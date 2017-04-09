 Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"По предварительной информации, на железнодорожных путях из-за примененного машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров Вязьма - Москва с поездом дальнего следования Москва - Брест, в результате которого четыре вагона сошли с рельсов",- сообщили пресс службе главка МЧС по Москве.
Пострадали 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок, сообщил источник ТАСС.
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Виновных еще не нашли, а ответка в мацкву уже прилетела.
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