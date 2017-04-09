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 Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак решил направить специальную комиссию на Чугуевский полигон (Харьковская область) для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, о таком своем решении Полторак сообщил на странице в Facebook.

"Принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где сейчас размещен личный состав 54-й бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", - написал он.

По словам министра, будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к сложившейся ситуации, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных 53-й бригады разместили на полигоне в подтопленных палатках перед выходом в зону АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

Отметим, ранее волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook сообщил, что на военном полигоне вблизи Чугуева Харьковской области для военнослужащих установили умывальники без кранов.

"54-ю бригаду после года и 40 дней боев на Светлодарской дуге вывели на отдых на полигон под Чугуев. Бойцы одного из батальонов пехоты, расположившись в палатках, пошли умываться, а тут такая неудача... Палатка, где это можно сделать, есть. Умывальники тоже есть. Трубы к ним подвели, по которым течет вода. А вот кранов нет. И как умываться непонятно", - написал Мысягин, опубликовав соответствующие фотографии.


Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады 01Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады 02Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады 03
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Ты свои незамысловатые агитки оставь при себе. У меня на них аллергия еще с тех времен, когда ты под стол пешком ходил. СА, а ранее РККА - обладатели позорных рекордов, которые вряд ли когда будут побиты.
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Ти маєш на увазі Угорщину (1956), Чехію (1968) , Польщу (1964), Баку (1989), Рига (1989)...
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Пиши исчё ! У тебя смешно получается . Твое фамилия не Питросян ?
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ты то хоть служило в этой самой, "советскойармии"???
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27 лет от курсанта до подполковника...
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А мацкофскую академию имени Фрунзе почему не осилил ?
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Какое училище заканчивал ? Случаем не Уфа имени "Ивана Сусанина "?!!
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Да,Уфа..на два городка разделенное а посредине СИЗО...
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Ну да и ШМАС там был недалеко...А у меня полк был на Ленина....
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Театр помниш? Я там чуть на одной актрисе не женился Валитовой Лиле игравшей в Кармен.Она на восемь лет старше меня была и один раз застал ее с пехотным майором и морду ему на милил а после на губе отсидел да чуть в дисбат не попал.
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Так почти на против нас . Мы после полевых выходов развлекались кидая на проспект вечером в субботу,воскресенье взрывпакеты . Тут люди службу несут за воротами народ расслабилися,гуляет....
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тогда зачем брешиш людям про эту "великую" армию, если заешь проблему изнутри?? расскажи нам про "дедовщину", про "стройбаты"(скорее "стройармии"), про "генеральский маразм", про офицеров алкашей и подонков.
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Он летун..откуда у них дедовщина? там срочников может взвод и не более был...Зато спецобмундирование летно-техническое (унты. носки меховые, куртки0, паек, летная столовка где кормили на убой, магазин где все есть...Это тебе не пехота, где в каждой роте по 70 чурбанов и твоя моя не понимает,...
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согласен.это совковая "элита"...ничего против их не имею, но я СЛУЖИЛ срочную в совковой армии и за "базар" отвечаю.
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а от моей базы под Аральском(Кзыл-Ордынская область в Казахтан) остались "рожки да ножки"...p.s. кстати - тоже "химические боеприпасы"!
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три года "реформ" в армии, а...проблемы все те же.
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Боже, боже хоч не позорьте державу і непускайте в інтернет стайні для корів, а не для солдат .Сирота ті хлопці. Міністри скільки допомоги маєте вже треба сучасне придбати а ни жити советщеною дебільною.
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Мільярди їдуть мимо рядової армії. "верховний" і тут , під час ВІЙНИ - Ато застосував "залишковий" (після грабунку) принцип.
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Жесть.Стандарти НАТО по Полторацьки мля.
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В годы правления Брежнева Советская Армия стала хорошо накормленная и одетая,укомплектованная современным вооружением по штату.Служба была в ней честью и гордостью а военнослужащие имели всенародную любовь.
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Если ты решил постебаться, то получается у тебя не к месту, неумно и несмешно.
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А Ви пане Штурман певно були "замполітом"? А в мене з голови до сіх пір вже понад 45 років не виходить один "шпиталь" у горах, в якому за колючим дротом роздягнені до "кальсонів", чорних від бруду, понад тисячу хворих солдатів яких довела до передсмертного стану "турбота" командувачів

