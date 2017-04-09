 Активисты "Автомайдана" помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Автомайдана" в Facebook.
"Помните историю 68-летнего Александра Кучерявенко, который проработал инженером в Институте Патона, получил в наследство по завещанию от родственников квартиру в Киеве в 2006 году. А затем осенью 2013 к нему домой пришли "правоохранители", тупо отвезли в райотдел, продержали его там до вечера, а когда дед вернулся в свою квартиру, то на окнах уже стояла металлическая решетка, а на входе - новые бронированные двери?
Подробнее об этой истории здесь:
➡https://goo.gl/MM43OA
➡https://goo.gl/D9Se7L
➡https://goo.gl/puMdy8
Так он и бомжевал все это время, имея при этом собственное жилье. До сегодняшнего дня.
Сегодня утром Автомайдановцы, заручившись поддержкой специалистов по аварийному открытию замков и имея на руках решение Соломенского райсуда Киева от 24-го марта 2017 года о прекращении производства относительно признания завещания недействительным, в соответствии с которым Александр Кучерявенко и имеет право проживать в данной квартире, открыли двери и наконец вернули "бомжу" его же собственное жилье после трехлетней судебной тяжбы с мошенниками, которые хотели завладеть его имуществом.
Правда квартира сейчас находится в ужасном состоянии, но уже есть волонтеры, которые готовы помочь господину Александру с ремонтом.
В свою очередь "Автомайдан" не успокоится до тех пор, пока не будут наказаны по закону судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник и работница Департамента строительства КГГА Елена Ярмилова, руками которых фактически и был выброшен на улицу из собственного жилья Александр Кучерявенко.
Поэтому дальше будет!
П.С. Отдельная благодарность работникам патрульной полиции, которые сегодня присутствовали при открытии дверей и благодаря которым в том числе сегодняшнее новоселье стало вообще возможным".
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Кругом нищета.
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Цілий синдикат діє, відбирає в одиноких літніх людей житло, за допомогою "своїх" нотаріусів.. Покидьки. Обібрати літню людину, це все рівно що обібрати дитину. Вони ж майже беззахисні і безпорадні, особливо, коли немає рідних.. Держава ними не опікується, а в самих в них вже і сил немає...
Які потвори народжують та виховують таких мерзенних істот, які знущаються зі старих.. Як рука підіймається взагалі.. Виродки..
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- я с вами душой и мошной!
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