EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Экономика, Фоторепортаж
  2238  5
Все про:акциз (303) алкоголь (1493) Днепропетровщина (1227) налоги (2437) налоговая милиция (1262) ГФС (2690)

 Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

гфс

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей одного из вино – коньячных заводов, которые уклонились от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством и продажей алкогольных напитков, занизили объект налогообложения по акцизному налогу с произведенного сидра путем использования и применения заниженной ставки налога на производимый сидр. Как показала проверка, у предприятия отсутствуют необходимые мощности и емкости для получения данного алкогольного напитка путем его брожения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киевские налоговики в ходе спецоперации ликвидировали крупнейший канал контрабанды поддельных акцизных марок, предотвращено нанесение ущерба на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

В результате проведенных в Днепре и Днепропетровской области четырех обысков было обнаружено и изъято почти 17 тысяч литров сидра, стоимостью более миллиона гривен, первичная документация и компьютерная техника.

Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов 01

Смотрите также: Налоговики на Одесчине задержали партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов 02

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Смотрите: Налоговики на Житомирщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя: изъято товар и оборудование на 3 млн гривен. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не плохо бы постоянный учёт вести этих "кадров", идентификаторы им присвоить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Непонимаю, с 1 января их там нет, а они дела заводят? Может в Украине еще,где-то работает абвер или Третье охранное отделение.?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти