, - штаб АТО(3)
С военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО(42)
Мемориальную доску погибшему пограничнику Колисниченко открыли в Овидиополе. ФОТО(2)
Сепаратисти і вдень, і вночі мають відновлювати Донбас(2)
За минувшие сутки ранены 5 воинов ВСУ, боевики совершили 43 обстрела, - штаб АТО(27)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 290 взрывов в зоне проведения АТО 6 апреля(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дело священослужителей - подпевать в унисон власти.
Везде, во всех странах.
Ответить
Ответить
Ответить
А що до держслужбовців .... Ну ви мене зрозуміли.
Ответить
А з бойового офіцера і медалі вистачить ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Миколо, тобі медаль чи сто гривен? Далі всі знають. Так і тут
Ответить
Це анекдот такий ?
Ответить
Ответить
Ответить
Вот всем бы бизнесменам такое понимание. А то например у нашего президента оно отсутсвует начисто. Да и большая часть элит тоже не понимает, что без государства они станут никем. А без армии не станет и государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить