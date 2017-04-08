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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16773) поджог (655) пожар (3125)

 На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 8 апреля, на ул. Пулюя, 5, произошло возгорание автомобиля "Хонда Аккорд".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены еще две машины, стоявшие рядом - "Шевроле" и ГАЗ-69. Салон раритетнего ГАЗа и салон "Хонды" с номером луганского региона сгорели дотла.

Как удалось узнать журналистам, на этом самом месте это уже второй подобный пожар. На место происшествия прибыла скорая и 2 экипажа пожарных. Обошлось без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа.

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На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля 01На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля 02На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля 03На Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля 04


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Кто с такими номерами в Киеве свою рухлядь паркует на ночь.
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видимо колорадка на зеркале в салоне намотана была.
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Видно дістали людей ці машинщики. Верещать під вікнами.
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по фото видно что это парковка где то около дома
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про что ? у тебя то у самого машина есть ? цены на гаражи около центра Киева в курсе какие ? у тебя наверно жилье дешевле стоит.
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Цены на гаражи, это повод, чтобы заставить своими машинами все под домом, включая тротуары, газоны и детские площадки?
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место где спалили тачки из этой новости - кадетский гай, турецкий городок, парковка около нежилой постройки, от которой далеко достаточно до жилых домов.
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я говорю не о конкретно взятом месте, а о ситуации по городу в целом
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ну так по городу в целом - инфраструктуру никто не развивает. место в паркинге на подоле или в голосеевском от 400-500 000 гривен стоит. сраное место в паркинге.
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проблем в городе, выше крыши. Почему ты свою считаешь первостепенной?
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слушай, Зорро... читал бы ты морали кому то другому, а ?
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ты слишком низкого мнения обо мне, если думаешь, что я считаю нужным читать тебе мораль. Я всего лишь выслушиваю твое мнение и в ответ высказываю свое.
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а сам машину где паркуешь ? или у тебя нету, поэтому ты со всей классовой пролетарской ненавистью люто ненавидиш тех у кого она есть ?
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Я паркую свою на стоянке, которых в радиусе 15-мин ходьбы от моего дома 6 штук и все они полупустуют. При этом вечером и ночью под домами, все наглухо забито, включая тротуары, газоны и детские площадки.
А вообще, наличие или отсутствие у меня собственного авто, не имеет вообще никакого значения. Твое авто - это твое авто и все проблемы по его содержанию, сугубо твои личные проблемы.
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а я живу в голосеевском районе на так называемой сталинке. у меня квардартный двор, и я паркую машину во дворе, так же как и другие жильцы. все люди в адеквате, места хватает для проезда не то что скорой, пожарная машина проедет. никто никому не мешает. может зависит от разрухи в головах и степени быдловатости жителей, методы парковки которых тебе не нравятся ?
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"может зависит от разрухи в головах и степени быдловатости жителей," - вот я как раз о том же. Если быдлан запарковался как попало, мне все равно, по какой причине он так запарковался
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ну кому то может стать все равно, что ты припаркован правильно, ему просто непонравится цвет твоей машины и он ее сожжет.
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Есть только один нюанс. Цвет моего авто никак не нарушает закон и правила. Да и жизнь никому не усложняет, разве что какому-то идиоту, но с этим уже к психиатрам
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проблема стоянок, в том что они не несут ответственности за твой автомобиль, но при этом берут с тебя деньги. я думаю что если бы люди знали что с машиной на стоянке ничего не случится - то ставили бы там. по факту - у тебя колеса спиздят прям на стоянке по пьяный сторож спал - и никто тебе ничего не будет должен.
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а кто-то отвечает за сохранность твоего авто под домом?
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вот именно что никто, точно так же как и на стоянке. только во дворе это "никто" - бесплатно, а на стоянке это "никто" - за деньги.

