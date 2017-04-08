 Столкновение микроавтобуса и грузовика на Волыни: погибли водитель и его 14-летний сын. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле села Волошки (Ковельский район) 45-летний житель райцентра за рулем Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Тata под управлением 34-летнего жителя Владимира-Волынского. Машины съехали в кювет и загорелись.
Водитель Ford и его 14-летний сын погибли. Водитель грузовика получил травму. Его госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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мусор він скрізь мусор
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