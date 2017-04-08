EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Происшествия, Фоторепортаж
  1239  6
Все про:Одесса (5448) пожар (3125) смерть (4761) ГСЧС (914)

 В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате пожара в Одессе погиб пенсионер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

8 апреля в 2:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в городе Одессе по улице Дмитрия Донского произошло возгорание частного жилого дома.

К месту вызова в 02:55 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что горит жилой дом на трех хозяев, наблюдалось сильное задымление помещений и в связи с плотной застройкой возможна угроза переноса огня на соседние здания.

В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью сгорела крыша квартиры журналиста Боечко. Он обвиняет владельцев отеля, расположенного по соседству. ФОТОрепортаж

Во время тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 90-летний отец хозяина дома.

В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС 02
В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС 03

Пожар в 3:14 был локализован и в 03:38 - полностью ликвидирован. В результате возгорания огнем была повреждена крыша и комната частного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Был спасен от возгорания соседний частный двухэтажный жилой дом.

Смотрите: Во время пожара на складе в Чернигове погиб работник предприятия. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана"- вот такие дела, а кондитер медальку ему на грудь. Медалька за убийство патриотов.В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3266В результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2509
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2005-м умерла моя бабушка. Её было 91 год. Она- многое видела. Умерла- при всей родне. В ясном уме. И вот, когда она умерла... Я, неожиданно обнаружил: у моей бабушки Кати... рост оказался 186 см. А я-то всегда помнил её сгорбленной. Вот такая вот казачка баба Катя. Станица Тимашовская. Кубань. Отец- за белых, три дядьки- за красных. И все- легли. 2-е Кубанское восстание...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Станиця Тимашівська (ТимОшівська - наголос на "і")- від імені Тиміш (Тімофєй по-кацапському).


Малиновий клин- частина І

Малиновий клин як українська етнічна територія охоплює великі степові простори Північного Кавказу. Родючі землі цього району - Ставропілля, Кубань і Чорноморщина почали заселятися переважно, наприкінці XVIII століття запорозькими козаками. Пізніше до них приєдналися переселенці з Полтавщини, Чернігівщини, Слобожанщини. На нових землях козаки зберегли свій традиційний територіально-адміністративний поділ у формі куренів Чорноморського війська. Але виборний лад запорожців російський уряд незабаром скасував: від 1794 року козацьку військову раду не скликали, наказних отаманів призначали згори, курені були перетворені на станиці. Однак національну свідомість з українців Кубані витравити було не так легко.

Ось як описує очевидець на початку ХХ століття побут і звичаї кубанців: «Кубанщина - переважно український край. Більша частина козаків вийшла із Запоріжжя, і тільки за Кубанню починається якась мішанина, бо там приписано до війська кілька тисяч селян, донських та азовських козаків і миколаївських солдатів. Кубанські козаки, колишні запорожці, до цього часу звуться чорноморцями, відрізняючись навіть найменням од козаків - лінійців, переселенців з Донщини та Московщини. Вони не забули рідної мови, рідних пісень, рідних звичаїв, тільки одіж чужу наділи та через військову службу багато дечого чужого навчилися.

На правому березі Кубані, аж до Лаби, а саме в Катеринодарському, Єйському й почасти Кавказькому відділах, по всіх станицях лунає вкраїнська мова, панують українські звичаї, пісні, приказки, навіть українське вбрання. Тільки козаки, що відбувають службу, носять ту ж одіж, що й горяни, себто бешмет або жупан тонкого сукна, а в будень кубовий, поверх нього черкеску, той же жупан, тільки без коміра і з вирізом на грудях, а на голові папаху або високу шапку-кучму. Жінки ходять у тому ж вбранні, що й на Вкраїні.

Дома козаки нічим не відрізняються від селян-хліборобів: вони працюють на полі й вдома, їздять під хуру. В свято молодь гуляє на майдані або на вулиці, співають пісень, яких знає кожна українська дівчина. Де-не-де взимку збираються навіть на вечорниці, а по вісні виспівують скрізь веснянки. Отже, військова служба додала нового до життя кубанців. Молодь заздалегідь привчається до неї і часто на майдані показує свою умілість: тут юнаки бігають наввипередки, верхи, стоячи в сідлі, хапають на бігу з землі шапку, стрибають на землю, а потім знов на коня і т.п.

По відділах Кавказькому, Баталпашинському, Лабинському й почасти Майкопському живуть уже козаки-лінійці. Це край змосковщений, бо там співаються московські пісні, вживається московська мова, навіть одіж на козачках московська, тільки мужики носять той же бешмет і ту ж черкеску, що й чорноморці. Отже, й по цих відділах багато українців-селян, що живуть понад Кубанню, а ще більше українців чужогородніх, що їх багато в кожному селі, в кожній станиці.

Ці переселенці не дають щезнути українській мові навіть по тих кутках Кубанщини, де живуть козаки-лінійці та горяни. Тим-то українець почуває себе рідним на Кубані: він знайде тут своїх земляків, побаче рідні звичаї, рідну одіж, почує рідні пісні, думки, казки, приказки. Правда, чужа московська школа і солдатські муштри разом з фабриками та заводами калічать мову кубанського вкраїнця, додають до його звичаїв багато чужого, нерідного, але ж до якого часу кубанський селянин, вертаючись з солдатів або з фабрики до себе на село, забуває московську науку для своєї батьківської, бо старі люди, а надто жінки і дітвора, не знають іншої мови, як українська, не співають інших пісень, не розказують інших казок, як українських» (В.Сергійчук, «Українці в імперії», - с. 56-58)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналісти, ну не показуйте свою безграмотність, не пишіть "унаслідок", бо немає такого слова в українській мові, а є слово "внаслідок"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате пожара в частном доме в Одессе погиб 90-летний мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти