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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авария (1121) железная дорога (1018) Мариуполь (4036) поезд (613)

 Грузовой поезд сошел с рельсов под Мариуполем. ФОТОрепортаж

В Донецкой области под Мариуполем между станцией 1199км и Волноваха на железной дороге произошла авария - грузовой состав сошел с рельсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Грузовой состав, который двигался со стороны Волновахи в сторону Мариуполя сошел с рельсов. Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев сделал не предусмотренную остановку на станции Карань более, чем на час, пригородный поезд - вынужден был ждать на станции Асланово", - написал очевидец.

По его словам, на месте аварии работают железнодорожные ремонтные бригады.

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шо значит неизвестна?парасюк приболел?
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Так Шевченко из Мариуполя уже писал об этом. Скорее всего это террористическая атака.
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у нас каждый выходной простой из за техпроблем. Уже на пасху это запланировали. Так что иногда чиновники хуже террористов
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101 процент. Сепараторы делали фотки всех путей по Украине. Наше сбу спало.
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Алі у тебе Шановний випадково дачі не має ? бо я спини не відчуваю..... гадська картопля.....
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Випадково є дача, але картоплю там не вирощую, останній раз було у 90-ті. Але як потеплішає, буду відбудовувати будинок.
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добре тобі.... у мене і дача є та ще і батьки дружини в селі... задовбався....
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Извините , что вмешиваюсь. В ЕС яблоки обрабатывают 14(!) раз по стандарту. Сколько химии!!! Так что ваша домашняя картопля- это залог вашего здоровья. Помидоры в ЕС - стеклянные. Купить нормальных овощей , как привыкли в Украине, негде. В Украине слива - венгерка есть везде . В ЕС - нет . Клубника уже в продаже, но стеклянная.
Деловые люди ставят морозильные агрегаты ( производство Харьков) и морозят на юге всю дешевую зеленину( овощи) и гонят их на север ЕС ( в Норвегию). Бизнес.
Когда то мой муж был на спецкурсе в Германии и там лектор сказал, что Украину в ЕС видят КАК производителя ПОМИДОР. И он прав. Вкуснее наших помидор нет нигде.
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Я с ВАМИ СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 %. У НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОДУКЦИЯ ЧИСТАЯ И ВКУСНАЯ. ТОЛЬКО ВОТ ОДНО- НЕТ РЫНКА СБЫТА.... а наше правительство занимается офшорами.... где то так.
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Сегодня украинская диаспора делала пасхальный ярмарок в Братиславе. Всякие вышиванки и поделки. И была там одна семья. У них магазин в Братиславе. Возят продукты из украины. Я купила классическую аджику , баклажаны и кабачковую( заморскую ) икру из запорожья. Банка0,75 стоит от 2,25 - 3 евро. А везут наверно по 30 гривен. Так что спрос есть.
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Та нее! Последнее время сильно перебивают!В пюрэ.
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Ми за тебе дуже раді, що ти пристроїлась за бугром і полюбляеш наше сало. Та тільки прохання - Україна пишеться з великою літери, як би тобі та братислава не смаковала.
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не Ем пельмени и еду изза поребрика. Поперек горла станет еда от кровавых убийц.
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Зима мокроснежная и сопливая, осень слякотьмокраядождливая, лето жаркоевонючее, весна алергическаяпахучая, и ваще все казлы.....
А слива зветься угоркою! а "клубника" Суниці мускусні, полуни́ці, тру́скавки Венгерка йо... А ще наш спотикач краще їхнього шнапсу!
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А в Одессе говорят" венгерка" , йо... И на весенних базарах в Киеве деревья продаются с названием-" венгерка", Йо. А самогонку надо уметь гнать, йо. В Чехии продают самогонные аппараты ( медные ) за 1100 евро. А в Одессе из нержавейки за 10000гриаен, йо.
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ти сама зрозуміла що написала і про що? мабуть нержавейка таки тебе травонула.
І зверни увагу що після йо там ще "....." - то це зовсім не то що ти ліпиш.
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Ніщо не може поставити українця раком..., окрім картоплі ))
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скорее всего это распиздяйство и убитое состояние подвижного состава
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Дороги и подвижной состав в плачевном состоянии. Как и все в Украине.
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Враньё! На картинке домкрата не видно. Скорей всего этот вагон где-то третий мужик держит.
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педофил бросает последние деняжки на развлечения?.... в Европе теракты, в Украине взрыв складов боеприпасов... а теперь еще ж/д катастрофы?....
кто нибудь кремлядей остановит?....
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Подумаешь трагедия, поезд с рельс сошел, по сравнению со складом боеприпасов это просто ДТП, надо было гаи вызвать и протокол на машиниста составить.
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Аваков !!!!!! це Парасюк з Семенченком зробили !!!!!! а Саакашвілі з Гриценком на шухері стояли !!! інфа 100% голубан особисто з атьброськіним сказали.
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Щось про голубана ні бум- бум... І тоша мовчить, як у рота набрав щось таке, бо не може ковтнути...
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эй Андрей Шевченко ану колись что там у вас!?
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Не может поезд просто так СОЙТИ с рельсов: он же не бухает. Диверсия.
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скоро аваков ну той що тіпа міністриком трик-триком внутрішніх справ скаже що це ось ці хлопці зробили диверсію.... а сєпарів тіпа голубана ще і наградить мєдалькою....

Грузовой поезд сошел с рельсов под Мариуполем - Цензор.НЕТ 1946
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Да тележки старые, никаких повреждений пути не вижу. Износ подвижного состава 90%.
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у ахметки денег на бумагу а4 нет, о каких тележках речь
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Линия Запорожье - Пологи - Камыш-Заря - Волноваха это однопутка на тепловозной тяге со слабым путевым развитием станций, никогда не предназначавшаяся для интенсивного движения. До войны весь трафик на Мариуполь шел по электрифицированной двухпутке через Ясиноватую - Донецк. Реконструкция линии через Пологи - это большие деньги и немало времени. А пока этого нет и пока линию эксплуатируют в жестком режиме с затрудненными интенсивным движением плановыми ремонтами, естественно будут аварии. Сход с рельсов пары тележек грузовых вагонов - это семо по себе не смертельно, но сигнал, что надо эту стратегическую линию реконструировать.
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всё верно написал про ветку Волноваха - камыш-заря, только судя по тексту , авария произошла именно на участке "электрофицированной двухпутки" о которой ты тоже упомянул, ибо она тоже не в лучшем состоянии, про Дыру я вообще молчу, но и в неоккупированной части Приазовья. А горячие головы ещё про пуск интерсити по ней пишут


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Да, я ошибся - невнимательно прочел инфу. Авария произошла на подходе с юга к Волновахе на магистральной электрифицированной двухпутке.
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Тут такое: поезд- рудовоз. Щас все наши силовики- на ушах. Улетел- один вагон. Почему- скоро узнаю. Кореш щас туда выехал. Не простой кореш- подполкан-криминалист. Как шо узнаю- отпишусь.
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Добрий вечір!!! Чекаємо на докладну доповідь )))))
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Здравствуйте! Как тока- так- немедленно доложусь. Сам звонить-не имею права. Сами понимаете...
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О чем еще говорить, если сепары- терорристы выступают с трибуны верховной рады, а Тоша Геращенко им суфлирует ?
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А вселякі Вілкули, Гепи та Допи дуже комфортно себе почувают в Україні !!)))
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кацапенок - ,,подпольщик,, из армии Трясогузка положил костыль на рельсу ? ))
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Не смогут эти останки советского прошлого прослужить столько, чтобы Украина успела на них вьехать в светлое будущее ничего не создавая нового.
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Чого не вистачає Україні-це свдомості народу, щоб обрати проукраїнську владу України!!! Ось такий каламбурчик !!))))
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Проукраинская власть Украины это как?
Можно по паре пунктов.
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През для якого гасло-"Україна -понад усе!"-це не пусті слова !!! У сучасної влади інше гасло--"Власна кишеня-понад усе!!!")))))
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Я бы никогда в жизни не проголосовал бы за того кто будет говорить - Израиль превыше всего. Это скорее всего будет или лжец или фанатик который превратит жизнь людей в совковый ад.
Для меня в первую очередь государство для людей, а не люди для государства.
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Я мог бы подумать про рельсовую войну ,но судя по жадности наших алегархов ,обычная холатность ,и рас№издяйство
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузовой поезд сошел с рельсов под Мариуполем. ФОТОрепортаж
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