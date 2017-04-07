 "Бывший боец "Донбасса" Каминский пытался дать 10 тысяч взятки за закрытие уголовного производства", - Сарган. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "В военную прокуратуры сил АТО обратился прокурор Луганского гарнизона с рапортом о том, что ему и следователю бывший боец Семенченко с позывным Жак предлагает неправомерную выгоду в размере 10 тыс грн за закрытие производства в отношении него.
В 18 час. 20 мин. 07.04.2017 сотрудниками военной прокуратуры сил АТО совместно с УЗЭ ГУНП в Луганской области задержан на горячем Каминский В.И., который предлагал и предоставил неправомерную выгоду военному прокурору Луганского гарнизона за влияние последним как руководителем органа прокуратуры на подчиненных работников и принятие окончательного решения в виде закрытия уголовного производства по ч. 2 ст. 146, в котором последний (Каминский) является потенциальным подозреваемым.
Сейчас проводятся неотложные первоочередные действия".
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8 год ·
Знайомтеся - це Віктор Камінський, він же Жак, він же Капітан Кукурудза - колишній командир другої штурмової роти добровольчого батальйону "Донбас". Щоправда командиром він був недовго - два місяці. Після чого комбат Семен Семенченко вигнав його з підрозділу.
Причин на то було вдосталь: крадіжки, мародерство, торгівля трофейною (та й не тільки) зброєю та боєприпасами, намагання тупо віджати у свого підлеглого (тобто в мене) мій особистий позашляховик, на якому я прибув нести службу.
Але подібні "досягнення" йому не завадили і якимось дивом у 2015 році Жака було призначено командиром окремої роти НГУ "Шторм" - цікаво, хто саме його призначив? Хоча після Голубана дивуватися таким щурам у системі МВС вже не доводиться.
Так от, рота "Шторм" виконувала задачі в секторі "М" і також у місті Бердянськ. Наприклад, на даному відео видно, як в нерівному бою Камінський проявивши справжню відвагу та героїзм зумів знищити ворожий кіоск із кукурудзою:
https://youtu.be/PoKh4ILrHSk
У перервах між "виснажливими бойовими діями" цей горе-офіцер тинявся по ефірах та роздавав інтерв'ю журналістам, яким бідкався про нелегку долю "воїна", а також розповідав "усю правду про Семена Семенченка". Проте у якості новоспеченого командира роти "Шторм" бігати йому довелося не довго - за висновками дисциплінарної комісії Жака було звільнено із лав НГУ без права поновлення, а саму роту було розформовано.
І ця історія добігає закінчення - сьогодні Віктор Камінський, він же Жак, він же Капітан Кукурудза був заарештований за спробу дати хабар військовому прокурору Луганського гарнізону - там проти нього п'ять проваджень відкрито. Тепер з'явилося ще одне.
P.S.: і таки смішно чути, як ця зграя шакалів Луценко та Авакова вже розповідає по мережах, що "боєць Семенченка намагався дати хабаря прокурору". Олені вони такі))
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Вот пример, чистейшей заангажированности и служения оффшорному барыге и Генпгокугогу Луценко, со стороны этой пресс-секретутки Генерального прокугога Украины Ларисы Сарган.
И после этого Порошенко еще будет говорить, шо у него нет влияния на ГПУ.
Ну, причем тут Семенченко?
Эта воровская шобла циничных подонков оффшорного барыги, намного хуже банды Янукоовоща.
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У березні 2013 року Лариса Сарган опинилась у центрі нового "депутатського" скандалу. Громадська мережа "Опора" оприлюднила скандальну інформацію, пов'язану із вартістю утримання помічників народних обранців. Вісім народних депутатів із Рівненщини щороку освоювали два мільйони гривень на утримання своїх помічників. Серед них була і Лариса Сарган як помічник Ірини Луценко.
Останнім скандалом у біографії Сарган став її коментар щодо спроби обшуку у Олега Ляшка. Після помилкового візиту слідчих Генеральної Прокуратури до помешкання лідера фракції Радикальної Партії прес-секретар Юрія Луценка відмовилися надати публічні вибачення політику. На своїй сторінці у Facebook Лариса Сарган також оприлюднила спекулятивний пост із претензіями до парламентаря.
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https://www.youtube.com/watch?v=wboIIRY33_w
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Бутусову - ганьба!!!
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ребята, вы реально уверены что эта власть будет вечной и вам не придется тоже отвечать за свои деянья
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