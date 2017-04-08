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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (564) налоговая милиция (1262) ГФС (2690)

 Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции выявили и изъяли товаров более чем на два миллиона гривен, которые были незаконно ввезены на территорию Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в Украину из стран Евросоюза незаконно ввозятся высоколиквидные товары.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей. ФОТОрепортаж

На основании постановления Луцкого горрайонного суда по местам жительства фигурантов расследования и в складском помещении было проведено четыре обыска. В результате было обнаружено и изъято почти 9 тысяч единиц сантехнического оборудования иностранного производства, автомобильные запчасти и автомобильные детские кресла. Общая стоимость изъятого составляет более двух миллионов гривен.

Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 01
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 02
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 03

Смотрите также: Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 1,2 млрд гривен. ФОТОрепортаж

Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 04
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 05
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн 06

Читайте: Налоговики в Хмельницкой области добились возмещения в бюджет 1,8 млн грн неуплаченных платежей на обязательное соцстрахование

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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ну не знаю... літрів десять дам 95 го для діла.
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а тут роздуми для всіх.......

Починається другий етап блокади

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Автор: ФОТО з сайта www.politeka.netНалоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9815Правозахисник Дмитро Снєгирьов: "Росії важко самій годувати так звані ЛНР і ДНР. Хочуть перекласти частину витрат на Україну"
- Транспортна блокада окремих районів Донбасу минула без втрат для української економіки та ризику для гривні. Ми починаємо другий етап - блокування в Україні бізнесу країни-агресора, повернення в державну власність активів олігархів - економічних і політичних агентів РФ, - каже народний депутат 43-річний Семен Семенченко 3 квітня.
- Наступні кроки озвучувати не буду, - додає керівник Штабу блокади торгівлі з окупантами Анатолій Виногродський, 57 років. - Ми діятимемо партизанськими методами, щоб нам не перешкодили. Перший етап також продовжуємо. Визнання владою блокади - фейк. Автомобільними шляхами в напрямку Торецька досі ходять фури з контрабандою. Нас туди не пускають. Закінчуємо створення мобільних груп. Шукатимемо автошляхи, якими йде трафік із окупованих територій і назад. Будемо викликати туди журналістів, мобільні групи СБУ, перекривати.
Другий етап блокади не завдасть шкоди економіці. В Україні з 1991-го по 2016 рік валовий внутрішній продукт зріс на 2 мільярди гривень. У сусідній Польщі цифра на порядок більша. Бо в нас олігархічна система. Олігархів цікавить розвиток не держави, а власних кишень. Отримують вигоду від торгівлі з окупантами та знищують наше майбутнє. Якщо все залишиться як є, зростання економіки не буде.
- Блокадникам краще почати з "дочок" російських банків, що працюють в Україні, - каже політолог 42-річний Євген Магда. - Якщо вони підуть із нашого ринку, економічні втрати будуть незначні. А в політичному сенсі це - правильний і виправданий крок. Найкраще прийняти закони, які утискатимуть російський бізнес правовими методами. Допоможуть перебудувати економіку України та зробити її незалежною від капіталу РФ.
4 квітня президент Росії Володимир Путін вимагав від України негайно припинити блокаду окупованої частини Донбасу. Заявив про це в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.
- Стурбованість Путіна зрозуміла, - говорить правозахисник Дмитро Снєгирьов, 45 років. - Росії важко самій годувати так звані ЛНР і ДНР. Хочуть перекласти частину витрат на Україну. Нам варто продовжити блокаду. Тоді весь тягар із забезпечення ЛНР і ДНР ляже на Москву. Її економіка й так працює зі збоями. А додаткове навантаження спровокує протестні настрої всередині країни, яких боїться Путін.
Однак українська влада була проти блокади.
- Вона почала інформаційну війну проти учасників блокади, але програла її. Потрапила у власну пастку, бо її аргументи виявилися брехнею.
Влада казала, терористи з "віджатих" підприємств щороку сплачували в український бюджет 32 мільярди гривень податків. Це - брехня.
Ще переконувала, що через блокаду Міжнародний валютний фонд не даватиме Україні кредитів. Натомість ми його отримаємо. Падіння економіки не сталося.
Зрештою, влада очолила блокаду - і не впоралася. Автомобільні шляхи досі не перекриті. Контрабанда йде через приватників, які їздять на окуповану територію. Під час обшуків на складах відомої компанії з продажу тютюну знайшли вироблену в ЛНР горілку. У кабінеті чиновника Антимонопольного комітету стояла така сама - зі штампом "Зроблено в ЛНР". Для продажу в Україні виготовляють інші етикетки, без штампу. Вона потрапляє на полиці магазинів.
Як реагуватиме влада на другий етап блокади?
- Нервово. Силою не розганятимуть. Опалювальний сезон закінчився. Розіграти карту про енергетичну небезпеку не вийде до жовтня. Спробують переконати суспільство, що Володимир Па­расюк і Семен Семенченко - люди олігарха Ігоря Коломойського. Мовляв, йому вигідно замінити донбаський антрацит мазутом, який виробляє його Кременчуцький нафтопереробний завод.
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Как бы мы не начали давить бульдозерами товары из Европы ...
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почнем з расєйських таварів.... правда я не знаю що вони виробляють....
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Только уничтожать не надо (как кацапы), все можно(и нужно) раздать нуждающимся.
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наша влада іде тупо по методичкам хрємля. якщо я збрехав - доведіть !
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любопытно будет посмотреть, кого именно признают нуждающимися
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у нас не уничтожают (если конечно не фальсификат) а конфискуют и продадут на электронном аукционе "Сетам"
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Вспомни, как сожгли партию сигарет... хотели еще и уничтожить китайские велики, но Михо защитил грудью!
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Вопрос к пограничникам - как эти товары ввозятся с Европы?
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Вы только необижайтесь,но я уже 98 года знаю что у вас не очень любят налоги платить))не надо все сваливать только на власть)))да даже и сегодня знаю что с налогами и в низах не очень дружат 🙃🙃🙃🙃
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У нас количество налогов превысило все разумные пределы! Это во-первых, а во-вторых, глядя на то, как разворовывается бюджет страны, куда поступают эти налоги, люди не хотят платить их в полном объёме и оптимизируют налоговую нагрузку на кампанию, как могут! Одним возвращают НДС, а другим нет!
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У вас видно куда идут налоги ( у нас тоже , судя по декларациям власть имущих ).
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У белорусов свои проблемы - как провезти сало из Украины?

