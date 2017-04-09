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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:археолог (126) история (1304) Министерство культуры и туризма (274) музей (483) реставрация (24) Нищук (93) Славянск (2566)

 Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры. ФОТО

Уникальный скифский меч, найденный под Славянском, передали на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

На церемонию передачи в Киев прибыла хранитель фондов Славянского краеведческого музея Евгения Калугина. По ее словам, древняя находка попала в фонды музея после старта проекта "Музей открыт на ремонт", проводимого для музейных заведений в городах Славянск и Лисичанск. В январе 2017 года местный житель подарил скифский меч музею к открытию выставки.

Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры 01

Старший научный сотрудник, завотделом Института археологии Национальной Академии наук Украины, скифолог Юрий Болтрик отметил уникальность находки, которая сохранилась только благодаря особенностям природной среды на Востоке Украины, где была найдена - озер вблизи р. Северский Донец и природных соляных куполов. По его словам, подобные мечи древние скифы использовали для боя около V века н.э.

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"Металл меча сохранился. Особенности его деталей покажет рентген. Но мы уже понимаем, что на нем присутствуют три разные по качеству типа железа", - отметил ученый.

Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры 02

Как отметил министр культуры Евгений Нищук, это уже вторая такая крупная археологическая находка в течение года, ранее презентовали "Меч Викингов" Х века, обнаруженный в контрабанде на границе с Эстонией, нынешний меч - V века. Он сообщил, что по завершении реставрации, которая займет около полугода, презентация восстановленного меча планируется в Славянске.

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Оказывается и в те далекие времена была вата.
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Хлопчатник возник приблизительно сто миллионов лет назад в семействе мальвовых.

Согласно индийским священным текстам, хлопок является подарком небес. Благодаря сложностям в выращивании и обработке хлопка, ткань из него была безумно дорогой.
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Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3553декоративный букетик из хлопчатникаСкифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 5934красиво смотрится, хлопчатник цветёт Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 5674платьичко из хлопкаСкифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 1097чувствую 50-е будут в тренде не в этом году так в следующем
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картинка хорошая только как мотиватор неудачно........там для войска Руси не все хорошо закончилось(((
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На фотке за 2015 год, куполообразная хрень на заднем плане, то шо ихняя юрта?
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Считаешь вата под мечем тоже тех времен? Я как то тоже так думаю.
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Кацапы сейчас напишут, что то это ихние деды закопали.
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Получается, совсем недавно, в 5 веке НАШЕЙ эры, там жили скифы, а никаких славян не было. Может, есть смысл восстановить скифское государство?
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Скифы, как и славяне - это просто общность племён, порой очень разнообразных.
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ихни деды варавали а не копали и не воевале
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Український меч знайдений в українській землі, завідомо відрікатися від нього і називати скіфським це хамство. Це все українська історія і нічия більше.
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точно. только Дон, Донец, Донепр, Донау, Донестр - скифские (иранские) названия.
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В США есть, например, Мемфис - египетский, в паРаше С-Петербург, на деле Мухосранск, ну и шо, "штатынаш ?
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И нах** в москве поставили памятник Князю Володимиру? Там место Хану Батыю. Маразм или как ?
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Ну, к примеру, готский историк Иордан в своём труде "Гетика или о происхождении и деяниях готов" тоже Днепр называет Данапр, а Дунай - Данубий. Но что-то сомневаюсь я, что готов можно каким-то макаром причислить к иранцам.
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Палку то не перегибай! Скифы жили здесь раньше. И это их меч!
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Українці мають також кров скіфів, як би вам цього не хотілось. Трипільці також були іранцями! Так, що теза про повністю слов'янське походжження українців є перебільшенням.
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А де Ви бачили "чистих" слов'ян чи взагалі будь-які інші "чисті" етноси на території Європи? Вчіть матчастину!
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Мордва-удмурти не слов'яни. За бурятських трактористів-шахтарів мовчу.
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а самі слов'яни де взялись, не з повітря ж виникили, є версії, що скіфи це і є ті ж слов'яни, чи осілі племена скіфів називали слов'янами.
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Скифы, в широком понятии Скифии ( как государства) - это целая куча разнообразных по происхождению и генетике племён и народностей.
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але точно, що в тій купі не було угрофінських
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Йдеться про певний період давньої української історії! Що тут не так?
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Если он отпраален на ,,реставрацию,,то прощай ,,скифский,,меч,больше мы его неувидим как и других шедевров ищезнувших в неизвесном направлении из музеев и запасников.
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кацап, ясне діло що не побачите, ви тут до чого.
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похож на алтайский.
Редчайший скифский меч VI-V веков до н. э. станет экспонатом Государственного музея Алтая.

Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 1294
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А под мечом обычная рюзге линейка с надписями на государственном языке.
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А о золотых украшениях молчок, хорошо так отмазаться, меч передать, чтобы никто не догадался, что эта песня о тебе...
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Как то один парень нашел скифский меч. И началась большая веселуха в Риме. Парня Атиллой звали.
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Он предок Путина по мужской линии. Нет, ну правда же.
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Зараз кацапи побачать, в формі чого рукоятка зроблена - і почнуть кричати "МечьНаш! Это мечь древних путинцев из племени Гебни! Исконно руцкий! Диды резались!" =)
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" это уже вторая такая крупная археологическая находка в течение года, ранее презентовали "Меч Викингов" Х века, обнаруженный в контрабанде на границе с Эстонией, нынешний меч - V века." - скіфський меч - місцевий здав, меч вікінга - таможня! Цікаво, щось взагалі виділяється на проведення архіологічних робіт?
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Скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 8380Меч князя Святослава, выловлен рыбаком (на спиннинг !!!) в Старом Днепре в 2011 году, хранится в Запорожском музее.
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В 5 веке нашей эры на територии Украины вполне благополучно жили анты, склавины, и прочие предки славян, скифов давно небыло. Вероятно имелось ввиду 5 век до нашей эры.
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Вчера ребята ,копачи- любители передали мне слиточек металла, нарыли на скифском городище. Судя по виду структуры на поверхности -слиток булатный, но я не слышал, чтобы скифы применяли тигельную плавку стали. Загадка.
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Замечание: Аль-Бируни прямо указывает в своей «Минералогии», что булат не использовался славянскими племенами. Причина - хладноломкость
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Булат- булату рознь. Взять к примеру половецкий булат -всего лишь 0.8% углерода. Не может быть ломким. А монгольский гинте- булат вообще с вольфрамом, но тем не менее был распространен.А климат у монгол тоже не Африка.
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найденный слиток мог быть привозным. Родина металлургии - Индия.
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Друже, я за свою ,уже не короткую жизнь, выковал многие десятки, если не сотни всевозможных клинков. Сам варю сталь, и приходилось ковать 300- летние индийские вутци.Их можно до сих пор купить через интернет. В технологиях и истории оружия немного разбираюсь. Слиток, кстати ,был в спекшемся тигле, ребята его разбили, и отбеливали слиток кислотой.Так что, изготовлен был на месте.
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Это простите как? О температуре плавления вольфрама слышали? Как и том, что вольфрам в чистом виде в природе не встречается.
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Хе-хе... Как легируют сталь? Расплавленное железо растворяет феросплавы, как горячая вода растворяет сахар, и температура плавления здесь нипричем. Так же, как расплавленная медь растворяет никель, у которого тоже температура плавления много выше, а алюминий растворяет железо. Я уже не упоминаю про природно- легированные руды. И да - температура плавления вольфрама 3500, молибдена 2500 (приблизительно округленно), но это ни о чем не говорит. Меня всегда веселит, когда меня пытаются подловить на том, на чем я в прямом смысле съел зубы.
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Херсонес в Крыму - уже наша эра, а от него к северу - скифы. Славяне в 5 веке жили на Дунае, только-только туда прибыли из Ирана. Про Белых Хорват например почитайте.
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О господи. Славяне прибыли с Ирана!!! Да еще и на Дунай!!!
В пятом веке славяне жили полосой от нынешнего Берлина до Смоленска. И анклавом севернее вокруг озера Ильмень.
Захват Балкан начался веком позже и длился 300 лет. А последними славянами , которые переселились на Балканы как раз и были хорваты.
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А вы не верите, что там и танки можно найти, и "грады" со скифских времен. Все есть!
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Значит скоро и до культурного слоя Джавелинов и Абрамсов докопаем....
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фотографи олені повністю зфотографувати меч незмогли
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А всетаки интересно почему по сей день Украина даже не пытается вернуть в страну наши исторические сокровища и культурные ценности находящиеся в музеях кацапии?Ведь при развале СССР Украина имела не хилый золотовалютный запас и безценные раритеты которые бесследно исчезли а так как кацапия является правонаступником СССР чем доказывают ее действия на востоке Украины Вот и есть повод для МИДа Украины списать все долги страны и даже выставить им счет.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСкифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию, - Минкультуры. ФОТО
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