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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:аэропорт (1210) Борисполь (456) Евровидение (571) учения (1645) ГСЧС (914)

 Тактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

8 апреля в международном аэропорту "Борисполь" прошли командно-тактические учения по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время международного песенного конкурса "Евровидение".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ходе учений спасатели ГСЧС отработали действия при ликвидации условного пожара на территории одного из терминалов аэропорта и вопросы обеспечения пожарной безопасности во время прибытия и отбытия официальных делегаций и посетителей песенного конкурса.

Тактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту Борисполь 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во время проведения в Украине Евровидения-2017 обеспечивать безопасность будут 10 тысяч полицейских. ВИДЕО

Правоохранители, в свою очередь, согласовали действия по обеспечению общественного порядка на территории аэропорта и вопросы сопровождения колонн транспортных средств, которыми будет обеспечиваться перевозки официальных делегаций. Кроме того, были отработаны действия представителей полиции во время блокирования толпой официальных делегаций.

Тактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту Борисполь 02

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Не время колоть... считаешь эт не нуно? Аль тя ужо повязали?
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Конечно нуно. и не только в преддверие евровидения ,для его безопасности
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Правильно,а вдруг соседушки в гости к нам пожалуют...
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ну да, у Вовочки ручки длинные, а мозги ботоксные
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Там же в аэропорту и конкурс можно провести, чтобы уменьшить риски дестабилизации ситуации.
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цикаво, сидушки для аэропорта "Борисполь" где свинтят?
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А что за статисты иэображали упоротых кацапов?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж
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