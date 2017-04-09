 Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.
На церемонию передачи в Киев прибыла хранитель фондов Славянского краеведческого музея Евгения Калугина. По ее словам, древняя находка попала в фонды музея после старта проекта "Музей открыт на ремонт", проводимого для музейных заведений в городах Славянск и Лисичанск. В январе 2017 года местный житель подарил скифский меч музею к открытию выставки.
Старший научный сотрудник, завотделом Института археологии Национальной Академии наук Украины, скифолог Юрий Болтрик отметил уникальность находки, которая сохранилась только благодаря особенностям природной среды на Востоке Украины, где была найдена - озер вблизи р. Северский Донец и природных соляных куполов. По его словам, подобные мечи древние скифы использовали для боя около V века н.э.
"Металл меча сохранился. Особенности его деталей покажет рентген. Но мы уже понимаем, что на нем присутствуют три разные по качеству типа железа", - отметил ученый.
Как отметил министр культуры Евгений Нищук, это уже вторая такая крупная археологическая находка в течение года, ранее презентовали "Меч Викингов" Х века, обнаруженный в контрабанде на границе с Эстонией, нынешний меч - V века. Он сообщил, что по завершении реставрации, которая займет около полугода, презентация восстановленного меча планируется в Славянске.
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Редчайший скифский меч VI-V веков до н. э. станет экспонатом Государственного музея Алтая.
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