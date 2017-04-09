 На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Во время выполнения полетов отрабатывались вопросы взаимодействия тактической авиации с подразделениями Сухопутных войск. Все задачи, которые стояли перед личным составом бригады выполнены успешно", - отметил командир бригады полковник Владимир Кравченко.
В ходе летной смены, на аэродроме бригады, с курсантами Объединенного учебного центра Харьковского национального университета Воздушных Сил, были проведены занятия по психологической подготовке.
Как рассказал руководитель занятий майор Олег Соляник, данное мероприятие состоялось с целью психологического закаливания курсантов при огневом поражении с воздуха авиацией. Во время занятия им показали основные стресс-факторы, которые могут повлиять на них при огневом обстреле с воздуха, научили способам и методам оказания первичной психологической помощи.
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https://politeka.net/425373-tramp-khochet-vvesti-novye-sanktsii-protiv-rossii/
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не рекомендуется людям с ранимой психикой....
Разведка ЛНР увидела на стороне ВСУ «женщин-снайперов» из Евросоюза
Официальный представитель так называемой Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что разведка обнаружила на стороне Киева «женщин-снайперов», передает «Луганскинформ».
«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши», - рассказал он.
Представители ЛНР и ДНР регулярно заявляют о наличии групп иностранцев в рядах ВСУ и Национальной гвардии. Ранее Марочко говорил, что украинское командование перебросило в зону АТО несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и даже Грузии.
Днем ранее разведка ДНР доложила командованию об «исламском батальоне» в порту Мариуполя. Численность соединения, по мнению разведчиков, - около 500 человек.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, который рассказал об этом журналистам, не пояснил тогда, почему это подразделение его разведка назвала «исламским батальоном».
По его словам, подразделение занимается охраной складов с ракетно-артиллерийским вооружением и контролем над мариупольским портом. В своей речи Басурин также отметил, что порт Мариуполя стал базой для незаконной торговли вооружением и боеприпасами, в том числе химическими, со странами Ближнего Востока.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ea3a1a9a79477f247249d4?from=newsfeed
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А рептилоидов с Альфа-Центавра они в ОРДЛО уже не видят?
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сбивается на раз - два
Из обыкновенного АК
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А) Он бронированный во всех важных местах. Так что нет, не сбивается.
Б) Эффективный огонь АК - 300 метров. Штурмовик задолго до этой дистанции истребит этот взвод нах.
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А вот и "День рейнджера": (погугли, много чего есть).
Первое крушение («Супер-61-й»). Во время погрузки колонны над районом операции огнём из РПГ с близкой дистанции (с крыши здания) был сбит вертолёт 1-й десантной подгруппы (MH-60 «Блэк Хок», позывной «Супер-61» под командованием К. Волкотта) . На борту вертолета находились 6 бойцов СпН (2 пилота, 2 бортстрелка и 2 снайпера из состава 1-го полка СпН СВ). В результате потерь в авиагруппе командование вынуждено было на ходу резко менять план операции. Планировавшие отход с автоколонной подразделения 1-го полка СпН и 75-го парашютно-десантного полка вынуждены были разделиться: часть бойцов мелкими группами начали выдвижение к месту аварии, остальные продолжали действовать по плану (прикрывать погрузку пленных и выдвижение автоколонны).
С помощью одного из экипажей разведывательного вертолета 1-й десантной подгруппы (MH-6, позывной «Стар-41») с места аварии удалось эвакуировать двух раненых бортстрелков, однако продолжающийся огонь из стрелкового оружия вынудил слабо бронированную машину покинуть место падения. С вертолёта ПСС на место аварии было произведена высадка полевой медгруппы (15 человек), которая обнаружила в упавшем вертолёте двоих тяжелораненых и тела двух погибших. Вертолёт ПСС («Супер-68») в ходе высадки медгруппы также получил серьёзные повреждения от огня стрелкового оружия с земли и с трудом вернулся на аэродром базирования[5]. Группа ПСС заняла круговую оборону вокруг места аварии, к ним постепенно присоединялись подошедшие группы 1-го полка СпН СВ и 75-го парашютно-десантного полка специального назначения. Численность бойцов Сомалийского национального альянса вокруг места аварии также росла, и между силами сомалийских НВФ и силами СпН США постепенно завязался ожесточённый огневой бой с потерями с обеих сторон.Второе крушение («Супер-64»).
