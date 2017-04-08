 Полиция поймала на взятке чиновницу миграционной службы Тернопольщины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции области.По данным правоохранителей, чиновница получила от гражданина 3 тысячи гривен за внеочередное изготовление паспортов гражданина Украины и для выезда за границу.Полицейские провели санкционированные обыски в помещении управления государственной миграционной службы и по месту жительства чиновницы.Проверяется ее причастность к совершению других фактов взяточничества.

Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.