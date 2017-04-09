 Жителя Киевщины, который застрелил грабителя и помог обезвредить банду из РФ, наградила Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киевщины, отважного жителя села Сухолучье Сергея Вакульчика, которому удалось не только защитить родных, но и обезвредить особо опасную банду разбойников из РФ, наградил именным наручными часами и благодарностью глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов и его заместитель Андрей Небытов.
"Инцидент произошел поздно вечером 29 марта. Тогда, пять молодых людей, имея при себе ломы, ножи и пистолет, ворвались в дом 43-летнего Сергея и начали пытать его жену, требуя отдать деньги и драгоценности из сейфа. Не растерявшись, хозяин дома, охотник со стажем, выстрелил в нападавшего из собственного зарегистрированного охотничьего карабина. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер, -сказано в сообщении. - Своими смелыми действиями Мужчина сумел напугать других нападавших, защитить не только собственный дом от ограбления, но и спасти жизнь себе и родным".
Трое подозреваемых, выходцев из Дагестана, в течение нескольких часов были задержаны. Четвертого грабителей объявлены в розыск.
Сотрудники полиции Киевщины не задерживали хозяина дома. По данному факту было открыто уголовное производство по ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины, для выполнения ряда следственных действий.
На днях, по согласованию с областной прокуратурой, производство было закрыто.
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Яскравий повід для рабів задуматися!
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Ох как больно слышать когда беременную или человека на пешеходном переходе сбивает какойто крутой мажор и ему после годов судебной волокиты оправдывают или дают ,,условно,,
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Раньше подобные случаи заканчивались судом и сроком (в лучшем случае, условным).
Прокуратура боялась снимать обвинение и отправляла в суд, мол, там разбирутся.
А суд никогда не оправдывал, только смягчал, если был резонанс.
В данном случае всё решила общественность и давление на прокуратуру.
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глава семьи молодец.
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