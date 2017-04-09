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Все про:победа (329) спорт (1611) гимнастика (55)

 Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике. ФОТО

Украинский спортсмен Олег Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, который проходил в Лондоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

"Олег Верняев - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне", - говорится в сообщении.

Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике 01

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Почему никто не отметил, что он с Донецка и после медали на олимпиаде отказался разговаривать с рашисткими журналистами.
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...Не то, чтобы отказался) Скорее пощечину отвесил)
Увидел микрофон с надписью "россия", демонстративно развернулся ушел в раздевалку)
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Гол, с подачи Буряка, забивает Балтача.
Это - личная заслуга Леонида Ильича.
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Молодчина, Олег! Очень динамичный спортсмен! Новых ослепительных побед под флагом УКРАИНЫ!!!
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Дякуємо,Олеже! Нових перемог тобі! Слава Україні!
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Он из донецка?

Лучше бы убил 2-3 апалченцов.
Или подбил ихний рос танк.
Было бы больше пользы.

А так - играют в игрушки при массовом психозе зрителей.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике. ФОТО
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