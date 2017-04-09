EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Политика Украины, Спорт
  8314  113
Все про:бокс (564) победа (329) Порошенко (12667) спорт (1611)

 Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО

Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко одержали победу в боях в рамках вечера украинского бокса в США.

Как передает Цензор.НЕТ. украинских боксеров лично поздравил с победой Президент страны Петр Порошенко. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбук.

"Только что позвонил нашим победителям. Передал поздравление от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня звучал в честь наших побед!", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Ломаченко: Украинец нокаутом выиграл бой с Джейсоном Сосой. ВИДЕО

Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: Лично болел за каждого 01

Напомним, трое украинских боксеров Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко одержали победу в боях во время вечера украинского бокса в Мериленде (США). Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса. Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера по очкам. Василий Ломаченко в США защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы и также одержал победу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да уж.Если бы лично петр за них не болел, они бы с позором проиграли.Наверное это петя хотел сказать.Везде ,блин,лично участие принимает ,начиная от садика какого нибудь.Уже тошнит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выходили на ринг и думали: "Ведь за нас болеет оффшорный президент".
За Родину, за Порошенко!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звичайно. Якщо жопа то це барига, а якщо перемога, то це народ..Ще раз кажу для тих для кого не доходить з першого разу , це логіка кончених тупих 3.14дарасів. Дуже зручна, а головне не задіює мізки жодним чином.. Накладай цю "логіку" на всі явища і буде дана проста зате зрозуміла тупим вівцям відповідь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько "любви" вызывает президент,
примазывающийся к любой победе, и ни разу не объявивший траур по погибшим и не высказавший ни слова поддержки их семьям на своей странице Фейсбука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда поднимали вопрос про абонплату за газ никаких звуков от Порошенко не было,а здесь резко и моментально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уровень интересов дебила - собачьи бои. он хоть одного композитора назвать сможет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи какое счастье - сам, ЛИЧНО Вор, Барыга и Гндн болел за порядочных людей и спортсменов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Это стыд": Всемирный банк обвинил украинские власти в неэффективной работе

Низкие темпы реализации проектов Всемирного банка (ВБ) в Украине связаны с медленной и неэффективной работой украинских властей. Об этом директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сану Кахконен сказала в интервью "Зеркалу недели"....
http://vybory.org.ua/?id=484597
 показать весь комментарий
Ответить
 
Победа на восточном фронте была б подарком весомее
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти