 На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский блогер и пропагандист Эль Мюрид на Facebook.
"Если это сегодня сняли наши журналисты, то это называется "залет". Чистой воды. Дело в том, что на фоне разбомбленных ангаров лежат контейнеры, которые используются для хранения/снаряжения отравляющих веществ. Причем даже неважно, что они могут быть старыми и лежать там несколько лет. Важно то, что они сирийские и лежат на той самой базе, с которой, как утверждает Запад, наносился удар с применением отравляющих веществ", - пишет он.
"Посмотрим, что из всего этого выйдет. Но лоханулись все: и журналисты, и военные, и цензура. Такой подарок Запад точно упустить не сможет", - добавил пропагандист.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
(Фото со страницы Эль Мюрид)
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