 В ривненской многоэтажке прогремел взрыв: неизвестные привязали устройство к ручке двери. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ночью в коридоре общего пользования на пятом этаже дома на улице Мазепы взорвался неизвестный предмет. По предварительной информации, разорвалось пиротехническое изделие заводского производства.
Злоумышленники прикрепили его к ручке двери квартиры, принадлежащей 39-летнему мужчине. Он долгое время работает в сфере юриспруденции. Хозяин проживает с женой и двумя малолетними детьми.
В результате взрыва обуглилась входная дверь помещения и стены коридора.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
(Фото полиции Ривненской области)
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