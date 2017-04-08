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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (3782) разрешение (69) трагедия (189)

 Трагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок. ФОТО

В доме в момент обрушения сегодня утром было как минимум 15 человек, на месте работают спасатели и пожарные бригады.

Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Польши во Вроцлаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

В Польше в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве около 10:00 по киевскому времени в результате взрыва обрушился жилой дом.

Трагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок 01

Погибли по меньшей мере три человека. Еще пятеро госпитализированы, в том числе один ребенок.

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Во время обрушения в доме было по меньшей мере 15 человек. Эта цифра уточняется.

На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательные группы и пять вертолетов неотложной медицинской помощи.
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вот какая репутация у россиюшки
что то упало или взорвалось и все посмотрели в сторону кремя
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Это точно. Сразу на ум страна-бензоколонка приходит
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Вам, как собачке Павлова, паны условный рефлекс привили, теперь везде Путин и Россия мерещится. Что поделать, страна- шланг от бензоколонки, прохудившийся и забитый всяким мусором...
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Тут не в Польше дело . Коцапня однозначно пидарасы , а Пуцен - это Хуйло .
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Наші щирі співчуття родичам і близьким загиблих.
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Сочувствую. Довелось лет 25 назад быть свидетелем взрыва газа - частный дом тогда разнесло до самого фундамента.
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Вот полякам сочувствую, а кацапов в питерском метро совсем не жалко
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самое печальное, что у касапов взрывают- нищих бедных, вот когда взорвется госдура на красной, тогда поверю, что в срассии был терракт, а так.....предвыборная кампания педофила...........
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Щиросердечні наші співчуття !!! Від всього народу України.
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Тип який задавив 4 людей в Стокгольмі - 39- літній біженець Трагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок - Цензор.НЕТ 5991Узбекистану прихильник ІДІЛ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия в Польше: в результате взрыва обрушился жилой дом - среди жертв есть ребенок. ФОТО
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