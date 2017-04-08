 Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством и продажей алкогольных напитков, занизили объект налогообложения по акцизному налогу с произведенного сидра путем использования и применения заниженной ставки налога на производимый сидр. Как показала проверка, у предприятия отсутствуют необходимые мощности и емкости для получения данного алкогольного напитка путем его брожения.
В результате проведенных в Днепре и Днепропетровской области четырех обысков было обнаружено и изъято почти 17 тысяч литров сидра, стоимостью более миллиона гривен, первичная документация и компьютерная техника.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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