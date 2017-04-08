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Все про:Львов (3379) Нацполиция (6821) стрельба (2291)

 Стрельба и поножовщина во Львове: разборки устроили под ночным клубом. ФОТО

Неподалеку от ночного клуба открыли огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Львова в Facebook.

Сообщение о том, что на ул. Джерельной неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля.

Стрельба и поножовщина во Львове: разборки устроили под ночным клубом 01

На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Ему вызвали "скорую" и оказали домедицинскую помощь. Позже его госпитализировали. По словам врачей, травмы на бедре, вероятно, нанесены ножом.

По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.

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Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции, не мешкая, последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек, на которых указал заявитель, а именно: двух мужчин 30 лет, а также 32 и 38 лет, и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Мужчину задержали.

Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие, из которого, вероятно, осуществили выстрелы. На месте работали следователи и эксперты. Патрульные доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.
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Весело у некоторых прошел вечер пятницы...
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Как только лугандонцы переехали на Западную Украину так там и начались разборки со стрельбой.
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Львiв - культурна столиця Украины
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так же само как и Петербург в России или какой либо другой город в мире который претендует на такое звание,вы думаете там ангелы все живут и нет таких прецедентов? плохо одно что в Украине концентрация таких идиотов намного больше чем в мире,ибо это наследие свока и совкового менталитета и мировозрения
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Так, алэ я вже мисяць чытаю Цензор, и про Львив жоднойи позытывнойи новыны.
Бийкы, смиття, похороны, - всэ!
Йэдыный прояв культурного життя, - ходиння колонами и видкрыття мэмориальных дошок загыблым.
А дэ повидомлэння про тэатральни прэмйеры, фэстывали, якись культурни заходы? Дэ взагали позытывни новыны про Львив?
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дурік,ти приїдб у Львів я тобі подарую флаєрок з датами культурних заходів.
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Дай вгадаю, - у мэню на квитэнь...
трам-тарам-там-там...
1.ФЭСТЫВАЛЬ ПИСАНОК!!!
.....
бдыщ!!
Цэ всьо?
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Ху#ова з тебе -лаптєморда лішнєхромосомного Ванга....3.14здуй пятухов с гоуна ляпіть,можливо хоч це асілішь...))) І зроби так,щоб я тебе убогого тут більше не бачив.
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Ты цэй, як його, флаерок нэ выкыдуй. Бо як бэз флаерка ты людям покажэшь, якый ты культурный.
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Не викину,для тебе залишу,в дупу його собі засунеш,ви кацапи любите такі забави...
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Прекрасно, Львiв - столиця мiжнародного секс-туризму.
Так и запишем.
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Угу,так шо мандруй на)(уй імбіцил лаптємордий)) Запісуй і виполняй!)
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во Львове четверо донецких отпы3дылы одного луганского...
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Пострадавшему надо было обратится в полицию до того, как в него начали стрелять.
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вибачаюсь,а побите мурло не бєжєнєц з даунецка?
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А нападники, вибачте не з Єнакієвого часом? А то вже львів'яни не дадуть збрехати, у нічних клубах відсотків 40 саме "бєжєнцєв" донбаських.
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Логика ответных действий говорит, что вате чтобы ответить атаке сша по базе легче всего ударить по украине сотнями бомбардировщиков.

Украинское ПВО СМОЖЕТ ЛИ УДЕРЖАТЬ такое?

Вата чтобы насолить сша готова не только ударить бомбардировщиками, но зарин распылить в коррупционном киеве и во львове.Расстрел всех причастных к распродаже ПВО.
Логика ответных действий говорит, что США против раши легче всего ударить по северной корее.
Слабкость украинского ПВО а также дебилизм полторака и муженка(которые боятся умных советников как черт ладана, чтобы никто не узнал насколько они дебильные) ведет ответные действия раши ударить по украине.
Если ПВО будет сильное, то это ведет к тому что раша ударит по другому слабому месту-давление в шланге рвет в слабом месте (в шланге под давлением насрать на духовность).
Даешь НОВЫЕ ЗРК ДНЕПР, Пеликан(80к6), МР-18 СРОЧНО, обновленные зенитные ракеты 5В55 с удлиненной дальность и точностью. Иначе, если не сегодня, так завтра СЛАБОСТЬ вылезет и ПРИВЕДЕТ К летанию кишек
всех украинцев, от донецка и харькова до львова и закарпатья, распылению зарина по всей территории украины.
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Дык эт "вате чтобы ответить атаке сша по базе легче всего ударить по украине сотнями бомбардировщиков" - правда... в мозгах головах бОшках скрепных рассеян.... в передаче "Первая студия" по путлер ТВ, небезызвестный проханов, при "обсуждении".... шо делать с США, после ракетной атаки - "Надо ударить градами по бандитам на Донбассе (по ВСУ)...

так шо моцк руцкага "мыра" непредсказуем, как погода.
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Я бы был не прочь, чтобы вата ударила по коррупционному гнезду в Зраде, но они своих не тронут.
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Не только своим мусором и подростковыми драками знаменит Львов.Стрельба и поножовщина вторгаются в размеренную жизнь львовян.Браво кваквакову бюстителю всеукраинского порядка.
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Ужесточить получения украинских паспортов чурками. А не то выростет бизнес по торговле

украинской национальностью среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.

Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНРОЛЬ.
Ислам несет нищету, тупорызизацию исламбыдла, говномечети, террористов и выдавливание
локального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
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З флобера стріляли- то фігня. А от що буде якщо раптом таки короткоствол легалізують!
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Це дуже дорогий клуб Гасстейшн.Кажуть там багато "беженців" кожний день "відпочивають" від тяжкоі праці.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба и поножовщина во Львове: разборки устроили под ночным клубом. ФОТО
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