Во время оформления автомобиля следовавшего из Украины, сотрудники Пинского погранотряда в запасном колесе автомобиля нашли 20 килограмм мяса и сала.

Найти сокрытые товарно-материальные ценности удалось с помощью служебной собаки. Обнаруженная продукция изъята, а автомобиль «Опель» помещен на штрафстоянку до решения суда. Так как на нем была попытка совершить контрабанду, то авто может быть также изъято.
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 4150
Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 6234
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Угу, только африканоукраинской чумы нашим свинкам не хватает.
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Когда мы уже отменим эти идиотские таможни?
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Усім Бандерівцям Хунті Укропам ну взагалі НАЙКРАЩИМ ЛЮДЯМ планети з різних країн ДОБРАНІЧ !!!!!!!!

Налоговики на Волыни изъяли незаконно ввезенные из стран Европы товары на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5621
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я четвертий тип. ну таким вродився. вибачте.....
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за 3 года чоколады не могут навести порядок на сраной таможне, при этом обещают ..... усе будет в шоколаде? ... смотря для кого......
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ну и, под бульдозер или правильным людям отдадут ?
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Интересно а когда мы услышим "арестованы фуры, вагоны и т.д. с товарами прошедшие по "зеленому коридору" принадлежащие нардепу(чиновнику , сбушнику и т.д) N ????????? А то борьба с бабушками торгующеми семечками в действии
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Это борьба с идейным врагом олигархата - мелкой буржуазией.
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Шоколадна барижна влада для України ракова пухлина, яка розкинула метастази по всій державі.. Ракові пухлина з метастазами видаляють операційним шляхом. Тільки суд лінча спасе Україну.
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