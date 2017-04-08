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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1041) Житомирщина (604) оружие (3816) Нацполиция (6821)

 Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В с. Глубочицы Житомирской области 7 апреля сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков у 29-летнего подозреваемого обнаружили взрывчатку и холодное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции
Житомирской обл.

Как отмечается, полицейские провели обыск в рамках расследования уголовного производства по фактам краж. По данным правоохранителей, в доме у мужчины могли находиться похищенные вещи.

В ходе обыска в гараже полицейские обнаружили ряд опасных и запрещенных законом предметов и веществ.

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В частности, были изъяты емкости со смесью, внешне похожей на порох, а также порошок, похожий на алюминиевую пудру.Кроме этого - крупнокалиберный патрон к пулемету Владимирова, учебно-имитационный запал к взрывателю гранаты. Также полицейские обнаружили самодельное устройство взрывного действия. Поэтому в домовладение прибыли работники отдела взрывотехнической службы ГУНП, которые обезвредили взрывчатку с помощью гидроудара.

Также из домовладения мужчины правоохранители изъяли нунчаки и охотничий нож.

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Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине 01Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине 02Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине 03Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине 04Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине 05



По словам хозяина дома, опасные предметы он нашел в лесу за селом. Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. Предварительная правовая квалификация события - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.

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Набор террориста у него обнаружили. Он случайно не мусульманин?
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ХО- шность определяет эксперт ,а не мусор ))
цензор, коррекнее пишите ,а не по кацапски,уже будете приговоры скоро писать...
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Очень похоже на липу: нож, вполне возможно, и не относится к холодному оружию, а "взрывчатка"... Такую взрывчатку можно слепить из разных составляющих. Подстава?
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Факт дня: 45 лет назад в Одессе родился Сергей Магнитский
Апрель 8, 2017 20:19http://otkat.od.ua/fakt-dnya-45-let-nazad-v-odesse-rodilsya-sergej-magnitskij/
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Особую опасность представляет один патрон к пулемету. Может так где то в подвале ещё дуэльный пулемет лежит, ну тот, который одиночными патронами стреляет.
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Где ты там патрон к пулемету узрел??? А вот имитационный запал к гранате зачем в целлофан? Иметь такую игрушку - не преступление!
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Собственно я, его нигде не узрел, а вот глазастые полицейские, узрели. Вы собствнно новость всю прочли ли только заголовок, а потом фотки посмотрели? Ну не расстраивайтесь, я для вас часть текста скопировал, чтобы вы прочитали.

В частности, были изъяты емкости со смесью, внешне похожей на порох, а также порошок, похожий на алюминиевую пудру.Кроме этого - крупнокалиберный патрон к пулемету Владимирова, учебно-имитационный запал к взрывателю гранаты.Источник: http://censor.net.ua/p435525
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та це купили все у авакова в сєпермаркеті. які питання ? там все продається.... на касі голубан стоїть....
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Это частная собственность .
Грубейшее попрание Конституции .
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а что было бы если нунчаки легализавали? ужас. сразу все друг-друга убили бы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине. ФОТОрепортаж
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