яесли у меня срабатывает сигнализация - я беру ружье из сейфа и смотрю в окно, кого увижу - завалю. а ты как поступиш если тебе на стоянке в 15 минутах от твоего дома колеса снимать будут ?
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на стоянке тебе продают в первую очередь паркоместо ну и как бонус значительное снижение шанса быть ограбленным
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но если ты будеш ограблен, с кого будеш требовать компенсацию ? и будеш ли требовать вобще ? руководство стоянки - не несет перед тобой никакой ответственности, вообще.
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Если у меня со стоянкой договор на ответственное хранение, то естественно буду предъявлять стоянке.
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а он у тебя есть этот договор ? или ты даеш двацатку сторожу и просто ставиш ?
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ну так учти тогда, друг мой, что тебе никто ничего не должен на той стоянке. и если возникнут неприятности, будь то поцарапанный бампер, выбитое стекло, украденный магнитофон или колеса, или слитый из бака бензин - это будут сугубо твои личные проблемы, и руководство стоянки просто разведет руками и скажет "ну извините"
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мне ненужно об этом напоминать, я на стоянке плачу 20-ку только за паркоместо и все. В случае чего, претензий к ним иметь не буду. Кстати, на стоянке имеется рабочая система видеонаблюдения и, если что, я думаю руководство стоянки без проблем поделится нужной информацией.
з.ы. кстати, на платных парковках, на которых ты в течении дня по городу паркуешься, тоже никто за сохранность твоего не отвечает.
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во вторых твой подход "палить" кто не правильно на твой взгляд паркуется - это не выход. представь себе, что твою тачку спалят, потому что какому то упоротому придурку не понравится как она стоит. и успокойся. всегда проэцируй ситуацию на себя, и будет тебе счастье.
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Есть правила парковки, которые четко прописаны и я их соблюдаю. А успокаивать меня в тот момент, когда мне кто-то пытается насрать на голову, ненужно. Тебе нравятся срущие тебе на голову? ок, твое право и можешь оправдывать их сколь угодно. Лично мне такие не нравятся
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не нравятся и призыв к порче имущества - это разные понятия. если не нравится - пожалуйся в полицию, как цивилизованный человек.
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Я не призываю сжигать и портить чужое имущуство, но я и не осуждаю тех, кто так поступает с автобыдлом
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ну в конкретно взятой этой новости, автомобили пострадавших были припаркованы правильно, на стоянке возле административного здания, далеко от жилых домов. значит причина не в парковке а в чем то другом ?
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я же уже говорил ранее, что высказываю свое мнение не о конкретном случае, а о ситуации в целом
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он живет в карпатах где машин нету, откуда ему знать.
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да, за то что под окнами жилых домов не отключают сигналки на ночь.За то что паркуются на тротуарах, газонах и детских площадках...
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Не, ну если по такой логике жить - то в луганской и харьковской обл. нужно палить авто с киевскими номерами...
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ну не всем же беженцам палят. в Киеве очень много машин с номерами АН и ВВ. большинство из них - нормально ездят по правилам, мигают аварийкой если ты пропустил, нормально паркуются, и возят флаг Украины на торпеде.

а есть быки с такими же номерами, у не кторых даже колорадская лента где то намотана, вот у них тут будут неприятности 100%
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Ты будешь удивлен - но с киевскими номерами в Киеве быдла донбасского ездит намного больше чем с донецкими и луганскими.
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ну так никто не спорит, это гламурное быдло у которого бабла на квартиру хватило, или по доверке купившие. они стараются не афишировать свою принадлежность к областям АН или ВВ. у гламырных тачки не дешевые, а доверщики ведут себя по разному.

место где спалили тачки из этой новости - кадетский гай, турецкий городок, парковка около нежилой постройки, от которой далеко достаточно до жилых домов. раз спалили - видимо было за что.
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вот честно, очень много в Киеве авто с номерами АН и ВВ, но украинская символика на них крайне редко. Специально на это обращаю внимание.
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я часто вижу в машинах средней ценовой категории украинские флажки в салоне на торпеде. а какая символика должна быть "на них" ? орнамент вышиванки что ли ? или герб на капоте ?
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да нет, простой флажок на торпедо или ленточка цветов флага на зеркале заднего вида...
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А есть быки и с киевскими номерами (или какими-либо другими). Думаю, что не все зависит от номерных знаков
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есть конечно, никто с этим не спорит. просто эти быки не так выделяются, как быки с номерами других областей.
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есть еще хитрожопые киевляни, которые купили у сепаров отжатые машины с такими номерами тех областей, то что называется "по техпаспорту"...
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да, газон жалко. такой антиквариат пострадал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Соломенке в Киеве загорелись три автомобиля. ФОТОрепортаж
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