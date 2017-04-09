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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне в рамках плана межвидовой подготовки прошли учения с привлечением бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Во время выполнения полетов отрабатывались вопросы взаимодействия тактической авиации с подразделениями Сухопутных войск. Все задачи, которые стояли перед личным составом бригады выполнены успешно", - отметил командир бригады полковник Владимир Кравченко.

На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО

На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 02
На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 03

В ходе летной смены, на аэродроме бригады, с курсантами Объединенного учебного центра Харьковского национального университета Воздушных Сил, были проведены занятия по психологической подготовке.

Смотрите: Тактические учения с боевой стрельбой прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 04

Как рассказал руководитель занятий майор Олег Соляник, данное мероприятие состоялось с целью психологического закаливания курсантов при огневом поражении с воздуха авиацией. Во время занятия им показали основные стресс-факторы, которые могут повлиять на них при огневом обстреле с воздуха, научили способам и методам оказания первичной психологической помощи.

На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 05

Смотрите: Артиллерия береговой обороны и морская пехота проводят учения на Николаевщине. ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования Центр 06
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С Расией сперва вводить нужно а потом думать.
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Нефтяное ембврго, ускорит возврат оккупированных територий! А учения с 2 Альбатросами и одной Шилкой не фонтан, надеюсь не все нам показали!
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не рекомендуется людям с ранимой психикой....

Разведка ЛНР увидела на стороне ВСУ «женщин-снайперов» из Евросоюза
Официальный представитель так называемой Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что разведка обнаружила на стороне Киева «женщин-снайперов», передает «Луганскинформ».

​«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши», - рассказал он.

Представители ЛНР и ДНР регулярно заявляют о наличии групп иностранцев в рядах ВСУ и Национальной гвардии. Ранее Марочко говорил, что украинское командование перебросило в зону АТО несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и даже Грузии.

Днем ранее разведка ДНР доложила командованию об «исламском батальоне» в порту Мариуполя. Численность соединения, по мнению разведчиков, - около 500 человек.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, который рассказал об этом журналистам, не пояснил тогда, почему это подразделение его разведка назвала «исламским батальоном».

По его словам, подразделение занимается охраной складов с ракетно-артиллерийским вооружением и контролем над мариупольским портом. В своей речи Басурин также отметил, что порт Мариуполя стал базой для незаконной торговли вооружением и боеприпасами, в том числе химическими, со странами Ближнего Востока.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ea3a1a9a79477f247249d4?from=newsfeed
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Прізвище відповідає його стану головного мозку ..
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Не понял?..
А рептилоидов с Альфа-Центавра они в ОРДЛО уже не видят?
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А ШО - НЕГРЫ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ? ПЬЯНЫМИ НА ТАНКАХ НЕ РАССЕКАЮТ? Клоуны, блин.
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ПОСТОЯННО СЛЫШУ ПО РАША-тв: Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, вопрос: ГДЕ КОМАНДУЮЩИЙ? НЕ ТО, ЧТО НЕ ВИДЕЛ, НИ РАЗУ ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛ! кто таков?
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Похоже чувачок с травы на грибочки перешел.
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Сейчас что еще по самолетам лежа на спине с автоматов стреляют? Я думал это со Второй Мировой не практикуется...
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Ну разве что посмешить летуна чтоб на учениях было веселее
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Штурмовик сосредоточенным огнем взвода(если умеют стрелять с упреждением)
сбивается на раз - два
Из обыкновенного АК
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когда обсуждали удар Томагавками - я вспомнил "Шилку"... И вот она...жива, курилка...И много чего еще может, особенно - медернизированная.
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))))))))))))))))))))))))))))))))))
А) Он бронированный во всех важных местах. Так что нет, не сбивается.
Б) Эффективный огонь АК - 300 метров. Штурмовик задолго до этой дистанции истребит этот взвод нах.
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Саша, ты слыхал про "День рейнджера"? - как в Могадишо местные бойцы с РПГ валили амерские вертолеты? НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА!!! А вот бойцы ДОЛЖНЫ НЕ БОЯТЬСЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ - ТАК ЧТО ТРЕНИРОВКА - ПРАВИЛЬНАЯ..у .нас в СА (войсковое ПВО) когда-то специально под аэродромом садили молодых солдат (будущих операторов ПЗРК)- приучали к низколетящим целям.

