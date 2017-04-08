 Полиция поймала на взятке чиновницу миграционной службы Тернопольщины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции области.
По данным правоохранителей, чиновница получила от гражданина 3 тысячи гривен за внеочередное изготовление паспортов гражданина Украины и для выезда за границу.
Полицейские провели санкционированные обыски в помещении управления государственной миграционной службы и по месту жительства чиновницы.
Проверяется ее причастность к совершению других фактов взяточничества.
Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.
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Інфа з декількох перевірених джерел.
Голубан потрапив до лав поліції з особистої рекомендаціїї Аброськіна для створення т.з. "штурмовою роти",
"рота" ніде не визначена окремим підрозділом. Її бійці розподілені по всьому штату - раніше ніхто з оперів їх у міліції чи поліції не бачив і не чув.
Ця рота Аброськіна/Голубана набрана тільки з сепарів, що здали Донбас - це слова оперів. Усі переважно з окупованної частини.
Тренування роти регулярно проводяться під особистим керівництвом Аброськіна у Федірівському лісі Володарського району Донецької області, до її складу також входять тітушки крімінального авторитету Згари.
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1. "Свидетель" в деле политзаключенного Владимира Балуха признался, что выполнял указания ФСБ. Прочтите подробности http://crimeahrg.org/svidetel-v-dele-politzaklyuchennogo-baluha-priznalsya-chto-vyipolnyal-ukazaniya-fsb/
2. На учения в Крым оккупанты перебросили подразделения бригады спецназначения. Хорошо, что не бригады туристов - нахрен они нужны? А вот бригада спецназначения - это то, что нужно Крыму http://qha.com.ua/ru/politika/v-krimu-nachalis-ucheniya-spetsnaza-okkupantov/172770/
3. Севастополь. Машина с московскими номерами средь бела дня подрезала другой автомобиль с пассажирами. Из московской машины вышел человек с ружьём, которое направил на людей. Картину дополняет похныкивание испугавшейся женщины и триколор на торпеде - символ нахлынувшего на полуостров беспредела. Зато не стреляют? http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/v_sevastopole_muzhchina_ugrozhal_oruzhiem_posredi_dorogi_video/ (фото и видео).
4. Жену погнали сегодня на митинг "против террора" к 10 утра. Бюджетники. Сказал ей, что она работает подставкой для плаката.
5. В Симферополе прошёл митинг против основы российской государственности и базовой скрепы - терроризма https://twitter.com/KrimRt/status/850638045187637249 (фото). Организованный оккупантами митинг состоялся и в Судаке. Во всех городах за митингующими присматривали кизяки https://twitter.com/KrimRt/status/850667750737534976 (фото). Тем временем на подобном митинге в российском Ульяновске с плаката призывали дать "героя россии" путину. Россияне всегда любили тех, кто их убивает, унижает и ни во что не ставит https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850688086682062849 (фото).
6. СОГНАННЫЕ митинги "Мы против террора" прошли в Джанкое и Бахчисарае. В Джанкое детей одели в военную форму и прицепили колорадки - символ российского терроризма в Украине https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850736168769654784 (фото).
7. Севастополь. Пчёлы против мёда = россия против терроризма. Митинг прошёл при максимальном присутствии пропагандонов, оккупантов, кизяков, подростков в военной форме и просто ваты https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850658559775866881 (фото). А в Ялта, ввиду отсутствия молодёжи, плакаты "Молодёжь против террора" раздали дидам. Кроме того, на плакате с надписью "Терроризму нет" крымчане разглядели т.н. "зелёных человечков" - именно так они выглядели, когда оккупировали Крым - в масках и с оружием https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850711217543020544 (фото). Аналогичные плакаты с изображение "зелёных человечков" в качестве террористов, которыми они и являются, выдали согнанным ватникам в Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850729958645411840 (фото).
8. В Керчи пропагандисты осмелились написать правду о том, что людей на митинги "скорби" и "против" террора сегодня сгоняли: "В ходе всего мероприятия одна девушка ходила и переписывала всех сотрудников администрации города на листик. Кроме того, люди к ней подходили сами и называли свои фамилии и сколько человек пришло". Стадо подневольных баранов - даже скорбь превратили в фарс https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850660974495453185 (скрин, фото и видеосюжет, в конце которого дама со списками). Некоторым пришедшим не удалось сдержать улыбок https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850662865988194304 (фото).
9. В Ялте второй день подряд наблюдается массовый ажиотаж в банкоматы и банки. Кстати, это разумно: когда россия "борется" с терроризмом, деньги лучше снять заранее https://twitter.com/KrimRt/status/850668577141215233 (фото). В других городах наблюдается такая же картина: "Я вчера у нас это тоже наблюдал. Думаю, что всё больше и больше народа не дотягивают до выплат. И как деньги начинают поступать, все к банкоматам".
