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Все про:Нацполиция (6821) Полтава (474) вандализм (380)

 Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция. ФОТО

Человек, который ночью 8 апреля в Полтаве разбил мемориальные доски героям АТО, а также Симону Петлюре, имел спецоборудование и был подготовлен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе общения с активистами заявил начальник полиции Полтавской области Олег Бех.

"Человек, который это сделал, был подготовлен. Он имел соответствующее оборудование, которое заглушило видеокамеру. Потом он разбил камеру, которая была на школе, а затем несколькими ударами разбил доску. Через 40 минут он пришел к другой доске и также ее разбил. Вещественных доказательств на местах событий не было найдено. Сейчас полицейские работают в городе, ищут свидетелей событий. Мы просим всех, кому что-либо известно по этому делу, сообщать в полицию", - сказал руководитель главка.

Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция 01Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция 02Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция 03


Он также сообщил, что продолжается расследование по факту повреждения пяти досок участникам АТО в прошлом году.

"Факты собраны, но задержанных нет. Сегодня мы работаем в усиленном режиме, но у каждого памятника и доски полицейского не поставишь. Но мы все сделаем для восстановления досок, чтобы они были антивандальные, и делаем все, чтобы найти виновного и не допустить обострения ситуации в городе, углубление конфликта", - заверил Бех.


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А скільки подібних меморіальних дощок в Полтаві? Невже так багато,що не можна виствити охорону? Зараз це актуально і для інших міст.Тільки тільки зробити це непомітно,щоб піймати можна було.
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Та на місцях всім добре відомо , де місцеві розплідники "Русского мира", цієї гидоти колорадської!!! МВС ліпить дурника, що вони щось чи когось шукают !!!)))
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Коцапы имитируют недовольство в обществе героями ато. Гебня движется по плану - дестабилизация общества перед нападением.
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Більшого дестабілізатора ніж діюча влада годі шукати !!!))))
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судя по тому как ты стрелки на "хунту" переводишь - вижу что в ольгино научились пользоваться руцько-украинским гуглопереводчиком
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Не шукай чорну кицьку, там де її нема !!! Головний дестабілізуючий фактор будь якої країни, це жалюгідний рівень життя переважної більшості народа країни!! )))
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Я так понимаю план у тебя такой - поставить кого-то, из-за которого у тебя вырастет уровень жизни - и кто же это кудесник? Хотя скорее всего у тебя план более идиотский - сначала скинуть то что есть - а потом будем думать кем заменить. Или ещё хуже, ты работаешь на хуйла - ему очень выгодно сейчас скинуть хунту чтобы поставить кого-то своего.
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Я то таке, гірше коли владні корумповані бариги нищат Україну !!!)))
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>нищат

спалился ольгинский, так "нищат" что рашке противостоят, а она газ перекрыть не может потому что "барыги" подсуетились и в европе стали газ покупать. вообще по слову "барыга" я сразу должен был понять кто ты, потому что его вбросили сюда хуйловцы для того чтобы мы для них "барыг" скинули (а слово то из совка, ничего нового придумать не могут, ещё фашистов и бандеровцев вытянули).
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так не одна камера на все місто - передивитись всі і рух по місту за ніч ( вичислити авто) і пи..дити і ще раз п...и вандалів поки не скажуть хто замовив і платив
Бо останнім часом СБУ та МВС лише фіксують і поширюють у ЗМІ реляції про свої проколи. Ніц не роблять крім бе-бе-бе.
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Згоден з тм що СБУ майже нічого не робить тільки фіксує та спостерігає. Коли в останнє проводились масові арешти кацапської агентури в таких містах як Харків, Одеса, Запоріжжя? Там що стало мало любителів "ординського міра", ординські перестали вербувати агентуру? Тим паче що буквально за місяць кацапи здійснили як мінімум три резонансні діверсії (Балаклія, вбивство вороненкова, вбивство СБУшніка в Маріуполі), а у відповідь повна тиша, навідь профілатичну зачистку вати не проводили. Нинішня бездіяльність наших спецслужб дуже нагадує заборону організації днр в 2007 (точно не пам"ятаю рік, а десь так), на папері заборонили. а вся агентура залишилась на своїх місцях чекати наказу з москви.
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Треба піймати і повісити біля розбитої дошки. Тільки тоді ніхто їх не буде розбивати.
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Зачем ловить,они и не прячутся .Лукаш,герман,допа ,кернес-чо мне их всех перечислять?
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Это заказчики, а у нас демократия - будем вешать только начиная с исполнителей.
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Перепрошую, в нас не демократія, а дєрьмократія, тобто влада корумпованих гельмінтів-політиканів ))))
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Марно, навіть не намогайся перерахувати, це сепарське лайно, що вільно і комфортно живе в Україні))))
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Це відбувається тому що владі корумпованих бариг недостаньо доказів злочинної діяльності, тих хто з трибун закликав надати відсіч київський хунті, вселяких Вілкулів, Доп та Геп !!! Владі тисячи загинувших та зкаліченних і міліони знедоленних людей, це недостатні докази !!!!))))
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После таких акций ордынских нужны ответные действия силовых структур - массовые задержания ВСЕХ известных активных ватников, с "нахождением" у них боеприпасов, наркотиков и т.д. Тогда у кацапов отпадет желание подставлять свою агентуру.
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Он имел соответствующее оборудование, которое заглушило видеокамеру. Источник: http://censor.net.ua/p435556
Какое же оно сцыкливое. Наверно кацап-ихтамнет.
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Если бы у СБУ были мозги, то эти доски можно использовать как приманки для скрытой агентуры Уйла. Но, пока у руля Барыга, настоящей борьбы с врагом ожидать не приходится.
Кому то война приносит прибыль, а значит будет длиться, пока будет президентом Парашенко.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция. ФОТО
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