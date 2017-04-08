 Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине. ФОТОрепортаж

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Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полицииЖитомирской обл.Как отмечается, полицейские провели обыск в рамках расследования уголовного производства по фактам краж. По данным правоохранителей, в доме у мужчины могли находиться похищенные вещи.В ходе обыска в гараже полицейские обнаружили ряд опасных и запрещенных законом предметов и веществ.В частности, были изъяты емкости со смесью, внешне похожей на порох, а также порошок, похожий на алюминиевую пудру.Кроме этого - крупнокалиберный патрон к пулемету Владимирова, учебно-имитационный запал к взрывателю гранаты. Также полицейские обнаружили самодельное устройство взрывного действия. Поэтому в домовладение прибыли работники отдела взрывотехнической службы ГУНП, которые обезвредили взрывчатку с помощью гидроудара.Также из домовладения мужчины правоохранители изъяли нунчаки и охотничий нож.

По словам хозяина дома, опасные предметы он нашел в лесу за селом. Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. Предварительная правовая квалификация события - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.