10. Некоторые наивные гардемарины наклеивают на машины и не только наклейки с текстом: "НЕТ разграблению Севастополя!". Дошло? https://twitter.com/fuckysebastopol/status/850401208288333824 (фото).
11. ЕДИНСТВЕННАЯ дорога Судак-Новый Свет готова к сезону, но вата не рада: "Дорога наша долго не простоит, а если и простоит, то совсем недолго. Ей полные кранты! Посыпались подпорные стены. Канализационный коллектор и водонапорная труба, которые под ней проходят, ушли уже от своей оси на 1,5 метра. Чудом их еще не порвало. Рухнет насыпь - все остановится: движение, канализация, подача воды. Если мы СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ не будем звонить во все колокола, писать во все инстанции, о нас забудут и никто не вспомнит" https://twitter.com/KrimRt/status/850717881214095360 (скрин).
12. В Старом городе Бахчисарая на тротуарах сдирают асфальт, уложенный в январе, и кладут новый. Говорят, что некачественные работы https://twitter.com/badBahchi/status/850646982549016576 (фото).
13. Антон из Симферополя открыл для себя ГОСТы рф: "Я так понимаю, у нас появилась нанотехнология борьбы с ямами на дорогах нашего города. На ул. Пролетарской большие ямы просто засыпали старым асфальтом. И кому пришла такая светлая мысль в голову????" https://twitter.com/KrimRt/status/850682624481906688 (скрин). Местные пропагандисты отметили, что засыпают не только асфальтом, но и щебнем https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850685833371938816 (фото).
14. Очередной потенциальный понаехавший нарвался на правду: "Хотел спросить, кто чем занимается в Керчи? Скоро к вам перееду. У кого какое хобби? Вот мое - workout (спорт). Есть ли у вас мои единомышленники?". Ответы: "Дрыщ, пивка с собой захвати. Буханем за приезд", "Поищи единомышленников в частном секторе - в курятнике", "Хобби в Керчи у всех одно - поиск работы или дополнительного заработка", "Канеш, гони к нам. Ток денег побольше захвати, а то у нас тут бИда с ними!!!". После этого комментарии решили закрыть от греха подальше, чтоб бандеры не смеялись https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850667550170128384 (скрин).
15. Предатель Александр Талипов воет: "Тревожные новости приходят из Щебетовки (между Феодосией и Судаком). Жители говорят, что ИХ ОККУПИРОВАЛИ ЛИПЕЦКИЕ". Братки приехали наводить свои бандитские порядки https://twitter.com/KrimRt/status/850728732163792902 (скрин полностью).
16. Ватники, когда сидите часами в очереди к врачу, генерируйте правильные мысли про говень! Новости медицины из Симферополя: "7 горбольница. Обратился к неврологу по острой боли без талончика. Талончики, чтоб вы понимали, уже на две недели вперед выданы. На что мне сначала госпожа Керимова сказала, что ей некогда, и прием у нее скоро закончится. И это после того, как я уже полтора часа просидел под дверью в очереди. Сказала ждать приёма следующего врача после нее - товарища Курача В.В., который пришел в 13:30 и начал прием. Я снова сидел в очереди, т.к. медсестра вызывала только по талонам, а врач принимал часа полтора на пациента, параллельно проводя беседы с коллегой на свои темы. В итоге в 18:00 медсестра вышла и сказала, что врачу некогда и он меня не примет. Вот так я просидел 6 часов под дверью невролога с острой болью. Спасибо государственной медицине. Так и коньки отбросить недолго" https://twitter.com/KrimRt/status/850679416124575744 (скрин).
17. О трёх "государственных" языках в Крыму. В школах просят родителей писать заявления, на каком языке хотели бы они, чтобы обучался их ребёнок. На вопрос: "Зачем это?", - ответ: "Вдруг кто-то хочет украинский или другой". Снова вопрос: "Есть такие, а это возможно?". Ответ: "Нет, только на русском". Вопрос: "Для чего тогда писать?". Ответ: "Сказали, так надо" https://twitter.com/otvalitetrolli/status/850610831805087744 (скрин).
18. В Крыму уже репетируют победобесие. РаноВАТА. И снова парады обещают http://ru.krymr.com/a/news/28416492.html . В обезвоженный Армянск уже прибыл "паровоз победы". Детей и подростков одели в военную форму https://twitter.com/KrimRt/status/850750353746399232 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/850750965141696512 (фото). Тем временем ВО ВСЕХ (!!!!!!!) городах Крыма оккупанты продолжают втягивать юных украинцев в войну. "Наследники победы" и
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