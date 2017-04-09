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 Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших. ФОТОрепортаж

На западе Москвы столкнулся пассажирский поезд и электричка, пострадали 23 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"По предварительной информации, на железнодорожных путях из-за примененного машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров Вязьма - Москва с поездом дальнего следования Москва - Брест, в результате которого четыре вагона сошли с рельсов",- сообщили пресс службе главка МЧС по Москве.

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Грузовой поезд сошел с рельсов под Мариуполем. ФОТОрепортаж

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших 02
Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших 03
Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших 04

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Пострадали 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок, сообщил источник ТАСС.
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Щаз Захарова заявит о постановочной аврии. Мол пеплом сцуки посыпались. Страховку захотели. Бггг
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"... столкновение из-за человека на путях..." Це як??? А може таки диспетчер за пультом маху дав?
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Та , ЭТО ПОСТАНОВКА С НАНЯТЫМИ АКТЕРАМИ ! ОНИ ВСЕ ПРИТВОРИЛИСЬ !
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"По предварительной информации, на железнодорожных путях из-за примененного машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров Вязьма - Москва с поездом дальнего следования Москва - Брест" - то есть машинист резко вывернул руль влево ????????
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Как там про покойников, или хорошо или...? Посему промолчу. Хотя касабы это не люди и нелюди.
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Это всё потому что рельсы ровные и шпалы ровные, а Земля кривая!
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Вчера между Мариуполем и Волновахой поезд сошел с рельсов.
Виновных еще не нашли, а ответка в мацкву уже прилетела.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве, 23 пострадавших. ФОТОрепортаж
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