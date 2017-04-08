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 Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын. ФОТОрепортаж

В Волынской области столкнулись два автомобиля. В результате погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле села Волошки (Ковельский район) 45-летний житель райцентра за рулем Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Тata под управлением 34-летнего жителя Владимира-Волынского. Машины съехали в кювет и загорелись.

Водитель Ford и его 14-летний сын погибли. Водитель грузовика получил травму. Его госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын 01Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын 02Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын 03Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын 04

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У нас народ ведет себя на дороге как какое-то камикадзе ! лишний раз не хочется за руль садится и куда-то ехать. Дебилов развелось тьма !
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А если ходить пешком, то это убережет от автомобилей, которые проезжают рядом?
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менти продають водійські права направо і наліво, створюючи Алєнєй яких потім штрафують собі на карман .

мусор він скрізь мусор
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не знаю хто у цьому випадку винен,але багато водіїв на бусах їздять наче самовбивці...
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Мабуть, вони мають відчуття, що їх бус при аварії збереже їм життя, але на кожний бус знайдеться своя фура...
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ну сказано же, бус выехал на встречное направление. возможно его водитель задремал, или отвлекся.
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та Алєням купившим права и плевавшим на ПДД...ХОТЬ ПО ДЕСЯТЬ ПОЛОС В КАЖДУЮ СТОРОНУ - ДЕРЕВЬЯ БУДУТ ВИНОВАТЫ и задние бамперы всего автотранспорта идущего впереди
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтолкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын. ФОТОрепортаж
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