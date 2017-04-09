 Пограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Вчера на участке отдела "Красноильск" пограничники мобильной заставы "Черновцы" обнаружили место накопления табачных изделий. Во время проверки пограничники заметили 5 человек с ящиками. Заметив охранников границы нарушители сразу же обратились в бегство. При осмотре оставленных коробок пограничники обнаружили в них более 4 500 пачек сигарет марки "Марбл" без акцизного сбора", - говорится в сообщении.
Еще почти 3 тыс. пачек сигарет обнаружили вчера во время проверки границы пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. В ходе осуществления мониторинга пограничники обнаружили 6 пакетов с сигаретами, которые нарушители намеревались переместить через границу.
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по поводу контрабанды сигарет! Слишком много внимания и сил отдают компетентные
органы этой проблеме.А если уровнять стоимость сигарет в Украине и Европе? Мы
получаем громадную прибыль и можно снизить расходы на ЖКХ , значительно
возрастёт здоровье граждан и компетентные органы будут освобождены от несвойственной
для них задачей !
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В рассее столько интересного.....
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