 Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в Украину из стран Евросоюза незаконно ввозятся высоколиквидные товары.
На основании постановления Луцкого горрайонного суда по местам жительства фигурантов расследования и в складском помещении было проведено четыре обыска. В результате было обнаружено и изъято почти 9 тысяч единиц сантехнического оборудования иностранного производства, автомобильные запчасти и автомобильные детские кресла. Общая стоимость изъятого составляет более двух миллионов гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Починається другий етап блокади
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Автор: ФОТО з сайта www.politeka.netПравозахисник Дмитро Снєгирьов: "Росії важко самій годувати так звані ЛНР і ДНР. Хочуть перекласти частину витрат на Україну"
- Транспортна блокада окремих районів Донбасу минула без втрат для української економіки та ризику для гривні. Ми починаємо другий етап - блокування в Україні бізнесу країни-агресора, повернення в державну власність активів олігархів - економічних і політичних агентів РФ, - каже народний депутат 43-річний Семен Семенченко 3 квітня.
- Наступні кроки озвучувати не буду, - додає керівник Штабу блокади торгівлі з окупантами Анатолій Виногродський, 57 років. - Ми діятимемо партизанськими методами, щоб нам не перешкодили. Перший етап також продовжуємо. Визнання владою блокади - фейк. Автомобільними шляхами в напрямку Торецька досі ходять фури з контрабандою. Нас туди не пускають. Закінчуємо створення мобільних груп. Шукатимемо автошляхи, якими йде трафік із окупованих територій і назад. Будемо викликати туди журналістів, мобільні групи СБУ, перекривати.
Другий етап блокади не завдасть шкоди економіці. В Україні з 1991-го по 2016 рік валовий внутрішній продукт зріс на 2 мільярди гривень. У сусідній Польщі цифра на порядок більша. Бо в нас олігархічна система. Олігархів цікавить розвиток не держави, а власних кишень. Отримують вигоду від торгівлі з окупантами та знищують наше майбутнє. Якщо все залишиться як є, зростання економіки не буде.
- Блокадникам краще почати з "дочок" російських банків, що працюють в Україні, - каже політолог 42-річний Євген Магда. - Якщо вони підуть із нашого ринку, економічні втрати будуть незначні. А в політичному сенсі це - правильний і виправданий крок. Найкраще прийняти закони, які утискатимуть російський бізнес правовими методами. Допоможуть перебудувати економіку України та зробити її незалежною від капіталу РФ.
4 квітня президент Росії Володимир Путін вимагав від України негайно припинити блокаду окупованої частини Донбасу. Заявив про це в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.
- Стурбованість Путіна зрозуміла, - говорить правозахисник Дмитро Снєгирьов, 45 років. - Росії важко самій годувати так звані ЛНР і ДНР. Хочуть перекласти частину витрат на Україну. Нам варто продовжити блокаду. Тоді весь тягар із забезпечення ЛНР і ДНР ляже на Москву. Її економіка й так працює зі збоями. А додаткове навантаження спровокує протестні настрої всередині країни, яких боїться Путін.
Однак українська влада була проти блокади.
- Вона почала інформаційну війну проти учасників блокади, але програла її. Потрапила у власну пастку, бо її аргументи виявилися брехнею.
Влада казала, терористи з "віджатих" підприємств щороку сплачували в український бюджет 32 мільярди гривень податків. Це - брехня.
Ще переконувала, що через блокаду Міжнародний валютний фонд не даватиме Україні кредитів. Натомість ми його отримаємо. Падіння економіки не сталося.
Зрештою, влада очолила блокаду - і не впоралася. Автомобільні шляхи досі не перекриті. Контрабанда йде через приватників, які їздять на окуповану територію. Під час обшуків на складах відомої компанії з продажу тютюну знайшли вироблену в ЛНР горілку. У кабінеті чиновника Антимонопольного комітету стояла така сама - зі штампом "Зроблено в ЛНР". Для продажу в Україні виготовляють інші етикетки, без штампу. Вона потрапляє на полиці магазинів.
Як реагуватиме влада на другий етап блокади?
- Нервово. Силою не розганятимуть. Опалювальний сезон закінчився. Розіграти карту про енергетичну небезпеку не вийде до жовтня. Спробують переконати суспільство, що Володимир Парасюк і Семен Семенченко - люди олігарха Ігоря Коломойського. Мовляв, йому вигідно замінити донбаський антрацит мазутом, який виробляє його Кременчуцький нафтопереробний завод.
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Во время оформления автомобиля следовавшего из Украины, сотрудники Пинского погранотряда в запасном колесе автомобиля нашли 20 килограмм мяса и сала.
Найти сокрытые товарно-материальные ценности удалось с помощью служебной собаки. Обнаруженная продукция изъята, а автомобиль «Опель» помещен на штрафстоянку до решения суда. Так как на нем была попытка совершить контрабанду, то авто может быть также изъято.
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