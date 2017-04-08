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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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 "Фантом" задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали на линии разграничения две партии наличных на сумму более 50 тысяч долларов США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль Daewoo Lanos под управлением гражданина Украины, который направлялся с временно оккупированной территории. В ходе проверки у пассажира автомобиля было обнаружено 50 тысяч долларов США, которые он пытался провезти через линию разграничения в скрытом виде.

Фантом задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными 01

Кроме того, на КПВВ "Марьинка" у гражданки, которая направлялась на оккупированную территорию, было обнаружено более 71 тыс. гривен наличными.

Фантом задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Фантом" на Донетчине задержал автомобиль, в котором везли 700 тыс. российских рублей наличными на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

Фантом задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными 03
Фантом задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными 04

В настоящее время указанные лица, а также изъятые денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.

Смотрите также: Женщина пыталась пронести в оккупированную Горловку 550 тыс. рублей и 41 тыс. грн. ФОТО

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панове .как понять сие новость? граждане не имеют право разьезжать с деньгами по собственной стране ?
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люцифер. тупее вас не бывает. я спрашиваю. если донбасс это украина то почему житель донбасса ( то есть украины ) не может ездить с бабками по всей стране.?
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Угу, Ты может быть и флаг видел там ? Крым тоже Украина. Ну и как ?
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ВОВК: Абонентская плата на газ предусмотрена в меморандуме с МВФ, мы ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЕ ВВЕДЕМ!

Апрель 7, 2017 editor

Абонентская плата на газ предусмотрена в меморандуме с МВФ и в законе Украины о рынке газа, заявляет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Согласовав нововведение с Кабмином, Нацкомиссия снова вернется к вопросу введения абонентской платы.

«Это является европейской практикой, во-вторых, закон Украины о рынке
«Нактнафтогаза» прямо предусматривает использование принципа мощности.

В-третьих, это разделение счета содержится в меморандоме с МВФ.
И это решение для потребителя позволяет получить качественные
безопасные услуги по газоснабжению», - сказал Вовк во время своего
брифинга несколько дней назад.
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Конечно. Ведь Меморандум пишут ДВЕ!!!!!!! стороны. А зачем абонплата ? Правильно для того, чтобы перевести часть финансовой нагрузки на лето , соответственно УМЕНЬШИТЬ, так разрекламированные услуги и все И никакого отношения к безопасности или качеству услуг это не имеет.
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На каждом углу кричат про оккупацию. Но почему то какие то пункты пропуска. какие то граждане туда сюда шастают. Полный маразм.
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Когда ты или твои родители окажутся в оккупации, я посмотрел бы, что ты запоешь
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Мои родители были в оккупации. Поэтому, Советы и выиграли войну, потому, что понимали, что СВОЮ землю нужно освобождать. А политико-дипломатическое освобождение, это маразм Барыги без чести , совести и Родины.
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Фактично громадяни України не можуть продати, наприклад, власну нерухомість і перетнути лінію розмежування з власними легально отриманими коштами. Притому перетин неможливий в обох напрямках. Мабуть те ж саме стосується особистого майна довготривалого використання.
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"более 50 тыс. долларов наличными". 50 001 в казну, остальное, по карманам)
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Дебілізм, людина звідти сюди до нас валюту ввозить, так їй навпаки дякувати за це потрібно, а не карати.
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Самый прикол втом, что в Панаму можно ввозить, а по стране нельзя..... во как..... и вообще, не раскачивайте Панаму.... агенты кремля... едрену меть.....
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Фантом" задержал на линии разграничения в Донецкой области более 50 тыс. долларов наличными. ФОТОрепортаж
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