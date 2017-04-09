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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2086) Львов (3379) Пласт (12) праздник (1514)

 105-ю годовщину со дня первой присяги "Пласта" отметили во Львове. ФОТОрепортаж

Львовские пластуны отметили 105-ю годовщину со дня первой пластовой присяги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Торжества начались общим молебном и совместным исполнением гимна Пласта.

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105-ю годовщину со дня первой присяги Пласта отметили во Львове 02

Более тысячи участников национальной скаутской организации прошли маршем до Лычаковского кладбища, где состоялось возложение цветов к мемориалу Пласта и могил его учредителей.

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105-ю годовщину со дня первой присяги Пласта отметили во Львове 03

"Пласт" - крупнейшая и старейшая украинская скаутская организация, которая действует во многих странах мира (в частности - в США, Канаде, Австралии, Польше и Аргентине) и объединяет пластунов Украины и диаспоры. В 24 регионах Украины число пластунов достигает 6 тысяч.

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Первые пластовые кружки были созданы независимо друг от друга Иваном Чмолой, Александром Тисовским и Петром Франко. Первая пластовая присяга состоялась 12 апреля 1912 года.
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- Понимаешь, у того лицо умнее.
- Вот лица попрошу не касаться!
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Насчёт самой неприятной одной из самых неприятных рях, согласен, но гибридный тупой сброс вины за трагедию на Украину, и весьма известное шакалье выражение "Я очень извиняюсь"........... весь "Руцкий "мыр" Германии"
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А в Киеве, 8 апреля на базе Российского центра науки и культуры ( фашистское логово кровавого маньяка убийцы ..уйла - путлина ) должен был пройти "Тотальный диктант на языке российских фашистов оккупантов суверенной украинской земли Крыма и Донбасса". Мероприятие не состоялось по вине украинских патриотов -националистов. Так, с раннего утра вход в РЦНК был заблокирован многими активистами нескольких националистических патриотических организаций. Об этом сообщило вражеское Россотрудничество.
В настоящее время Российский центр науки и культуры взят под уссиленную охрану киевской полицией, говорится в сообщении.
Отмечается, что в нынешнем году в многомиллионном Киеве на диктант выразили желание прийти всего порядка 200 челевек видно они сепаратисты продажные холуи кремлёвских фашистов. Как говорится в большой семье не без урода . Это мироприятие российских фашистов украинские патриоты не допустили и в других городах по всей Украине.
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Цензор.НЕТФотоОбщество105-ю годовщину со дня первой присяги "Пласта" отметили во Львове. ФОТОрепортаж
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