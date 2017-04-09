 Полицейские в Славянске сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вещества, собранные в течение полугода, были утилизированы в соответствии с решениями судов. Основную массу составляли марихуана и опий ацетилированный.
Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственного отдела полиции, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции.
Были сожжены наркотические вещества, изъятые в ходе расследований по 55 уголовным производствам. Приблизительная стоимость веществ на "черном рынке" составляет 120 тысяч гривен.
(Фото полиции Донецкой области)
1924 42
Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии(115)
Четыре тысячи таблеток, содержащих опиат, изъяли пограничники на границе с Польшей. ВИДЕО(2)
Преступная группа, поставлявшая наркозависимым гражданам опий, ликвидирована в Николаеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(13)
"Попросили сумку передать", - в Киеве полиция изъяла у наркодилера полтора килограмма амфетамина. ВИДЕО(13)
Ожидаем попытки новых диверсий, - Кабакаев(0)
Международный почтовый канал поставки в Украину ЛСД ликвидирован в Нежине, - СБУ. ФОТОрепортаж(13)
Местные власти покрывали деятельность "реабилитационного центра" на Черниговщине, где эксплуатировали наркоманов и алкоголиков, - Луценко(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://1news.zp.ua/mihail-saakashvili-predlozhil-zakryit-oblastnyie-administratsii-i-sokratit-kolichestvo-deputatov-vseh-urovney/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Крымские ватники радуются "высоким" российским пенсиям: "Получила пенсию и обалдела от «щедрости» нашего правительства. Индексация, о которой много говорят, у меня на пенсию 9800 руб составила 14 руб. Интересно, это какой процент ноль целых хрен десятых? А где хотя бы 0,38%, как об этом говорили? (прим. Это было бы АЖ 37 руб). Или это на местах такое творят? Ничего не пойму. Может, кто получил как положено?????". Ответы: "Мой знакомый получал пенсию по инвалидности 8000, а сейчас 7000. Тоже обалдел", "Страна богатая - чё. Ни в чём себе не отказывайте", "А вы еще не в курсе, что прожиточный минимум понизили? Инфляция в одну сторону движется, прожиточный минимум и реальные доходы - в противоположную. Это просто гениально", "Во всей алмазно-золотой газонефтяной россии - нищие пенсионеры. Во всём зависимом от природных ресурсов Европейском Союзе пенсионеры путешествую по мировым морским круизам. Так что, «оралы» «расея-расея», вас, да и нас всех, ждёт такая нищая пенсионная жизнь. Воры в россии не переведутся никогда!!!", "Да уж, куда мир катится? Пенсию снижают, а цены на продукты и лекарства, наоборот, повышают. И это еще великая страна называется. Капец", "У нас в доме был такой недовольный мужик. Сделали перерасчет - так 5 000 убрали из пенсии, теперь 10 000 получает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850456026654662656 (скрин).
2. Предатель Ленур Усманов выгребает от оккупантов: "Я являюсь владельцем земли с 2010 года. У меня имеются документы на право собственности, которые признаются в россии, согласно ФКЗ №6 о принятии Крыма и Севастополя в состав россии, за что я боролся и о чем знают все в Крыму! Мне представляется, что на меня наступают, чтобы другим неповадно было справедливо критиковать власть. Я сильно разочарован в этой власти. Мы так и не дождались справедливости. Но все же я надеюсь на справедливость суда. В противном случае, я готов совершить акт самосожжения на Красной площади, о чем я уведомлю врио губернатора Севастополя Овсянникова". Предатель получил две медальки от оккупантов за помощь в захвате Крыма http://flashcrimea.com/news/krymskiy-obshchestvennik-usmanov-gotov-sovershit-samosozhzhenie-na-krasnoy-ploshchadi
3. Оккупанты взяли под контроль личную жизнь КАЖДОГО крымчанина: SMS-сообщения, интернет-трафик, телефоны и т.д. Тех, кого заподозрили в нелояльности режиму, либо привлекают по "террористическим" статьям, либо делают своими шестёрками. Прочтите подробней > https://twitter.com/Nastromo2015/status/851025149159772161 (скрин).
4. До оккупации, въезжая в Крым с материка, вас встречала стела. Теперь, чтобы все понимали, что Крым превратился в зону строгого режима, возле стелы установили смотровую вышку. Посмотрите, как это выглядит https://twitter.com/OccupyYalta/status/850882795916447744 (фото).
5. Оккупанты намерены забрать в оккупационную армию 150 жителей Симферополя. Уклонистам обещают не только уголовное преследование, но и "публикацию в прессе фамилий тех граждан, кто отказывается от выполнения своего конституционного долга по обороне своей родины" http://ru.krymr.com/a/news/28419079.html
6. У некоторых родителей сдают нервы от победобесий: "ВЫ СОШЛИ С УМА!!!!! Зачем вы деток к войне приучаете??? Какая солдатская форма и пилотки? Зачем??? Что вы всё ВОВ гордитесь?! Зачем вы детей УРОДУЕТЕ??? Дети должны быть свободными, умными, ездить и передвигаться по всей Европе и земному шару!!!!!! Что ж вы сами не жили и детям не даёте? К чему эта СОЛДАТНЯ? Хотите, чтобы они подохли в Сирии?!!", - написано в адрес организаторов шабашей "Мы наследники победы". Организаторы в ответ оттявкались в стиле "низабудимнипрастим" https://twitter.com/KrimRt/status/851052527143575552 (скрин). Вылезла и местная пропагандонская училка, которая заявила, что они "не заставляют детей", а учат их быть "достойными гражданами СВОЕЙ страны". После освобождения таких будет люстрировать https://twitter.com/KrimRt/status/851053090765754369 (скрин).
