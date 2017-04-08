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 "У женщин должен быть выбор": под парламентом протестовали против запрета абортов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

У здания Верховной Рады состоялась акция протеста против законопроекта №6239, предполагающего запрет абортов в Украине.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на площади перед парламентом собрались несколько десятков молодых людей, преимущественно девушек. Они держали плакаты "Мое тело - мое дело" на разных языках, а также плакаты против запрета абортов и за свободный выбор женщины в этом вопросе.

"Вмешательство государства в выбор женщины относительно ее материнства, атака на репродуктивные права отбрасывает Украину к средневековому мракобесию или диктатуре тоталитарных режимов, демонстрируя пренебрежение жизнью и свободой собственных граждан", - подчеркивают организаторы акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бурноактивные" и "намаханные законодатели": Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу о запрете абортов по желанию женщины

Напомним, ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов зарегистрировал законопроект касательно абортов в Украине. Он предлагает прописать в Гражданском кодексе, что искусственное прерывание беременности разрешается только в отдельных случаях и когда срок беременности не превышает 22 недели.

У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 01У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 02У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 03У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 04У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 05У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 06У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 07У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 08У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 09У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 10У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 11У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 12У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 13У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 14У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 15У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 16У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 17У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 18У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 19У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 20У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 21У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 22У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 23У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 24У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 25У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 26У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 27У женщин должен быть выбор: под парламентом протестовали против запрета абортов 28



(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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В эпоху потребительства как раз уровень жизни и играет первостепенную роль...
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тоже верно... совесть и уважение свободы других сейчас редкость, не говоря уже о духовности.
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содержать ребенка - вопрос чисто денежно-экономический. никто его содержать ЗА МАМУ не будет. это головняк мамы на всю жизнь.

при чем тут морально-этические и культурные устои общества?
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Та не гарячкуйте ви так. Мусліми, вони не дискутують, а розмножуються. Коли розмножаться до стану більшості - тут вашим дискурсіям і капець.
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Заборона абортів в Україні.

Купа за і ще більше проти.
Не думаю,як мужчина ,що можу нав"язувати свою думку жінкам саме у цій темі.Нехай самі вирішіують.

бо аборти,які проституцію,які секс не заборонити.
результатом буде лише збільшення смертності від підпільних абортів...
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Можливо варто у цій темі посилити у школах "сексуальне виховання",щоб "дітки" розуміли
небезпеку "невпорядкованого траху"...
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Результатом буде кримінальна відповідальність.
І це добре.
Дівки будуть думати, перш ніж лягати під кого попало.
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У китаї щороку проводять тисячі страт за корупцію.

У цьому факті ключове слово-ЩОРОКУ.
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"Дівки будуть думати, перш ніж лягати під кого попало"
Так все что ты хотел, это чтобы тебе легально перепало что-то?
Это решаемо узаканиванием проституции
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У меня недалеко от дома - частный детский садик - приезжают жирные кроссоверы
всех мастей, вылазят нафуфыренные мамочки в обтянутых джинсиках, и ведут деток
заниматься танцами, пением, и английским языком.
Они аборты не делают.
Они знают, что им надо вырастить себе здоровую защиту и замену,
обученную управлять гоями и прочим быдлом.
Так что за каждым призывом к "свободе" делать аборты, пить, трахаться и колоться -
всегда стоит чей-то интерес - управлять вашей землей.
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о...
деякі коментатори навіть у дозволі абортів знаходять світову"жидо-масонську змову" ))))