А вот и "День рейнджера": (погугли, много чего есть).
Первое крушение («Супер-61-й»). Во время погрузки колонны над районом операции огнём из РПГ с близкой дистанции (с крыши здания) был сбит вертолёт 1-й десантной подгруппы (MH-60 «Блэк Хок», позывной «Супер-61» под командованием К. Волкотта) . На борту вертолета находились 6 бойцов СпН (2 пилота, 2 бортстрелка и 2 снайпера из состава 1-го полка СпН СВ). В результате потерь в авиагруппе командование вынуждено было на ходу резко менять план операции. Планировавшие отход с автоколонной подразделения 1-го полка СпН и 75-го парашютно-десантного полка вынуждены были разделиться: часть бойцов мелкими группами начали выдвижение к месту аварии, остальные продолжали действовать по плану (прикрывать погрузку пленных и выдвижение автоколонны).
С помощью одного из экипажей разведывательного вертолета 1-й десантной подгруппы (MH-6, позывной «Стар-41») с места аварии удалось эвакуировать двух раненых бортстрелков, однако продолжающийся огонь из стрелкового оружия вынудил слабо бронированную машину покинуть место падения. С вертолёта ПСС на место аварии было произведена высадка полевой медгруппы (15 человек), которая обнаружила в упавшем вертолёте двоих тяжелораненых и тела двух погибших. Вертолёт ПСС («Супер-68») в ходе высадки медгруппы также получил серьёзные повреждения от огня стрелкового оружия с земли и с трудом вернулся на аэродром базирования[5]. Группа ПСС заняла круговую оборону вокруг места аварии, к ним постепенно присоединялись подошедшие группы 1-го полка СпН СВ и 75-го парашютно-десантного полка специального назначения. Численность бойцов Сомалийского национального альянса вокруг места аварии также росла, и между силами сомалийских НВФ и силами СпН США постепенно завязался ожесточённый огневой бой с потерями с обеих сторон.Второе крушение («Супер-64»).
Занявшая точку на эшелоне машина 2-й десантной подгруппы MH-60 (позывной «Супер-64-й», командир экипажа М. Дюрант) после десяти минут нахождения над целью также получила прямое попадание гранаты РПГ в хвостовую балку и была направлена на базу. В пути хвостовой винт окончательно разрушился от полетной вибрации, в связи с чем машина потерпела крушение в черте города (в нескольких километрах от места аварии «Супер-61-го»).Действия наземных сил СпН в результате второй аварии.
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Обратите внимание, сейчас вы говорите то о вертолетах - тут я с вами полностью согласен, то о пехотном ПВО - эти, тоже да, могут и штурмовик сбить при удаче.
Но в первоначальном тексте же было об обыкновенном взводе и обычных АК. Вот я вам и отписался, что обычный взвод пехоты, с обычными АК против штурмовика бессилен вообще.
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Саша - полностью согласен! Но - боец ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ КО ВСЕМУ!!! Летом 14 года в зоне АТО некоторые мои ученики, скажем так, лежали в окопах с ПТР-41!!! - новенькими. со складов!!! Были довольны - "хоть что-то"! "любой броник пробивало на раз!" вот только не понял - что у них было - Симонова или Дегтярева!! Потом, конечно, было другое, но все же...
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Вот тут согласен без всяких оговорок! Ко всему и всегда. Даже просто, чтоб моральный дух не падал.
Такие ПТРки не только в качестве снайперских винтовок использовали, но они оч хороши для разрушения легких укреплений и поражения ББМ (БТР или бэху на вылет прошибает).
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Кстати, ты опять прав - ребята, о которых писал выше и те из них, кто пережили 14 год (увы, не все...) - так и говорят: МЫ ТАКОЕ ПРОШЛИ - МАМА, НЕ ГОРЮЙ. НО ТЕПЕРЬ - ЗНАЕМ, УМЕЕМ, МОЖЕМ!!! Да, и ББМ, особенно БТР-80 старые добрые ПТР прошивали легко. Сепары, кстати, тоже их использовали, да и сейчас еще - запас большой...
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а буквы над фото прочесть не сутьба?
данное мероприятие состоялось с целью психологического закаливания курсантов при огневом поражении с воздуха авиацией. Во время занятия им показали основные стресс-факторы, которые могут повлиять на них при огневом обстреле с воздуха, научили способам и методам оказания первичной психологической помощи.Источник: http://censor.net.ua/p435583
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Так и не смог определить что это за штурмовики.
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Это тренировочные самолеты КБ Антонова выпущенные малой серией 22 штуки.
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Кстати, немного о "Шилке":
Зенитно-ракетный артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Донец" (модернизированная "Шилка") разработан на основе использования шасси танка Т-80УД (Т-72, Т-55, Т-64), ракетной и артиллерийской зенитных установок ближнего действия и специального комплекса управления огнем (КУО).
В 1999 году Украина продемонстрировала зенитную ракетно-артиллерийскую систему "Донец", созданную на базе одной из самых массовых зенитных самоходных установок "Шилка". Разработчиком системы является Харьковский завод им. Малышева, серийный танковый завод.
ЗРАК "Донец" представляет собой комбинацию модернизированной башни от ЗСУ-23-4 и шасси дизельного танка Т-80УД, серийно выпускающегося в Харькове. Снаружи башни, по ее бокам установлены два спаренных транспортно-пусковых контейнера с ракетами от ЗРК "Стрела-10М". Ракеты, имеющие автономную систему пассивного самонаведения, способны поражать воздушные целина дальности до 4500 м и высоте 3500 м. Артиллерийская часть "Шилки", состоящая из четырех 23-мм зенитных автоматов, оставлена без изменений, однако боекомплект увеличен с 2000 до 4000 патронов.
Сохранен прежний радиоприцел, дополненный новой цифровой системой управления огнем. Установлена система внешнего целеуказания и навигационная система Шасси боевой машины подверглось изменениям. В задней части корпуса, с его правой стороны, установлена вспомогательная силовая установка, обеспечивающая возможность работы основных систем машины на стоянке при выключенном маршевом дизеле.
Штатный состав батареи "Донцов" - шесть боевых машин и одна машина управления (также на шасси Т-80УД), оснащенная трехкоординатной РЛС освещения воздушной обстановки. Информация о цели, как от собственной РЛС, так и от внешних источников целеуказания, может транслироваться на боевые машины, находящиеся на удалении до 2500 м.



ПРОБЛЕМА ОДНА: "ДОНЕЦ" НЕ ДАЛИ ДОВЕСТИ ДО УМА!!! Догадайтесь - КТО ПОСТАРАЛСЯ?


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На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" - Цензор.НЕТ 171

а ВОТ И ПРОТОТИП "ДОНЦА". Не новая техника, конечно, не последнее слово, но - ДЛЯ АТО - СОЙДЕТ. И для россии - то же. Жаль, не довели до ума.
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Это "лайно (Шилка)" воевало в Афгане - и неплохо! сам понимаешь - у талибов авиации не было. Использовали для других целей. кроме того - если в тебя начнут кидать "лайно" человек 5 сразу - не отобьешься!! Надеюсь, ты понял.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж
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