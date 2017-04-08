 Стрельба и поножовщина во Львове: разборки устроили под ночным клубом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Львова в Facebook.
Сообщение о том, что на ул. Джерельной неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля.
По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.
Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции, не мешкая, последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек, на которых указал заявитель, а именно: двух мужчин 30 лет, а также 32 и 38 лет, и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Мужчину задержали.
Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрелы. На месте работали следователи и эксперты. Патрульные доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.
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Бийкы, смиття, похороны, - всэ!
Йэдыный прояв культурного життя, - ходиння колонами и видкрыття мэмориальных дошок загыблым.
А дэ повидомлэння про тэатральни прэмйеры, фэстывали, якись культурни заходы? Дэ взагали позытывни новыны про Львив?
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трам-тарам-там-там...
1.ФЭСТЫВАЛЬ ПИСАНОК!!!
.....
бдыщ!!
Цэ всьо?
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Так и запишем.
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Украинское ПВО СМОЖЕТ ЛИ УДЕРЖАТЬ такое?
Вата чтобы насолить сша готова не только ударить бомбардировщиками, но зарин распылить в коррупционном киеве и во львове.Расстрел всех причастных к распродаже ПВО.
Логика ответных действий говорит, что США против раши легче всего ударить по северной корее.
Слабкость украинского ПВО а также дебилизм полторака и муженка(которые боятся умных советников как черт ладана, чтобы никто не узнал насколько они дебильные) ведет ответные действия раши ударить по украине.
Если ПВО будет сильное, то это ведет к тому что раша ударит по другому слабому месту-давление в шланге рвет в слабом месте (в шланге под давлением насрать на духовность).
Даешь НОВЫЕ ЗРК ДНЕПР, Пеликан(80к6), МР-18 СРОЧНО, обновленные зенитные ракеты 5В55 с удлиненной дальность и точностью. Иначе, если не сегодня, так завтра СЛАБОСТЬ вылезет и ПРИВЕДЕТ К летанию кишек
всех украинцев, от донецка и харькова до львова и закарпатья, распылению зарина по всей территории украины.
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мозгах головахбОшках скрепных рассеян.... в передаче "Первая студия" по путлер ТВ, небезызвестный проханов, при "обсуждении".... шо делать с США, после ракетной атаки - "Надо ударить градами по бандитам на Донбассе (по ВСУ)...
так шо моцк руцкага "мыра" непредсказуем, как погода.
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украинской национальностью среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.
Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНРОЛЬ.
Ислам несет нищету, тупорызизацию исламбыдла, говномечети, террористов и выдавливание
локального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
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