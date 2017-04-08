 Тактические учения по вопросам обеспечения безопасности Евровидения прошли в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В ходе учений спасатели ГСЧС отработали действия при ликвидации условного пожара на территории одного из терминалов аэропорта и вопросы обеспечения пожарной безопасности во время прибытия и отбытия официальных делегаций и посетителей песенного конкурса.
Правоохранители, в свою очередь, согласовали действия по обеспечению общественного порядка на территории аэропорта и вопросы сопровождения колонн транспортных средств, которыми будет обеспечиваться перевозки официальных делегаций. Кроме того, были отработаны действия представителей полиции во время блокирования толпой официальных делегаций.
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