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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (6821) Ривненщина (589) янтарь (519)

 55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Дубровицком районе Ривненской области при осмотре автомобиля полицейские обнаружили мешок с янтарем,

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Патрульные полицейские оперативного штаба в селе Золотое Дубровицкого района остановили автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 23-летний житель Ривне. В салоне также находился 25-летний житель города Славута Хмельницкой области.

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили мешок, в котором находилось более 55 кг янтаря.

55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Янтарная мафия" установила блокпост и перекрыла дорогу на Ривненщине, - журналист. ФОТО

55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция 02
55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция 03

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 198 ( хранение имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Янтарь изъят для проведения в дальнейшем экспертизы, автомобиль помещен на территорию Дубровицкого отделение полиции.

Смотрите: "Отдайте помпы, а то в болоте потопим": На Ривненщине копатели янтаря заблокировали подразделение полиции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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мне не нравится янтарь, теплый камень, бывает правда редко красивых расцветок вот тут на фото видно камешки кораллового оттенка, эти интересные,
а нефрит у нас не добывают?
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С какой целью интересуетесь? Хотите скупку организовать или решили в старатели определиться?
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Вот вам ссылка на месторождения драгоценных камней и самоцветов, если у вас есть время и желание, можете там узнать, добывают нефрит в Украине, а если нет, то где.

http://www.jewellery.org.ua/stones/mestorogdenia.htm
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В Мужиево закарпатье -золотой прииск, но местная знать иза него переругалась и теперь народ без работы. Наверно Балога воду мутит.
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всё мимо казны втихаря, а так бы были бы рабочие места, налоги. поднимался бы общий уровень жизни в Украине целом и тех кто работал бы там по-людски,
а не кучки чиновников которые всё вывезут за кордон, грустно( но такая это страна
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Управление по надрам надо шерстить . Рас транжирили за взятки минеральную воду, гранит, золото. Там такая коррупция!!
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у нас беррил трошки добывают, берилл красивый камень
55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8128
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какой рисунок интересный, а посуду из него делают, оч было бы красиво55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2624
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камушки из беррила, какие интересные 55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9428 а это нефрит)))55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3459 белый 55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3014 55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 877655 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4458
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Видать не занесли бабла Кананенко с Президентом Украины Пётру . Вот и повязали . Эти гандоны мародеры блокируют принятие закона , регламентирующего добычу янтаря. Выгоднее грабить предпринимателей.
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Вопрос: вот изымают они янтарь постоянно. А куда этот янтарь идет дальше? Сами китайцам продают? Ну, не лежит же он в кладовке( помните Брондукова- " вещественное докащательство" . Прошу гвозди во временное пользование! Классика)?
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Гражданам не положено знать, что дальше, а то придет серенький волчок и укусит за бочок.
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А вы эти вопросы Авакову задали? Думаете, он целый день сидит на Цензоре и ждет, когда же Sophia-Maria Duglass ему их задаст. Я в вашем посту этого не увидел, вы пишите тогда кому их задаете, чтобы те, кто не Аваков, на них не отвечали.
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Абаждите, это вы взялись за него мне ответить. Читайте выше. -может вспомните.
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Это свободный форум, тут каждый может ответить на любой заданный вопрос, если только вы эти вопросы конкретно кому то не адресуете. Или вы сами себе эти вопросы задаете?
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АБАЖДИТЕ. Вы свои комменты читаете? Вы пресс центр МВД? Решили ответить за них ( любой может ?) . Берегите нервы- вам за них не заплатят.
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Я ответил за себя, конкретно, под своим именем. Можете мне объяснить, при чем тут пресс центр МВС ? Вы от него ответа на Цензоре ждали? Так это не форум МВС, чтобы они вам на них отвечали. Вы лучше о своих нервах думайте, а теперь поподробнее, расскажите мне, кто конкретно и за что мне платит?
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Когда-то на Ровенщине была госфабрика - там столько всего делали из янтаря, вплоть до картин! Сейчас - не знаю, похоже - не работает! У меня есть ножик для бумаги, янтарный. правда, янтарь - балтийский, из Польши! Красота!
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Да , Грищенко. Вот там классный пример работы с вещдоками
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Опять изъяли частную собственность .
А как же Конституция ?
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Вот не пойму, если машина моя, то и все, что находится в ней ,мое. Как это можно отбирать?
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ЛИТВИНУ: Ну, загрузи в машину коноплю - и катайся по Минску. Сразу и узнаешь, как МОЖНО ОТОБРАТЬ!
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Половина зРады - кокаинисты и морфинисты .
Возят в своих машинах кокс и морфий .
И хотел бы я посмотреть на того мента , который отнимет у Добкина , к примеру , его кокс !
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У нас милиционер или гаи не имеют права на досмотр машины без моего согласия. Потом, янтарь не наркотик и не оружие, раньше им печи растапливали.
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я бы шт по 10 копателей отправлял на передовую - окопы рыть, опыт хороший
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По словам Луценко для того,чтобы легализовать добычу янтаря в стране необходимо не принятие законов ВР, а вначале настойчивые и неоднократные рекомендации от МВФ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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