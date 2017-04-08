 55 кг янтаря изъяты на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Патрульные полицейские оперативного штаба в селе Золотое Дубровицкого района остановили автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 23-летний житель Ривне. В салоне также находился 25-летний житель города Славута Хмельницкой области.
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили мешок, в котором находилось более 55 кг янтаря.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 198 ( хранение имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Янтарь изъят для проведения в дальнейшем экспертизы, автомобиль помещен на территорию Дубровицкого отделение полиции.
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а нефрит у нас не добывают?
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http://www.jewellery.org.ua/stones/mestorogdenia.htm
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а не кучки чиновников которые всё вывезут за кордон, грустно( но такая это страна
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А как же Конституция ?
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Возят в своих машинах кокс и морфий .
И хотел бы я посмотреть на того мента , который отнимет у Добкина , к примеру , его кокс !
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