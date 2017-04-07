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Все про:взятка (3711) Донбасс (13997) Сарган (128)

 "Бывший боец "Донбасса" Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства", - Сарган. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что при попытке дать взятку в 10 тысяч задержан "бывший боец Семенченко".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "В военную прокуратуры сил АТО обратился прокурор Луганского гарнизона с рапортом о том, что ему и следователю бывший боец Семенченко с позывным Жак предлагает неправомерную выгоду в размере 10 тыс грн за закрытие производства в отношении него.

В 18 час. 20 мин. 07.04.2017 сотрудниками военной прокуратуры сил АТО совместно с УЗЭ ГУНП в Луганской области задержан на горячем Каминский В.И., который предлагал и предоставил неправомерную выгоду военному прокурору Луганского гарнизона за влияние последним как руководителем органа прокуратуры на подчиненных работников и принятие окончательного решения в виде закрытия уголовного производства по ч. 2 ст. 146, в котором последний (Каминский) является потенциальным подозреваемым.

Сейчас проводятся неотложные первоочередные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке 270 тысяч задержан следователь Нацполиции Печерского района Киева, - ГПУ

Бывший боец Донбасса Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства, - Сарган 01

Бывший боец Донбасса Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства, - Сарган 02

Бывший боец Донбасса Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства, - Сарган 03

Бывший боец Донбасса Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства, - Сарган 04

Бывший боец Донбасса Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства, - Сарган 05

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посмотреть на этого взяткодателя, складывается впечатление, что они сами неправдами его к этому привели, что бы больше статей накрутить!!!
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примерно"бывший избиратель Семенченко" или в одном Донецке жили
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Євген Шевченко з Анатолієм Виногродским та ще 6.
8 год ·

Знайомтеся - це Віктор Камінський, він же Жак, він же Капітан Кукурудза - колишній командир другої штурмової роти добровольчого батальйону "Донбас". Щоправда командиром він був недовго - два місяці. Після чого комбат Семен Семенченко вигнав його з підрозділу.
Причин на то було вдосталь: крадіжки, мародерство, торгівля трофейною (та й не тільки) зброєю та боєприпасами, намагання тупо віджати у свого підлеглого (тобто в мене) мій особистий позашляховик, на якому я прибув нести службу.
Але подібні "досягнення" йому не завадили і якимось дивом у 2015 році Жака було призначено командиром окремої роти НГУ "Шторм" - цікаво, хто саме його призначив? Хоча після Голубана дивуватися таким щурам у системі МВС вже не доводиться.
Так от, рота "Шторм" виконувала задачі в секторі "М" і також у місті Бердянськ. Наприклад, на даному відео видно, як в нерівному бою Камінський проявивши справжню відвагу та героїзм зумів знищити ворожий кіоск із кукурудзою:
https://youtu.be/PoKh4ILrHSk
У перервах між "виснажливими бойовими діями" цей горе-офіцер тинявся по ефірах та роздавав інтерв'ю журналістам, яким бідкався про нелегку долю "воїна", а також розповідав "усю правду про Семена Семенченка". Проте у якості новоспеченого командира роти "Шторм" бігати йому довелося не довго - за висновками дисциплінарної комісії Жака було звільнено із лав НГУ без права поновлення, а саму роту було розформовано.
І ця історія добігає закінчення - сьогодні Віктор Камінський, він же Жак, він же Капітан Кукурудза був заарештований за спробу дати хабар військовому прокурору Луганського гарнізону - там проти нього п'ять проваджень відкрито. Тепер з'явилося ще одне.
P.S.: і таки смішно чути, як ця зграя шакалів Луценко та Авакова вже розповідає по мережах, що "боєць Семенченка намагався дати хабаря прокурору". Олені вони такі))
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Ну это он и есть, бывший боец Семенченко, ну Семенченко
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Це приблизно як бувший організатор партії регіонів,бувший міністр Януковича Порошенко.
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С сегодняшнего дня, я буду называть Порошенко, бывший министр Януковича.
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Чёта у патрахатьіх с креативом совсем печально. Парасюк там никому из ментов-девственников "пьільцу невинности" не сбил? Бгггггг
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Спалил три слоя вилюра,поки за гарью не высунулась,невинная мордочка дракоши
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А при чем здесь Семенченко?Он что ли взятку давал?Жак- один из бывших командиров Нацгвардии.Так что,всю Нацгвардию во взяточники приписать?
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Не могут никак парашеновцы простить семену, что он честный патриот Украины. У рашена клинит мозг и начинается непроизвольное калоотделение от осознания того, что есть еще настоящие герои Украины, не продающие родину и не торгующие с врагом.
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А сусіди були якісь колись у Семена? Нехай Матіос пориється в чужих трусах- може Семен сіль позичив і не віддав? Кримінап!
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Ну що тут дивного з бидлотно - шоколадної влади.
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Имя у "бывшего бойца Саменченко" есть? Или Цензор специально (на заказ) нашлепал статейку, название и текст которой дает повод думать, что это о Семене? Не хорошо, Бутусов, ох не хорошо!
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А причем тут Семенченко? "Для связки слов"?
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Нет, он бывший боец Авакова. Так правильнее. Семенченко приказ о зачислению в службу не подписывал, подписывает министр.
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Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что при попытке дать взятку в 10 тысяч задержан "бывший боец Семенченко".
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Вот пример, чистейшей заангажированности и служения оффшорному барыге и Генпгокугогу Луценко, со стороны этой пресс-секретутки Генерального прокугога Украины Ларисы Сарган.

