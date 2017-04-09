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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:жилье (602) мошенничество (658) активист (477) автомайдан (270)

 Активисты "Автомайдана" помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу. ФОТОрепортаж

Собственнику вернули жилье после трехлетней судебной тяжбы с мошенниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Автомайдана" в Facebook.

"Помните историю 68-летнего Александра Кучерявенко, который проработал инженером в Институте Патона, получил в наследство по завещанию от родственников квартиру в Киеве в 2006 году. А затем осенью 2013 к нему домой пришли "правоохранители", тупо отвезли в райотдел, продержали его там до вечера, а когда дед вернулся в свою квартиру, то на окнах уже стояла металлическая решетка, а на входе - новые бронированные двери?

Подробнее об этой истории здесь:
Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 02https://goo.gl/MM43OA
Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 02https://goo.gl/D9Se7L
Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 02https://goo.gl/puMdy8

Так он и бомжевал все это время, имея при этом собственное жилье. До сегодняшнего дня.

Сегодня утром Автомайдановцы, заручившись поддержкой специалистов по аварийному открытию замков и имея на руках решение Соломенского райсуда Киева от 24-го марта 2017 года о прекращении производства относительно признания завещания недействительным, в соответствии с которым Александр Кучерявенко и имеет право проживать в данной квартире, открыли двери и наконец вернули "бомжу" его же собственное жилье после трехлетней судебной тяжбы с мошенниками, которые хотели завладеть его имуществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия не привлек к ответственности судью Рудниченко, подтвердившую наказание для участника поездки в "Межигорье" во время Майдана, - адвокат Маселко

Правда квартира сейчас находится в ужасном состоянии, но уже есть волонтеры, которые готовы помочь господину Александру с ремонтом.

В свою очередь "Автомайдан" не успокоится до тех пор, пока не будут наказаны по закону судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник и работница Департамента строительства КГГА Елена Ярмилова, руками которых фактически и был выброшен на улицу из собственного жилья Александр Кучерявенко.

Поэтому дальше будет!

П.С. Отдельная благодарность работникам патрульной полиции, которые сегодня присутствовали при открытии дверей и благодаря которым в том числе сегодняшнее новоселье стало вообще возможным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело 19 экс-гаишников, подозреваемых в преступлениях против "Автомайдана", рассматривает выносивший незаконные решения против автомайдановцев судья Циктич, - адвокат Маселко. ФОТО


Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 04Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 05Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 06Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 07Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 08Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 09Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 10Активисты Автомайдана помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу 11
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Непогана собача будка. Саме такі працьовиті люди, за словами кремлівського гібрида порошенка, повинні в цій країні користуватися повагою суспільства.
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Тому, в якого собача будка - 660 м²? Йому б цю "уважуху" через задній прохід аж до шлунку встромити, як Каддафі...
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Бааа, сколько знакомых лиц на фото. Аж "страшно".
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Офшорний гібрид порошенко показує українцям-ледарям приклад, як треба "будувати" і потім вигідно перепродавати собачі будки.
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Це - шикаладний бізнес. "Побудував свій бізнес - побудує і Україну!"
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У Юли тоже есть в Днепровске ,пятиэтажное общежитие. :D
Кругом нищета.
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Tы даже названия города не знаешь, зато знаешь что там творится.
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Если в этом свинарнике принимали участие судья и работник КГГА то кому она предназначалась? Какая цель преследовалась?
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Что эти гады 3 года с квартирой делали? Выглядит так, будто там все специально ржавчиной покрывали
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400 лет назад с этого судьи в Голландии уже бы срезали кожу...
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Надо за счет этого судьи капремонт сделать и не только,плюс моральную компенсацию
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что можно было делать в этой квартире, что она в таком состоянии???
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спочатку старенького викинули на вулицю. Він 4 роки був безхатьком..
Цілий синдикат діє, відбирає в одиноких літніх людей житло, за допомогою "своїх" нотаріусів.. Покидьки. Обібрати літню людину, це все рівно що обібрати дитину. Вони ж майже беззахисні і безпорадні, особливо, коли немає рідних.. Держава ними не опікується, а в самих в них вже і сил немає...
Які потвори народжують та виховують таких мерзенних істот, які знущаються зі старих.. Як рука підіймається взагалі.. Виродки..
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А до чого у даному випадку "свої нотаріуси"? Нотаріус у 2006 році видав дідусеві свідоцтво про право на спадщину за заповітом. А спроба відібрати цю квартиру здійснювалася працівником КМДА та суддєю.
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автомайдан - МОЛОДЦЫ
- я с вами душой и мошной!
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Только такой способ - вешать всех может что-то изменить.... хотя и не полностью...
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Судя по состоянию квартиры, там все эти 3 года варили наркоту.
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Как где,обслуживает интересы барыги и его окружения.25 лет,2 майдана,а воз и ныне там.
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Нужно по тихому в подвальчик судью и пособницу из департамента. Кулек на голову. И пусть "покупают" каждый вдох. А потом всех передушить. И заметьте, оба главных подельника кацапы, а значит совесть у них атрофировалась еще несколько поколений назад. Такие не раскаиваются. Таких только давить. Кацапов и яценюков нужно выдавливать из всех сфер жизни Украины.
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Ты не прав, не каждый русский каЦАП, только тот, кто ненавидит Украину и украинцев.
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Зате тепер кожний українець зневажає всіх без винятку кацапів -всі співучасники хуйла, вбивства і грабунку України. Ненависть сильне ситуативне почуття і вимагає негайної дії, а саме вбивства. Зневага почуття постійне. Точніше постійне очікування на сприятливу для вбивства кацапа ситуацію. Десь так.
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Вот поэтому у нас много бомжей, чиновники страх потеряли, думают им все дозволено. Суд Линча, все идет к этому, будет у нас иметь благодатную почву, вызывая страх у этой псевдоэлиты,а значит и будет обеспечивать уважение к закону.
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Это так наш гарант Пэтя гарантирует нам конституцию. Да, Пэтя! Случилось это до Майдана, но продолжалось при ПЭТЕ!!! Сейчас наш гарант отправляет пенсионеров на кладбище. За $33-50 можно выжить? Делайте выводы, люди...
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Судью и чиновницу на ФОНАРЬ, чтобы другим падлам не повадно было. По другому с такими тварями нельзя.
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Пока Пэтя на троне, эта гнида Бобровник будет и дальше вершить кривосудие по указанию Пэти. Иванющенко он отпустил просто так? По команде Пэти!
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Спасибо добрым людям в лице автомайдана,еще раз подчеркнувшим, шо власть и мвд с судами ни в коем разе защищают интересы не простых граждан Украины,а барыг и проходимцев,оккупировавших страну.
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Молодцы, очень хороший и правильный акт. Особенно понравился последний абзац. В борьбе с коррупцией и мусорами необходимо незабывать и нормальных ментов. Правильных ментов нужно поощрять и защищать им помощи ждать неоткуда, если мы не защитим и такая вот благодарность, в конце статьи им не лишняя. А если можно то и письменные благодарности делайте правильным ментам, а мусора себе сами всё сделают.
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Шоколадний барига зібрав навколо себе найгірших подонків, опущенців, весь зброд для того, щоб тероризувати українців. ТІЛЬКИ СУД ЛІНЧА СПАСЕ УКРАЇНУ!
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Ті судді впевнено йдуть до тієї межі коли їх таки почнуть вирізати. Може і з сім"ями.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАктивисты "Автомайдана" помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу. ФОТОрепортаж
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