 Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе общения с активистами заявил начальник полиции Полтавской области Олег Бех.
"Человек, который это сделал, был подготовлен. Он имел соответствующее оборудование, которое заглушило видеокамеру. Потом он разбил камеру, которая была на школе, а затем несколькими ударами разбил доску. Через 40 минут он пришел к другой доске и также ее разбил. Вещественных доказательств на местах событий не было найдено. Сейчас полицейские работают в городе, ищут свидетелей событий. Мы просим всех, кому что-либо известно по этому делу, сообщать в полицию", - сказал руководитель главка.
Он также сообщил, что продолжается расследование по факту повреждения пяти досок участникам АТО в прошлом году.
"Факты собраны, но задержанных нет. Сегодня мы работаем в усиленном режиме, но у каждого памятника и доски полицейского не поставишь. Но мы все сделаем для восстановления досок, чтобы они были антивандальные, и делаем все, чтобы найти виновного и не допустить обострения ситуации в городе, углубление конфликта", - заверил Бех.
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спалился ольгинский, так "нищат" что рашке противостоят, а она газ перекрыть не может потому что "барыги" подсуетились и в европе стали газ покупать. вообще по слову "барыга" я сразу должен был понять кто ты, потому что его вбросили сюда хуйловцы для того чтобы мы для них "барыг" скинули (а слово то из совка, ничего нового придумать не могут, ещё фашистов и бандеровцев вытянули).
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Бо останнім часом СБУ та МВС лише фіксують і поширюють у ЗМІ реляції про свої проколи. Ніц не роблять крім бе-бе-бе.
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Какое же оно сцыкливое. Наверно кацап-ихтамнет.
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Кому то война приносит прибыль, а значит будет длиться, пока будет президентом Парашенко.
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