И после этого Порошенко еще будет говорить, шо у него нет влияния на ГПУ.

Ну, причем тут Семенченко?

Эта воровская шобла циничных подонков оффшорного барыги, намного хуже банды Янукоовоща.
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Приглушили резонанс з торгівлею на крові, і тепер пішла заказуха на блокадників.
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У навколополітичне середовище Лариса Миколаївна потрапила як помічник народних депутатів 6 скликання. Вона стала помічником народного депутата Юрія Гримчака ("Наша Україна"), згодом перейшла до Івана Сподаренка ("Наша Україна"). У сьомому скликанні Лариса Сарган була помічником Ірини Луценко (партія "Батьківщина").
У березні 2013 року Лариса Сарган опинилась у центрі нового "депутатського" скандалу. Громадська мережа "Опора" оприлюднила скандальну інформацію, пов'язану із вартістю утримання помічників народних обранців. Вісім народних депутатів із Рівненщини щороку освоювали два мільйони гривень на утримання своїх помічників. Серед них була і Лариса Сарган як помічник Ірини Луценко.
Останнім скандалом у біографії Сарган став її коментар щодо спроби обшуку у Олега Ляшка. Після помилкового візиту слідчих Генеральної Прокуратури до помешкання лідера фракції Радикальної Партії прес-секретар Юрія Луценка відмовилися надати публічні вибачення політику. На своїй сторінці у Facebook Лариса Сарган також оприлюднила спекулятивний пост із претензіями до парламентаря.
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В июле 2014 года Каменский освобождал Лисичанск и посадили милиционеров в СИЗО на ночь а утром отпустили! За это ему вменяют ч. 2 ст. 146 ККУ Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
https://www.youtube.com/watch?v=wboIIRY33_w
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)))) Бля,клоуны на Цензоре,жёлтыми решили подрабатывать!? Деньги не пахнут?
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Это из серии "собака загрызла участника АТО" Цензор, вы там совсем ебанулись?
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Цензор не будь Попкой Попугаем !! Шо за названия??
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Нам цікавіше було б почути від прокурора про екс-міністра економічного розвитку і торгівлі , уряду Азірова - Якунєвича, який зараз тимчасово займає пост президента України .
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"бывший боец Семенченко",а це що він захисник УКРАЇНИ ти Сарган чомусь не сказала.СКІЛЬКИ СИНКІВ ПРОКУРОРІВ і їх родичів воює?НОЛЬ!!!Твої діти воюють і родичі???
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журнашлюжки отжигают про "бывших бойцов..."
ребята, вы реально уверены что эта власть будет вечной и вам не придется тоже отвечать за свои деянья
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Теперь все ясно! Аваковская банда подставила очередного патриота!
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Ахахах)) Очередное "вывсёврёти" от местных шариковых. Моральные инвалиды.
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Ложки серебряные нашлись ,но осадок остался.
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Хорошо работает лугандонская прокуратура.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Бывший боец "Донбасса" Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства", - Сарган. ФОТОрепортаж
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