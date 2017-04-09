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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3713) Госпогранслужба (2579) граница (2904) коррупция (7125)

 Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО

В Госпогранслужбе продолжаются мероприятия по противодействию коррупции и преступности среди персонала пограничного ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Так, вчера пограничники остановили в аэропорту "Борисполь" гражданина Грузии, который попытался дать взятку за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.

Во время проверки документов указанный гражданин, 1978 года рождения, не смог подтвердить цель поездки. Кроме того, мужчина попытался "повлиять на решение сотрудника Госпогранслужбы" и предложил 40 долларов США.

Как отмечается, иностранца не пустили в Украину и отправили назад обратным рейсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция поймала на взятке чиновницу миграционной службы Тернопольщины. ФОТО

Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в Борисполе 40 долларами 01Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в Борисполе 40 долларами 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Кировоградщине за взятку 6 тыс. грн. ФОТО

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А, может быть, у него больше не было. Последние отдал...
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Що за образа мундира? Треба було давати в 10 разів більше... Зараз отримає іноземець по повній програмі.
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ну видимо по телевизору насмотрелся по телевизору, что украинский народ живет за гранью нищеты... Он же не знает что Государство и народ у нас совсем два разных института и уровня.
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за 40баксов у нашего погранца данный господин мог бы только "отсосать"! А вот если бы дал 4-5 бумажек с Франклином , то глядишь и пропустили бы.
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Привлечь к ответственности за оскорбление должностного лица)
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Ето прям пощечина и не уважение к нашей доблесной системе давать пограничнику $40. за такое и посадить могут. Вон даже *полиция* за 100 гривень фыркают и обижаются и даже говорить не хотят сразу достают бумаги штраф выписывать. Приходится доставать еще сотку и то нехотя отпускают...

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а если еще у каждого по двое детей и жена шубу хочет то ты считай попал на деньги...
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Погранцу половину бабла треба "наверх" віддати, - і шо залишається? Це просто якась неповага до родини пограничника.)
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наглі бля грузини пішли , один на пороха батон крошить, другий бля поплутав погранца з жебраком ......
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Переплутав Україну з Індією, там 40 доларів це величезні гроші, а тут це всього лише 40 доларів.
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Ага! Ровно пенсия! Просто предупредили чувака!
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Сообщения о кризисе в Украине грузин понял слишком буквально.
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Мало, а поделится с другими, что же тогда останется.
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Что же вы грузины так низко наших пограничников оцениваете, и вам не стыдно, аяяй.
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Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами.
мабуть, колгоспник якийсь))
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Наверное какой-то пастух с гор спустился, и решил в Украину съездить.
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Чтобы 1000$ хотя бы предложил, никто бы не узнал, а 40 это уже взятка.
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Это ж плевок в лицо гордому пограничнику!
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Цензору видимо писать неочем - это жеж новость года!
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Какой-то никчемный грузин хотел опозорить честное лицо пограничника.
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краще розповіси нам, як в тебе справи з деревиною? дідусем вже став?
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Увидел "гражданин Грузии" - подумал, что речь идет о Саакашвили
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И шо не взял? Та брехня! Они скоки дают, стоки берут.
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Жду очередной новости от Цензора типа:
"Гражданин Узбекистана попытался пописать мимо унитаза в "Жулянах"
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Цель поездки:
На женщин посмотреть,по Хрещатику погулять.
Сходить в Печерську Лавру-мы же вроде в Евросоюзе одной ногой.
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кто же ездит в москву без денег ? (Мимино)
уважаемые грузины брать с собой надо не менее 40 тысяч бакинских ибо должность пограничника в звании Шмонающий , стоит не менее штуки )))
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Реликтовый дебил. Нет таких цен в Украине. Просто нет.
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Я конечно понимаю, что жмот мало предложил, но меня все равно радует результат!
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во дурак - он не пытался подкупить - он брутально оскорбил пограничника суммой взятки
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Смешно! Грузина повязали за оскорбление (мизерно издевательской сумой)!
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Не, ну шо это за унижение такое - 40 баксов,вот если б 400...
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Грузины от счастья обалдели . Перепутали Европу ( безвиз) с Украиной
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За визу заплатил - 35 Евро... а все сразу взятка-взятка...
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО
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