РА "товарища" генерального секретаря!
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Штурман -должность совместимая с должностью заместителя командира по политической части как и пилота.
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Вспомнилось Без замполита - пьянка. С замполитом - культурное мероприятие.
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В детстве помню, что из таких металлических ёмкостей мы кормили свиней и прочую животину.
Порох восстановил армию! Найсыльниша в Ивропи!
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какой порох... порох я по гнёздам гоняю... потрах!!!! дешовый, барыжный, высокомерный потрах!!!!!
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Этой поилкой или мойкой, не знаю что воно, дать бы по роже полтораку. Да так, чтоб башку отбить. Мы всей Украиной собирали по пять гривен вначале, потом искали и помогали через надежных волонтеров, чтобы помочь армии. Сейчас все платим с радостью , говорю за себя, военный сбор, чтобы наши воины вот так жили? Которые каждый день еще и вынуждены стоять под обстрелами, потому что кое- кто 'не трамп'. То у них склады взрываются салютом на миллионы долларов, то создают условия нечеловеческие, мягко говоря. Зла не хватает на этих проб-ядей. Это извините, не быт. Это скотство тех, кто за это отвечает. Покажите это в НАТО , куда вы якобы стремитесь.
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Надрочуєш на кацапські збройні сили? Ну так, кацапам не обов"язково платити "жалованіє" - для них нагородою є вже можливість когось вбити. Одягати і годувати кацапського солдата дійсно не обов"язково - все одно перший бій він скоріш за все не переживе, а от озброюють завжди.
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так было в Яворове 2016 когда туда приехали американцы пострелять
Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады - Цензор.НЕТ 219
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а потом? так и осталось или после отъезда демонтировали и увезли?
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Стоит и работает. Канадцы заказывали и оплачивали.
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Какая , мля,Европа. Или НАТО. Бойцам, отпахавшим год с лишним на передке, такие скотские условия для отдыха . Речь не о том , что какой то прапор из хозслужбы, забыл краны привинтить.Надо менять совковые взгляды на армию , быт в армии,питание.
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Невже не можна було побудувати вже якісь казарми на полігоні, щоб хлопці хоч трохи відпочили від польових умов???
Зимою показували 10 бригаду в центрі Коломиї в палатках, коли там було ще зовсім недавно багато жилих казарм (сам там жив на навчаннях)...
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був на полігоні в внової бригади, той самий совковий антураж. Техніка нова, що не радує.
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песец. В этот свинюшник бросить самого Полторака с сыном, пусть пожили бы там хотя б пару дней.
Кота только жалко, можно дома оставить.
Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады - Цензор.НЕТ 2858
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А в башкирівській дивізії хто? нацики? В розташуванні шостої дивізії не знайшлося місця для фронтовиків? Лютий пестець. По умовах проживання - совок. СВОЄНАТО
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А ссучаные паркетные хенералы, стукачи и завербованные гебней не хотят пожить в таких условиях
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Ждем, пока волонтеры подтянутся... вот и зачем нам то МО?
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Инструкция "как умываться":
1. Подойти к трубе из которой течёт вода.
2. Немного нагнуть туловище вперёд.
3. Подставить согнутые руки в коленях под струю воды, образовав при этом руками подобие мисочки для питья.
4. Набрать в мисочку из рук воды.
5. Намочить этой водой свою тупую рожу.
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Напоминает совковые поильники на фермах для скота...... Сцука ну как так?!?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО
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