хоч тут куди простіше .Саме бідні роблять більше абортів ,бо не можуть собі дозволити утримувати "зайвий рот"...
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точно. утримувати "зайвий рот" - не по карману.
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Да что ты говоришь.Не хочешь чтобы они управляли нашей землей?Так борись с ними, а не с обществом которое тебя может поддержать, а не послать на хрен за то что ты хочешь отобрать у него(общества) последнее.
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Ни одна политическая сила не содержит такое зашкаливающее количество умственных контуженцев как бпп - они иногда выдают такие "перлы", что хоть стой хоть падай. Если вдруг весь законодательный орган тронется умом и примет данный законопроект, то последствия обретут просто масштабы бедствия - женщины побогаче будут вынуждены выезжать в соседние страны для прерывания нежелательной беременности или обращаться к к подпольщикам, а не имеющие средств прыгать со шкафов, вливать в себя яды, плавать в кипятке, обращаться просто к откровенным коновалам и т.д. После самоабортов или дилетантский абортов в лучшем случае женщина остается просто живой, естественно калекой. Как вариант: аборт у коновалам не стерильным инструментом, протыкане матки и вытягивание кишок через влагалище (и это только как один из вариантов). Какие варианты есть еще могут доходчиво разъяснить врачи. Сторонники отдачи на усыновление, как правило религиозные фанатики, просто ставят в тупик своей безмозглостью, считая, что нежелательный ребенок, не нужный ни отцу ни матери, вынужденный скитаться по интернатам с детства, ведь быть усыновленным везет единицам в нашей стране, будет просто счастлив, но зато "увидит солнышко".
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при такой нищете в стране ребенка заводить просто опасно. Так что аборты это неизбежность...
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причем тут нищета и аботры? это вопрос не уровня благосостояния, а морально-этического и культурного воспитания.
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нищета и аборты связаны причинно-следственной связью.
забеременела? сядь и посчитай - готова ты его содержать или нет. от результата расчетов и зависит решение рожать или идти на аборт.
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При такой нищете дешевле покупать презерватив.
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Одна стерилизация - и можно без презерватива. Только так спасем страну. Но вам этого не понять. Вы же у нас - либерасто.
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Стаття 52 Конституції України: Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Лично я за полный запрет абортов с наказанием вплоть до расстрела.
А также за отмену Статьи 52 Конституции - именно из-за этой статьи каждый люмпен и люмпенша, которые трахнулись по пьяни нарожает своих личинок без брака, а потом этой личинке подавай бесплатную школу, бесплатную поликлинику, и многое другое, за что МЫ платим через налоги. При этом 99% таких личинок из проблемных низов вырастают под влиянием улицы и становятся гопниками и преступниками, да и в армию они не попадут, т.к. с судимостью в армию не берут (а судимости они получают очень рано). Никакой пользы для Украины от этих личинок нет и не будет, а только вред.
Поэтому лучший вариант, чтоб не допустить абортов - это стерилизация всех нищебродов, у кого нет справки о хоть каком-то доходе - пусть трахаются сколько угодно потом, зато расходов для государства из наших с вами налогов будет меньше.
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Вот этот лол в топ! :D
Видимо чей-то сынок из БПП))))
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Нет, просто подписал тебя, чтобы побольше прочитали людей
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Точнее даже и начинать возражать не хочеться
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"возражать не хочеться"
а точнее - не можеться !!!
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Не то чтобы не можется, просто я такую ересь впервые читаю,хотя да, не можеться, на такую х**ню мозги даже мысли включать в нужное русло отказываются, по этому даже стараться не буду
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нищеброды - это не люди!!! во как!!! пенсов тоже нужно под пулемёт....жрут, цуко, дофига из налогов.....инвалидов так вообще нужно на эвтаназию отправлять сразу.... потомство позволять только от отобранных женщин и элитных охфисерав рэйха !!! токо голубоглазых блондинов!!!! Шо не понятно?
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И трахаться только по свистку)))
Свист - всунул,
Свист- высунул и т. д.
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под барабанную дробь.... эффективно и производительно...
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Вот сами и платите за чужие личинки - а я не собираюсь!
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ладно...не парься...мы и за твою заплатим....одной больше-одной меньше....
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Да, нищеброды - это не люди, и нужно недопустить их размножения.

От них одни проблемы у государства. И у вас лично в том числе.
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Иисус хотя бы не совал свой член куда ни попадя. И вообще не совал. Но - он Иисус, а ты кто-такой, холоп?
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Да я так...раб Божий....грешный... а что? А ты, видать, проповедник праведный, да?
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Отвлекают народ от коррупции и тарифов какими-то маразматическими "законами", а народ ведется. Если бы не было абортов, то состав Рады (2/3- жертвы аборта) был совсем бы другим.))
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Отвлекают народ от коррупции и тарифов какими-то маразматическими "законами"
---
да, и отвлекать будут до лета. потом впендюрят абон платы на все ЖКХ коммуникации и еще раз поднимут тарифы...
пока населения занято мыслями надо запретить женщине распоряжаться собой или все таки разрешить.
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Вообще правильное предложение тут было: необходимо, чтобы информация об абортах фиксировалась в паспорте, сделал аборт - получил штамп, сделал еще один - получил еще. Не вопрос, но такой подход заставит задуматься всех: и особей мужского пола и женщин. Соберется замуж барышня, а у нее например пару штампов в паспорте, зачем скрывать от будущего супруга свою натуру - это неправильно.
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Я согласен. Однако нужно выяснять при аборте и кто отец и мужчине ставить в паспорт штамп, что от него был аборт, а он никак не возразил.
Но лучше все-таки стерилизация как наказание.
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отец как всегда не при делах. так что, такие штампы будут только у женщин)))
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Все жизненно важные проблемы решены осталось закрыть тему абортов...
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ХЗ....
лучше запретитть в брак вступать до 25 лет и тем кто психологические тесты не может пройти или не есть налогоплательщиком..
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а что это даст? Эти люмпены будут трахаться без брака, и рожать без брака и венчания, а МЫ будем платить через налоги.
ТОЛЬКО СТЕРИЛИЗАЦИЯ!
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Нужно как в Индии...на касты всех разделить... кому-стерилизация, кому-препарация моска.... а исчо лучше-всех под нож...особенно безработных и бомжей... так нормально будет?
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Кто трахается до свадьбы -повесить :D
А если серьезно, то очень плохо что порох мобилизацию отменил. Там очень не хватает этих идиотиков , впрочем как и "нищебродов" с ними в одной солянке
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воскресенье....школота пивасика на тихаря хлебнула....нуно порадикальничать на форумах....фуле ты думал...
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"Кто трахается до свадьбы -повесить"

Сразу видно, что ты - блудодейный грешник. Подождт, мы тебя еще кастрируем.
Будешь святым.
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Естественно, давайте кучу населения выстреляем на том простом основании, что у кого то пустая и стерильная черепная коробка, наполненная исключительно православием, а успешность и реализованность отношений с противоположным полом зависит исключительно от проведенного обряда венчания.
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Мы живем в Православной Стране, нравится вам это или нет.
А в Православной Стране - нет места греху!
Поэтому всех грешных баб, кто делает аборт - нужно ловить и в пиzzду раскаленный лом вставлять. Ану-ка поблуди, грешная тварь!
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на костре их нуно жечь!!!! уххх шаловливые какие...итить его....
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это вы живете в православной стране. а религия у каждого своя. многие вообще не признают никаких религий, имеют право на трезвомыслие.
не меряйте всех подряд по себе. все люди разные.
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под пивасиком натихаря школота всех стригёт под одну гребёнку....матерясь по-православному...
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А ще аборт часто є порятунком шлюбу. Наприклад, жінка набухалася і просто в туалеті бару дала вісьмом кавказцям чи неграм. Вагітність. Ну як тут народжувати?- Абортнулась, чоловік-рогоносець і далі впевнений що все гаразд.
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Вы оправдываете грех! Аборт недопустим ни при каких обстоятельствах.
Такова воля Божья!
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"кто делает аборт - нужно ловить и в пиzzду раскаленный лом вставлять"....мдя уж.....чисто православные слова.....
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Вот и езжай в свою гей-либерастическую Европу. Там тебе и место!
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Всем живущим не в светском государстве, от которого отделена церковь (слава Богу), а в православной стране не мешало бы почитать заповеди православия, в числе которых и "не убей", даже если и объект ненависти нищеброд, в числе которых может оказаться и сторонник стерилизации и расстрелов, ведь понятие нищеброд растяжимое и относительное, ведь даже наша элита по сравнению с султаном брюнейским просто натуральные нищеброд.
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в числе которых и "не убей"

Вот я и говорю - не убей. А аборт - это убийство, и за него нужно наказывать так, чтоб неповадно было, вплоть, чтобы прилюдно на части разрывать.
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Вот так с этими абортными сучками и нужно поступать. И я буду первый, кто поднесет зажигалку к дровам. И горжусь этим. Зпто я попаду в рай, а ты - в аду вечно гореть будешь.
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Чёт берут меня смутные сомненья на счёт твоего предложения... скорее всего оно хочет исчо парочку литроф православного боярошника хряпнуть...
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Девки, а почему бы вам просто не научить ваших ё*арей одевать презервативы ? Если он не хочет - посылайте его просто лесом, т.к. вы ему нужны только для удовольствия.
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Пользоваться контрацептивами, если не хочешь наступления беременности это первейшее дело - именно это нужно пропагандировать, а также здоровые отношения между мужчиной и женщиной с перспективами построения крепкой семьи, но это не значит, что нужно кому то что то насаждать, мотивируя запрет божьей волей - те кто эти запреты насаждает, знают о Боге не больше, чем все остальные и тем более не могут делегировать его полномочия относительно наказания за прерывание беременности. Ведь крепкая семья иногда вынуждена идти на аборт, при обоюдном решении как мужчины так и женщины в силу очень многих причин, а не только люмпенши как многие думают.
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Ваши слова да Богу в уши. - контрацепция-шмантрацепция.
А что на практике - полстраны непонятно откуда вылезли из каких-то трущоб, и подавай им социалку. Стерилизовал их - и нет проблем.
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Во-во.....мне тоже очень интересно...откуда ты вылезло...
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основная масса пользуется презервативами. даже при этом беременность наступает. да, редкие случаи, но они бывают. может презерватив некачественный, но такое случается. не нужен еще один рот в семье, не потянет его семья содержать.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"У женщин должен быть выбор": под парламентом протестовали против запрета абортов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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