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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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Все про:авто (4223) налоговая милиция (1262) Ривненщина (589) транзит (493) ГФС (2690)

 Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией раскрыли схему по незаконной разборке и продаже автомобилей, ввезенных в страну в режиме "транзит".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операций "Рубеж-2017" и "Акциз-2017" было установлено, что в страну, как гражданами Украины, так и иностранцами, в режиме "транзит" ввозились транспортные средства. В дальнейшем, в нарушение требований Таможенного кодекса, автомобили продавались и разукомплектовывались.

Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 01
Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Ривненщине добились возмещения в бюджет более 2,1 млн грн неуплаченных налогов

Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 03
Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 04

В результате проведенного по месту разборки транспортных средств обыска было обнаружено 20 автомобилей, часть из которых была разобрана, а номера их кузовов были уничтожены. Общая стоимость машин составляет 4,5 миллиона гривен.

Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 05

Смотрите также: Налоговики на Одесчине задержали партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 06
Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 07
Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей 08

Смотрите: Налоговики в Запорожской области пресекли продажу некачественного топлива на АЗС. ФОТОрепортаж

В настоящее время решается вопрос о привлечение причастных к противоправной деятельности лиц к ответственности.
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Дайошь деу сранус по ціні мерса кабана !!!!!
противно вже.....

посадіть дєпутатів на деу сенси і проблема буде вирішена.
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ха депутатов)тут ментов на анусы хер посадишь
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та отож. будуть хмиздіти що ми не хочемо підтримувати вітчизняного виробника.... а вони якого виробника підтримують ?
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Видно мусора заломили цену.. кАроче не договорились!
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Биссовечные.....!! Нихатят атечественного выробныкп финансиолвать!!
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Ты смотри какие падлюки эти разборщики, замахнулись на самое святое, что у нас в стране есть, на закон. Каждый гражданин с рождения должен знать, что выполнять законы это его святой долг перед правительством и президентом, только кацапы и агенты кремля законы не соблюдают, а ещё кремлевская зозуля Тимошенко и Садовой, вместо того, чтобы хозяйственными делами заниматься, полез в политику и засрал весь город мусором. Наплодил у себя во фракции хулиганов и беспредельщиков, которые бьют сотрудников полиции прикрываясь мандатами.
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Ну і що?- Автомобілі не крадені, не їздили по дорогах. Тупо йшли на запчастини.
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Как правило на левых, дорогих машинах любят покататься наши прокуроры, судьи и депутаты с губернаторами. В прошлом году в неприятную ситуацию попал губернатор Тернопольской области Юрий Чижмарь. Правоохранители задержали его служебную машину, которая в течение нескольких лет оставалась незарегистрированной. В багажнике авто стражи порядка обнаружили три пары государственных номерных знаков с других автомобилей.
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Ахвігеть ахверу століття розкрили, а шо про насирова вже все, забули?
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Если майдан стоял за то, что бы мы шли в Европу, то откуда у нас драконовские пошлины на подержанные автомобили? В какой стране Европы они ещё такие есть? Может мы идем не с теми и не туда?
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пошлины на бу автомобили, как и цены на ПММ, газ, электрику, контролирует всеми любимый старший брат, который день и ночь херачит из арты по нашим военным
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Не пойму, в чём состав преступления? Я вижу ситуацию так: кто-то самый "хитрый" пригнал авто из за бугра "почти нащару", покатавшись понял, шара не прокатила. Вырезав номер кузова и забрав документы, он продаёт, фактически железо, автослесарю по договорной цене. С номером кузова и документами, будучи при случае за бугром, машину там можно снять с учёта (ну, это траблы терпилы). Что не так?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей. ФОТОрепортаж
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