 Стрельба и поножовщина во Львове: разборки устроили под ночным клубом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Львова в Facebook Сообщение о том, что на ул. Джерельной неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля.

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На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Ему вызвали "скорую" и оказали домедицинскую помощь. Позже его госпитализировали. По словам врачей, травмы на бедре, вероятно, нанесены ножом.По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции, не мешкая, последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек, на которых указал заявитель, а именно: двух мужчин 30 лет, а также 32 и 38 лет, и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Мужчину задержали.Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрелы. На месте работали следователи и эксперты. Патрульные доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.