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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (272) Госпогранслужба (2579) Закарпатье (1352) контрабанда (1791) сигареты (575)

 Пограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет. ФОТО

контрабанда

В рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2017" пограничники Черновицкого отряда пресекли очередную попытку перемещения контрабандной табачной продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Вчера на участке отдела "Красноильск" пограничники мобильной заставы "Черновцы" обнаружили место накопления табачных изделий. Во время проверки пограничники заметили 5 человек с ящиками. Заметив охранников границы нарушители сразу же обратились в бегство. При осмотре оставленных коробок пограничники обнаружили в них более 4 500 пачек сигарет марки "Марбл" без акцизного сбора", - говорится в сообщении.

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Пограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет 01

Еще почти 3 тыс. пачек сигарет обнаружили вчера во время проверки границы пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. В ходе осуществления мониторинга пограничники обнаружили 6 пакетов с сигаретами, которые нарушители намеревались переместить через границу.

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У меня есть предложение
по поводу контрабанды сигарет! Слишком много внимания и сил отдают компетентные
органы этой проблеме.А если уровнять стоимость сигарет в Украине и Европе? Мы
получаем громадную прибыль и можно снизить расходы на ЖКХ , значительно
возрастёт здоровье граждан и компетентные органы будут освобождены от несвойственной
для них задачей !


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Цензор. Что за куйню пишешь?
В рассее столько интересного.....
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Угу, прямо как владелец будки в царском селе и его шестерки- судьи,прокуроры,мусора.....
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Ага.Оставили закарпатскую область без сигарет,хуи дебильные.Если только появится возможность я в первых рядах буду за отсоеденения области от дебильной и воровской украины.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет. ФОТО
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