 Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом в ходе общения с активистами заявил начальник полиции Полтавской области Олег Бех."Человек, который это сделал , был подготовлен. Он имел соответствующее оборудование, которое заглушило видеокамеру. Потом он разбил камеру, которая была на школе, а затем несколькими ударами разбил доску. Через 40 минут он пришел к другой доске и также ее разбил. Вещественных доказательств на местах событий не было найдено. Сейчас полицейские работают в городе, ищут свидетелей событий. Мы просим всех, кому что-либо известно по этому делу, сообщать в полицию", - сказал руководитель главка.

Он также сообщил, что продолжается расследование по факту повреждения пяти досок участникам АТО в прошлом году."Факты собраны, но задержанных нет. Сегодня мы работаем в усиленном режиме, но у каждого памятника и доски полицейского не поставишь. Но мы все сделаем для восстановления досок, чтобы они были антивандальные, и делаем все, чтобы найти виновного и не допустить обострения ситуации в городе, углубление конфликта", - заверил Бех.