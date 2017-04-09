 105-ю годовщину со дня первой присяги "Пласта" отметили во Львове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Торжества начались общим молебном и совместным исполнением гимна Пласта.
Более тысячи участников национальной скаутской организации прошли маршем до Лычаковского кладбища, где состоялось возложение цветов к мемориалу Пласта и могил его учредителей.
"Пласт" - крупнейшая и старейшая украинская скаутская организация, которая действует во многих странах мира (в частности - в США, Канаде, Австралии, Польше и Аргентине) и объединяет пластунов Украины и диаспоры. В 24 регионах Украины число пластунов достигает 6 тысяч.
Первые пластовые кружки были созданы независимо друг от друга Иваном Чмолой, Александром Тисовским и Петром Франко. Первая пластовая присяга состоялась 12 апреля 1912 года.
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- Вот лица попрошу не касаться!
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самой неприятнойодной из самых неприятных рях, согласен, но гибридныйтупой сброс вины за трагедию на Украину, и весьма известное шакалье выражение "Я очень извиняюсь"........... весь "Руцкий "мыр" Германии"
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В настоящее время Российский центр науки и культуры взят под уссиленную охрану киевской полицией, говорится в сообщении.
Отмечается, что в нынешнем году в многомиллионном Киеве на диктант выразили желание прийти всего порядка 200 челевек видно они сепаратисты продажные холуи кремлёвских фашистов. Как говорится в большой семье не без урода . Это мироприятие российских фашистов украинские патриоты не допустили и в других городах по всей Украине.
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