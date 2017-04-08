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Все про:авиация (1728) пропаганда (1958) Сирия (2313) химическое оружие (80)

 На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ

На авиабазе в Сирии, по которой США нанесли ракетный удар, найдены контейнеры, используемые для хранения отравляющих веществ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский блогер и пропагандист Эль Мюрид на Facebook.

"Если это сегодня сняли наши журналисты, то это называется "залет". Чистой воды. Дело в том, что на фоне разбомбленных ангаров лежат контейнеры, которые используются для хранения/снаряжения отравляющих веществ. Причем даже неважно, что они могут быть старыми и лежать там несколько лет. Важно то, что они сирийские и лежат на той самой базе, с которой, как утверждает Запад, наносился удар с применением отравляющих веществ", - пишет он.

"Посмотрим, что из всего этого выйдет. Но лоханулись все: и журналисты, и военные, и цензура. Такой подарок Запад точно упустить не сможет", - добавил пропагандист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "То, что сделала Америка, - не что иное, как глупое и безответственное поведение", - администрация российского союзника Асада

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.


На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид 01На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид 02

(Фото со страницы Эль Мюрид)



На разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид 03

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В мире есть понятие ВОЕНИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО. Это страна, которой ПОСТОЯННО угрожает войной её сосед (соседи). Это может быть реальная угроза (как для Израиля) А может быть и фейковая, для оболванивания народа (как в Северной Корее). В военизированной стране огромные деньги уходят на армию, полицию и спецслужбы. Людей с детства готовят и тренируют для отражения агрессии. Огромное число граждан призывают в армию (иногда и женщин). Весь народ становится единым кулаком. Сосед-агрессор об этом знает. И поэтому не нападает. Но постоянно гадит. Теракты, обстрелы границы и приграничья и т.д. К чему это я? А к тому, что ПОКА МОСКОВИЯ-РОSSИЯ НЕ НАЧНЁТ ВАЛИТЬСЯ НА КУСКИ, она не признает независимые европейские Украину, Молдову, Беларусь. И независимые Азербайджян и Казахстан тоже не признает. А это значит, что или Русь-Украинастанет "европейским Израилем" или может проиграть. Слава Русі-Украіне!
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Не устал стучать по "клаве"?
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Не устал. Потому, что если Русь-Украина не выстоит, то Московия-роSSия почти гарантировано принесёт страдания и смерть и в мою страну. Слава Руcі-Украіне!
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И кто кроме этого мудилы ещё их "видел"?
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Иди ложись спать,лапоть,в Бурятии уже вечер!
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Менее 1000 свидетелей - не зачёт? "Ихтамнет"?
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В тот же день Трамп встречался с Си Цзипином, лидером Китая. Своим ударом он показал что российское ПВО - говно с дырочками. Думается, в ближайшее время в Мацкве массово начнут изучать даже не Коран, а труды Конфуция и философские постулаты даосизма...
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а ведь армия Китая не даром называется "Народно-Освободительная".. помнят про иссконные земли
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНа разбомбленной США сирийской авиабазе лежат контейнеры из-под отравляющих веществ, - российский пропагандист Эль Мюрид. ФОТО+СКРИНШОТ
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