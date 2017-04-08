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 В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери. ФОТОрепортаж

В Ривном прогремел взрыв. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ночью в коридоре общего пользования на пятом этаже дома на улице Мазепы взорвался неизвестный предмет. По предварительной информации, разорвалось пиротехническое изделие заводского производства.

Злоумышленники прикрепили его к ручке двери квартиры, принадлежащей 39-летнему мужчине. Он долгое время работает в сфере юриспруденции. Хозяин проживает с женой и двумя малолетними детьми.

В результате взрыва обуглилась входная дверь помещения и стены коридора.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во двор семьи судебных экспертов в Ривном бросили гранату. ФОТОрепортаж

В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 01В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 02В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 03В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 04В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 05В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери 06

(Фото полиции Ривненской области)
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У нас дети петарду взорвали в парадном - напишите про это крохосборы !
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Два взвода полицейских-парашютистов с огнетушителями прибудут сразу, как будут готовы телевизионщики. )
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на місце жахливого інциденту має прибути сам аваков
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В накалённой обстановке сматывай удочки!
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Можно усмотреть прямую связь с убийством Шеремета, если найдете, то будет на кого висяк сбросить.
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так видно, что козлодоев....в слове петарда, ток кацапы, столько ошибок наделают.
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Вообще то гумманисты. Представляю, что могло бы выйти, если бы они привязали это к ручке спуска в унитазе.
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ешо немного и звуки туалета начнут саабщать....видимо туго с инфой у сми.....шобы ешо сруцким на подработку скинуть...а то дань глистам платить нечем, а кадирка ни шутит....ему семью кармить в мацквакадырбаде надо.....
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єдина нормальна відповідь, а то билота набігла на бояру заробити, а тут облом
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери. ФОТОрепортаж
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