 Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Так, вчера пограничники остановили в аэропорту "Борисполь" гражданина Грузии, который попытался дать взятку за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.
Во время проверки документов указанный гражданин, 1978 года рождения, не смог подтвердить цель поездки. Кроме того, мужчина попытался "повлиять на решение сотрудника Госпогранслужбы" и предложил 40 долларов США.
Как отмечается, иностранца не пустили в Украину и отправили назад обратным рейсом.
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Ещё б семочек насыпал.
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мабуть, колгоспник якийсь))
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"Гражданин Узбекистана попытался пописать мимо унитаза в "Жулянах"
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На женщин посмотреть,по Хрещатику погулять.
Сходить в Печерську Лавру-мы же вроде в Евросоюзе одной ногой.
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уважаемые грузины брать с собой надо не менее 40 тысяч бакинских ибо должность пограничника в звании Шмонающий , стоит не менее штуки )))
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