 "Фантом" задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль Daewoo Lanos под управлением гражданина Украины, который направлялся с временно оккупированной территории. В ходе проверки у пассажира автомобиля было обнаружено 50 тысяч долларов США, которые он пытался провезти через линию разграничения в скрытом виде.
Кроме того, на КПВВ "Марьинка" у гражданки, которая направлялась на оккупированную территорию, было обнаружено более 71 тыс. гривен наличными.
В настоящее время указанные лица, а также изъятые денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.
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Апрель 7, 2017 editor
Абонентская плата на газ предусмотрена в меморандуме с МВФ и в законе Украины о рынке газа, заявляет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Согласовав нововведение с Кабмином, Нацкомиссия снова вернется к вопросу введения абонентской платы.
«Это является европейской практикой, во-вторых, закон Украины о рынке
«Нактнафтогаза» прямо предусматривает использование принципа мощности.
В-третьих, это разделение счета содержится в меморандоме с МВФ.
И это решение для потребителя позволяет получить качественные
безопасные услуги по газоснабжению», - сказал Вовк во время своего
брифинга несколько дней назад.
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