7. Посмотрите новые шокирующие фото из Джанкоя, где раньше встречали миллионы счастливых туристов, а теперь - "поезда победы" в окружении детей в военной форме и с оружием https://twitter.com/KrimRt/status/851046609639141377 (фото). Тем временем оккупанты продолжают активно зазывать вату на войну под лозунгами "Победили в 45-м - победу можем повторить!". Для подростков будут проводить "уроки истории, мужества и патриотизма". На плакате изображены российские террористы в масках https://twitter.com/KrimRt/status/851058554505232384 (фото).
8. Новости скреп: в Керчи прошел автопробег "Спасибо деду за победу!" - с красными тряпками и по убитым дорогам http://kerch.fm/2017/04/09/v-kerchi-proshel-avtoprobeg-spasibo-dedu-za-pobedu.html (фото).
9. Закрытую месяц назад дорогу Севастополь-Симферополь оккупанты пока сделать не могут - нет ни мозгов, ни денег. Уже понятно, что к обещанному сроку ничего не восстановят http://primechaniya.ru/home/politics/aprel_2017/polzushhie_v_tumane/ (фото).
10. "Никто ничего не потеряет", говорили они: оккупанты решили обанкротить крымских кондитеров. Московские фабрики "Красный октябрь" и "Рот Фронт" выставили претензии на десятки миллионов рублей Симферопольской кондитерской фабрике за использование советских названий конфет. Декоммунизация по-крымски http://podpricelom.com.ua/read/economy/rossyyane-bankrotyat-krymskyh-kondyterov-smy.html
11. Жители Гурзуфа продолжают пребывать в ужасе от намерений оккупантов отобрать дома и землю у местных жителей, которых впихнут в пока ещё несуществующую 18-ти этажку на Мёртвой долине https://twitter.com/KrimRt/status/851032731869999104 (скрин). Также вата ошарашена тем, что "СВОБОДНЫЙ доступ к морю директор Артека называет отвратительной ПРИВЫЧКОЙ местных жителей Гурзуфа, с которой он решил покончить раз и навсегда". Зато без бандер! https://twitter.com/KrimRt/status/851050239670833152 (скрин).
12. Оккупанты отбирают землю крымчан: "70% садовых товариществ Крыма не смогли пройти перерегистрацию до 1 марта 2015 года. Следовательно, люди лишены права на приватизацию земли в таких СТ. Добрыня (жена сестры Гоблина, заведует грабежом земли в Крыму) считает этот вопрос БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ. И ещё ей не понравился тон доведённых до отчаяния садоводов". РА-СИ-Я!!! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! https://twitter.com/KrimRt/status/851034381904949248 (скрин, фото и видео).
13. Понаехавшие оккупанты продолжают переть в Крым, как саранча. Хотят все удобства, да ещё и за небольшую оплату. Ватница из Тверской области пробивает информацию в Щёлкино https://twitter.com/KrimRt/status/851039553628647425 (скрин). Тем временем над Щёлкино продолжает кружить авиация оккупантов https://twitter.com/KrimRt/status/851042046798442496 (фото).
14. Информация для предателей, которые думали, что россия - это сверхдержава, и ждали российскую медицину: "По прогнозам экспертов, число больниц в россии до 2020 года снизится в 3 раза в сравнении с 2000 годом и достигнет показателей 1913 года. На протяжении 2000-2015 гг. количество больниц уже сократилось с 10,7 тыс до 5,4 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 27,5% в городах и на 40% в селах. Закрываются и поликлиники: за период 2000-2015 гг. их число сократилось на 12,7%" http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/kolychestvo-bolnyts-v-rossyy-skatyvaetsya-u-urovnyu-1913-goda.html
15. У большинства врачей в Крыму печати еще украинские. Недосмотр! Уволить всех! Скрытые бандеровцы!
16. Сегодня в маршрутке бабуля: "С такими ценами я бы ему, черту лысому, яйца покрасила бы", - имея ввиду путина. Мелочь, а приятно.
17. Трамп, чтоб ты знал - небо над севастопольским Гардемаринском закрыто! Надежно, как в Сирии закрыли! https://twitter.com/KrimRt/status/850983653312262144 (фото).
18. Трампыч, я тут как-то С-300 в районе Фиолента видел. Я ни на что не намекаю, но…
19. Патриоты из Севастополя передали всем привет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851003725472825344 (фото).
P.S. Сегодня в Крыму видел пассажирский автобус, на стекле которого была наклейка с изображением танка и надписью "На Берлин". Сегодня видел, как тысячи жителей Швеции вышли на скорбный митинг после совершённого теракта. Вышли САМИ, бесплатно, без идиотских плакатов и без смотрящих со списками. Сегодня я в очередной раз осознал, кака
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Забористая... забористая трава. https://www.youtube.com/watch?v=eFZc7wXsAjA
20 кг. Ну... ну.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лицемерство поганное.
Ответить
-Как, как... Скурили...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если свинья или кабан распотрошит эту яму, их с дерева не снимешь. У нас коза, от этой дури, в реку лучьше водолаза ныряла.
Ответить
Ответить