Занявшая точку на эшелоне машина 2-й десантной подгруппы MH-60 (позывной «Супер-64-й», командир экипажа М. Дюрант) после десяти минут нахождения над целью также получила прямое попадание гранаты РПГ в хвостовую балку и была направлена на базу. В пути хвостовой винт окончательно разрушился от полетной вибрации, в связи с чем машина потерпела крушение в черте города (в нескольких километрах от места аварии «Супер-61-го»).Действия наземных сил СпН в результате второй аварии.
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Но в первоначальном тексте же было об обыкновенном взводе и обычных АК. Вот я вам и отписался, что обычный взвод пехоты, с обычными АК против штурмовика бессилен вообще.
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Такие ПТРки не только в качестве снайперских винтовок использовали, но они оч хороши для разрушения легких укреплений и поражения ББМ (БТР или бэху на вылет прошибает).
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данное мероприятие состоялось с целью психологического закаливания курсантов при огневом поражении с воздуха авиацией. Во время занятия им показали основные стресс-факторы, которые могут повлиять на них при огневом обстреле с воздуха, научили способам и методам оказания первичной психологической помощи.Источник: http://censor.net.ua/p435583
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Зенитно-ракетный артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Донец" (модернизированная "Шилка") разработан на основе использования шасси танка Т-80УД (Т-72, Т-55, Т-64), ракетной и артиллерийской зенитных установок ближнего действия и специального комплекса управления огнем (КУО).
В 1999 году Украина продемонстрировала зенитную ракетно-артиллерийскую систему "Донец", созданную на базе одной из самых массовых зенитных самоходных установок "Шилка". Разработчиком системы является Харьковский завод им. Малышева, серийный танковый завод.
ЗРАК "Донец" представляет собой комбинацию модернизированной башни от ЗСУ-23-4 и шасси дизельного танка Т-80УД, серийно выпускающегося в Харькове. Снаружи башни, по ее бокам установлены два спаренных транспортно-пусковых контейнера с ракетами от ЗРК "Стрела-10М". Ракеты, имеющие автономную систему пассивного самонаведения, способны поражать воздушные целина дальности до 4500 м и высоте 3500 м. Артиллерийская часть "Шилки", состоящая из четырех 23-мм зенитных автоматов, оставлена без изменений, однако боекомплект увеличен с 2000 до 4000 патронов.
Сохранен прежний радиоприцел, дополненный новой цифровой системой управления огнем. Установлена система внешнего целеуказания и навигационная система Шасси боевой машины подверглось изменениям. В задней части корпуса, с его правой стороны, установлена вспомогательная силовая установка, обеспечивающая возможность работы основных систем машины на стоянке при выключенном маршевом дизеле.
Штатный состав батареи "Донцов" - шесть боевых машин и одна машина управления (также на шасси Т-80УД), оснащенная трехкоординатной РЛС освещения воздушной обстановки. Информация о цели, как от собственной РЛС, так и от внешних источников целеуказания, может транслироваться на боевые машины, находящиеся на удалении до 2500 м.
ПРОБЛЕМА ОДНА: "ДОНЕЦ" НЕ ДАЛИ ДОВЕСТИ ДО УМА!!! Догадайтесь - КТО ПОСТАРАЛСЯ?
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а ВОТ И ПРОТОТИП "ДОНЦА". Не новая техника, конечно, не последнее слово, но - ДЛЯ АТО - СОЙДЕТ. И для россии - то же. Жаль, не довели до ума.
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