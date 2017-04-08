 Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции
Житомирской обл.
Как отмечается, полицейские провели обыск в рамках расследования уголовного производства по фактам краж. По данным правоохранителей, в доме у мужчины могли находиться похищенные вещи.
В ходе обыска в гараже полицейские обнаружили ряд опасных и запрещенных законом предметов и веществ.
В частности, были изъяты емкости со смесью, внешне похожей на порох, а также порошок, похожий на алюминиевую пудру.Кроме этого - крупнокалиберный патрон к пулемету Владимирова, учебно-имитационный запал к взрывателю гранаты. Также полицейские обнаружили самодельное устройство взрывного действия. Поэтому в домовладение прибыли работники отдела взрывотехнической службы ГУНП, которые обезвредили взрывчатку с помощью гидроудара.
Также из домовладения мужчины правоохранители изъяли нунчаки и охотничий нож.
По словам хозяина дома, опасные предметы он нашел в лесу за селом. Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование. Предварительная правовая квалификация события - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.
2193 17
В Балаклее опасная зона сузилась до 300 метров, - ГосЧС(9)
"Это прямая агрессия со стороны Российской Федерации", - Аваков про поджог склада в Балаклее(71)
В Одесской области налоговики разоблачили торговца топливом, который не заплатил почти 3 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(8)
Литва готова продолжать поставки оружия Украине, - министр обороны Кароблис(69)
Взрывы в Балаклее: версии, "странности", выводы(0)
Две украинки пытались тайно вывезти зенитную пушку в Польшу(118)
Опасная зона вокруг Балаклеи сужена до одного километра, - ГСЧС(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
цензор, коррекнее пишите ,а не по кацапски,уже будете приговоры скоро писать...
Ответить
Ответить
Ответить
Апрель 8, 2017 20:19http://otkat.od.ua/fakt-dnya-45-let-nazad-v-odesse-rodilsya-sergej-magnitskij/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В частности, были изъяты емкости со смесью, внешне похожей на порох, а также порошок, похожий на алюминиевую пудру.Кроме этого - крупнокалиберный патрон к пулемету Владимирова, учебно-имитационный запал к взрывателю гранаты.Источник: http://censor.net.ua/p435525
Ответить
Ответить
Грубейшее попрание Конституции .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить