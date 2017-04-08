 Грузовой поезд сошел с рельсов под Мариуполем. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Грузовой состав, который двигался со стороны Волновахи в сторону Мариуполя сошел с рельсов. Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев сделал не предусмотренную остановку на станции Карань более, чем на час, пригородный поезд - вынужден был ждать на станции Асланово", - написал очевидец.
По его словам, на месте аварии работают железнодорожные ремонтные бригады.
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Деловые люди ставят морозильные агрегаты ( производство Харьков) и морозят на юге всю дешевую зеленину( овощи) и гонят их на север ЕС ( в Норвегию). Бизнес.
Когда то мой муж был на спецкурсе в Германии и там лектор сказал, что Украину в ЕС видят КАК производителя ПОМИДОР. И он прав. Вкуснее наших помидор нет нигде.
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А слива зветься угоркою! а "клубника" Суниці мускусні, полуни́ці, тру́скавки Венгерка йо... А ще наш спотикач краще їхнього шнапсу!
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І зверни увагу що після йо там ще "....." - то це зовсім не то що ти ліпиш.
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кто нибудь кремлядей остановит?....
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https://www.youtube.com/watch?v=ey2hIVcjcKk
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https://www.facebook.com/kolomoisky.ua/videos/1402108436555199/
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https://www.facebook.com/baba.and.kit/videos/1485705611474245/
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Можно по паре пунктов.
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Для меня в первую очередь государство для людей, а не люди для государства.
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