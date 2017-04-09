 Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по гимнастике. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.
"Олег Верняев - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне", - говорится в сообщении.
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Відео. Неперевершена перемога! Українка відправила в нокаут росіянку вже на 25-й секунді бою
http://newkozak.co.ua/index.php/sport-2/item/v%D1%96deo-neperevershena-p
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За девочку ни слова!!!!!
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Увидел микрофон с надписью "россия", демонстративно развернулся ушел в раздевалку)
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Это - личная заслуга Леонида Ильича.
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во как надо
http://resistance.today/blogs/13765-9-99-1797709.html
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Лучше бы убил 2-3 апалченцов.
Или подбил ихний рос танк.
Было бы больше пользы.
А так - играют в игрушки при массовом психозе зрителей.
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