 Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ. украинских боксеров лично поздравил с победой Президент страны Петр Порошенко. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбук.
"Только что позвонил нашим победителям. Передал поздравление от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня звучал в честь наших побед!", - написал Порошенко.
Напомним, трое украинских боксеров Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко одержали победу в боях во время вечера украинского бокса в Мериленде (США). Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса. Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера по очкам. Василий Ломаченко в США защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы и также одержал победу.
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За Родину, за Порошенко!
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примазывающийся к любой победе, и ни разу не объявивший траур по погибшим и не высказавший ни слова поддержки их семьям на своей странице Фейсбука.
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Низкие темпы реализации проектов Всемирного банка (ВБ) в Украине связаны с медленной и неэффективной работой украинских властей. Об этом директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сану Кахконен сказала в интервью "Зеркалу недели"....
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