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Все про:награда (1122) Нацполиция (6821) убийство (4831)

 Жителя Киевщины, который застрелил грабителя и помог обезвредить банду из РФ, наградила Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина спас свою семью, выстрелив из карабина в ворвавшегося разбойника.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киевщины, отважного жителя села Сухолучье Сергея Вакульчика, которому удалось не только защитить родных, но и обезвредить особо опасную банду разбойников из РФ, наградил именным наручными часами и благодарностью глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов и его заместитель Андрей Небытов.

"Инцидент произошел поздно вечером 29 марта. Тогда, пять молодых людей, имея при себе ломы, ножи и пистолет, ворвались в дом 43-летнего Сергея и начали пытать его жену, требуя отдать деньги и драгоценности из сейфа. Не растерявшись, хозяин дома, охотник со стажем, выстрелил в нападавшего из собственного зарегистрированного охотничьего карабина. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер, -сказано в сообщении. - Своими смелыми действиями Мужчина сумел напугать других нападавших, защитить не только собственный дом от ограбления, но и спасти жизнь себе и родным".

Жителя Киевщины, который застрелил грабителя и помог обезвредить банду из РФ, наградила Нацполиция 01

Жителя Киевщины, который застрелил грабителя и помог обезвредить банду из РФ, наградила Нацполиция 02

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Трое подозреваемых, выходцев из Дагестана, в течение нескольких часов были задержаны. Четвертого грабителей объявлены в розыск.

Сотрудники полиции Киевщины не задерживали хозяина дома. По данному факту было открыто уголовное производство по ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины, для выполнения ряда следственных действий.

На днях, по согласованию с областной прокуратурой, производство было закрыто.
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от так ! мав пацан ствол і зміг врятувати себе і сімю! І ПРАВИЛЬНО ЗРОБИВ,БИДЛО МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНЕ!
Яскравий повід для рабів задуматися!
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это приятно !!!!когда ПОЛИЦИЯ награждает .....надо БОРОТЬСЯ с преступностью ВСЕМ !!!! и Людям и ПОЛИЦИИ..... тогда ПОБЕДИМ !!!!
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Трактовка судьи обязана быть исключительно одна.Да только вот наши законы мудреные,по одной и тойже статье можно человека осудить пожизненно а можна и дать условно.Пункты,подпункты,параграфы.Украл садись,убил убить вот закон,закон справедливости.
Ох как больно слышать когда беременную или человека на пешеходном переходе сбивает какойто крутой мажор и ему после годов судебной волокиты оправдывают или дают ,,условно,,
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Уважаемый,Старий Кінь,ніщо небуде застарілим як,що його вчасно змащувати і чистити.Вспомни Афган когда наших ребят убивали из оружия 18 века и оно работало и работало исправно и метко.
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Расстреляешь банду нападавших,получишь, или грамоту,или срок.В зависимости от ситуации, и положения нападавших.
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А где была эта так званая дэржава которая по конституции обязана защищать своих граждан ? Парашен и Парашенко - хорошо защищены мусорней Авака !
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Это очень хороший прецендент.
Раньше подобные случаи заканчивались судом и сроком (в лучшем случае, условным).
Прокуратура боялась снимать обвинение и отправляла в суд, мол, там разбирутся.
А суд никогда не оправдывал, только смягчал, если был резонанс.
В данном случае всё решила общественность и давление на прокуратуру.
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Надо попробовать. Когда ко мне полезут в дом , я стрельну. Правда по ногам буду стрелять.И посмотрим , чем дело закончится.
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По ногам, это Вы погорячились... По версии адвокатов влезших, Вы можете оказаться виноватым за нанесение средних или тяжких телесных. Но если завалите наглухо, версия в суде будет только Вашего адвоката...
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Вот молодец! На таких Украина держится!
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Это о вопросе , надо ли миеть дома зарегистрированное оружие. Помоему ответ ясен
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Я из Вами,Костя ,согласен на все 100 и один процент.Стрелять даже в тире это очень накладно,НО но пока не постреляеш не будеш знать возможности своего оружия,ведь каждое оружие индивидуально и имеет как свой исключительный бой так и свой ньюанс.Жалко что в Украине нету права на боевое оружие.Я в молодости прикладался к ТОЗ-8 и ТОЗ -10 и удавалось тянуть 26-из 30-ти.Но когда увидел прекрастное спортивное ружье из двумья курками,просто обомлел.Но сколько не обращался из оружием н когда,слышите ,НИКОГДА,даже мысль неприходила применить его против живого существа,а баньдюки его даже незадумываясь пр меняют против тех кто неможет ни себя ни свою родню защитить так как знают что нечем.
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аваков должен пистолет подарить ..
глава семьи молодец.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖителя Киевщины, который застрелил грабителя и помог обезвредить банду из РФ, наградила Нацполиция. ФОТОрепортаж
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