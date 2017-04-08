 На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены еще две машины, стоявшие рядом - "Шевроле" и ГАЗ-69. Салон раритетнего ГАЗа и салон "Хонды" с номером луганского региона сгорели дотла.
Как удалось узнать журналистам, на этом самом месте это уже второй подобный пожар. На место происшествия прибыла скорая и 2 экипажа пожарных. Обошлось без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа.
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А вообще, наличие или отсутствие у меня собственного авто, не имеет вообще никакого значения. Твое авто - это твое авто и все проблемы по его содержанию, сугубо твои личные проблемы.
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А если 3 подъезда - 24 этажа ?
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яесли у меня срабатывает сигнализация - я беру ружье из сейфа и смотрю в окно, кого увижу - завалю. а ты как поступиш если тебе на стоянке в 15 минутах от твоего дома колеса снимать будут ?
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з.ы. кстати, на платных парковках, на которых ты в течении дня по городу паркуешься, тоже никто за сохранность твоего не отвечает.
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а есть быки с такими же номерами, у не кторых даже колорадская лента где то намотана, вот у них тут будут неприятности 100%
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место где спалили тачки из этой новости - кадетский гай, турецкий городок, парковка около нежилой постройки, от которой далеко достаточно до жилых домов. раз спалили - видимо было за что.
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