 "У женщин должен быть выбор": под парламентом протестовали против запрета абортов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на площади перед парламентом собрались несколько десятков молодых людей, преимущественно девушек. Они держали плакаты "Мое тело - мое дело" на разных языках, а также плакаты против запрета абортов и за свободный выбор женщины в этом вопросе.
"Вмешательство государства в выбор женщины относительно ее материнства, атака на репродуктивные права отбрасывает Украину к средневековому мракобесию или диктатуре тоталитарных режимов, демонстрируя пренебрежение жизнью и свободой собственных граждан", - подчеркивают организаторы акции.
Напомним, ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов зарегистрировал законопроект касательно абортов в Украине. Он предлагает прописать в Гражданском кодексе, что искусственное прерывание беременности разрешается только в отдельных случаях и когда срок беременности не превышает 22 недели.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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при чем тут морально-этические и культурные устои общества?
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Купа за і ще більше проти.
Не думаю,як мужчина ,що можу нав"язувати свою думку жінкам саме у цій темі.Нехай самі вирішіують.
бо аборти,які проституцію,які секс не заборонити.
результатом буде лише збільшення смертності від підпільних абортів...
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небезпеку "невпорядкованого траху"...
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І це добре.
Дівки будуть думати, перш ніж лягати під кого попало.
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У цьому факті ключове слово-ЩОРОКУ.
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Так все что ты хотел, это чтобы тебе легально перепало что-то?
Это решаемо узаканиванием проституции
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всех мастей, вылазят нафуфыренные мамочки в обтянутых джинсиках, и ведут деток
заниматься танцами, пением, и английским языком.
Они аборты не делают.
Они знают, что им надо вырастить себе здоровую защиту и замену,
обученную управлять гоями и прочим быдлом.
Так что за каждым призывом к "свободе" делать аборты, пить, трахаться и колоться -
всегда стоит чей-то интерес - управлять вашей землей.
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деякі коментатори навіть у дозволі абортів знаходять світову"жидо-масонську змову" ))))
хоч тут куди простіше .Саме бідні роблять більше абортів ,бо не можуть собі дозволити утримувати "зайвий рот"...
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забеременела? сядь и посчитай - готова ты его содержать или нет. от результата расчетов и зависит решение рожать или идти на аборт.
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Лично я за полный запрет абортов с наказанием вплоть до расстрела.
А также за отмену Статьи 52 Конституции - именно из-за этой статьи каждый люмпен и люмпенша, которые трахнулись по пьяни нарожает своих личинок без брака, а потом этой личинке подавай бесплатную школу, бесплатную поликлинику, и многое другое, за что МЫ платим через налоги. При этом 99% таких личинок из проблемных низов вырастают под влиянием улицы и становятся гопниками и преступниками, да и в армию они не попадут, т.к. с судимостью в армию не берут (а судимости они получают очень рано). Никакой пользы для Украины от этих личинок нет и не будет, а только вред.
Поэтому лучший вариант, чтоб не допустить абортов - это стерилизация всех нищебродов, у кого нет справки о хоть каком-то доходе - пусть трахаются сколько угодно потом, зато расходов для государства из наших с вами налогов будет меньше.
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Видимо чей-то сынок из БПП))))
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а точнее - не можеться !!!
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Свист - всунул,
Свист- высунул и т. д.
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От них одни проблемы у государства. И у вас лично в том числе.
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да, и отвлекать будут до лета. потом впендюрят абон платы на все ЖКХ коммуникации и еще раз поднимут тарифы...
пока населения занято мыслями надо запретить женщине распоряжаться собой или все таки разрешить.
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Но лучше все-таки стерилизация как наказание.
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лучше запретитть в брак вступать до 25 лет и тем кто психологические тесты не может пройти или не есть налогоплательщиком..
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ТОЛЬКО СТЕРИЛИЗАЦИЯ!
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А если серьезно, то очень плохо что порох мобилизацию отменил. Там очень не хватает этих идиотиков , впрочем как и "нищебродов" с ними в одной солянке
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Сразу видно, что ты - блудодейный грешник. Подождт, мы тебя еще кастрируем.
Будешь святым.
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А в Православной Стране - нет места греху!
Поэтому всех грешных баб, кто делает аборт - нужно ловить и в пиzzду раскаленный лом вставлять. Ану-ка поблуди, грешная тварь!
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не меряйте всех подряд по себе. все люди разные.
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Такова воля Божья!
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Вот я и говорю - не убей. А аборт - это убийство, и за него нужно наказывать так, чтоб неповадно было, вплоть, чтобы прилюдно на части разрывать.
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А что на практике - полстраны непонятно откуда вылезли из каких-то трущоб, и подавай им социалку. Стерилизовал их - и нет проблем.
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