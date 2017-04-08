 Трагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок. ФОТО

Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Польши во Вроцлаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В Польше в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве около 10:00 по киевскому времени в результате взрыва обрушился жилой дом.
Погибли по меньшей мере три человека. Еще пятеро госпитализированы, в том числе один ребенок.
Во время обрушения в доме было по меньшей мере 15 человек. Эта цифра уточняется.
На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательные группы и пять вертолетов неотложной медицинской помощи.
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что то упало или взорвалось и все посмотрели в сторону кремя
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