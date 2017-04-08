 Налоговики пресекли на Ривненщине деятельность схемы по незаконной разборке и продаже автомобилей. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операций "Рубеж-2017" и "Акциз-2017" было установлено, что в страну, как гражданами Украины, так и иностранцами, в режиме "транзит" ввозились транспортные средства. В дальнейшем, в нарушение требований Таможенного кодекса, автомобили продавались и разукомплектовывались.
В результате проведенного по месту разборки транспортных средств обыска было обнаружено 20 автомобилей, часть из которых была разобрана, а номера их кузовов были уничтожены. Общая стоимость машин составляет 4,5 миллиона гривен.
В настоящее время решается вопрос о привлечение причастных к противоправной деятельности лиц к ответственности.
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противно вже.....
посадіть дєпутатів на деу сенси і проблема буде вирішена.
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