 Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, о таком своем решении Полторак сообщил на странице в Facebook.
"Принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где сейчас размещен личный состав 54-й бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", - написал он.
По словам министра, будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к сложившейся ситуации, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Отметим, ранее волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook сообщил, что на военном полигоне вблизи Чугуева Харьковской области для военнослужащих установили умывальники без кранов.
"54-ю бригаду после года и 40 дней боев на Светлодарской дуге вывели на отдых на полигон под Чугуев. Бойцы одного из батальонов пехоты, расположившись в палатках, пошли умываться, а тут такая неудача... Палатка, где это можно сделать, есть. Умывальники тоже есть. Трубы к ним подвели, по которым течет вода. А вот кранов нет. И как умываться непонятно", - написал Мысягин, опубликовав соответствующие фотографии.
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А в этих домах жил я )))
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РА "товарища" генерального секретаря!
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Порох восстановил армию! Найсыльниша в Ивропи!
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Разницу видишь?????
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Зимою показували 10 бригаду в центрі Коломиї в палатках, коли там було ще зовсім недавно багато жилих казарм (сам там жив на навчаннях)...
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Кота только жалко, можно дома оставить.
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1. Подойти к трубе из которой течёт вода.
2. Немного нагнуть туловище вперёд.
3. Подставить согнутые руки в коленях под струю воды, образовав при этом руками подобие мисочки для питья.
4. Набрать в мисочку из рук воды.
5. Намочить этой водой свою тупую рожу.
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