EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Политика Украины
  12998  131
Материалы по теме:
Все про:Беркут (10361) Салий (7) евромайдан (7997)

 Экс-"беркутовца" Гончаренко, подозреваемого в убийствах активистов Евромайдана, выпустили из СИЗО. ФОТО

Апелляционный суд Киева 6 апреля обязал выпустить из-под стражи экс-сотрудника "Беркута" Виталия Гончаренко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд удовлетворил жалобу защиты экс-"беркутовца" на меру пресечения для их подзащитного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заседание по делу экс-"беркутовца" Гончаренко перенесли на 3 апреля. ГПУ попыталась вручить обвинительный акт его двоим сослуживцам по делу о нападении на журналистов. ВИДЕО

Экс-беркутовца Гончаренко, подозреваемого в убийствах активистов Евромайдана, выпустили из СИЗО 01


Суд освободил Гончаренко и обязал являться в суд по первому вызову до избрания меры пресечения.

Адвокат Валентин Рыбин настаивал на необоснованности ужесточения меры пресечения. Раньше Гончаренко находился под домашним арестом. Но 10 марта Печерский суд по ходатайству ГПУ изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Обвиняемый Гончаренко общался с судьями и другими участниками заседания по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу: его подозревают в убийствах активистов Евромайдана

Представитель Генпрокуратуры Александр Ковальчук во время заседания утверждал, что содержание под стражей было необходимо, поскольку Гончаренко не являлся на вызовы следователя.

"Хамское и циничное поведение. Когда хотел являлся, когда хотел не являлся", - сказал Ковальчук.

Во время судебного заседания судьями было отмечено, что досудебное расследование по делу окончено. Как подтвердили в ГПУ, 23 марта обвинительный акт против Гончаренко направлен в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась выдать Украине 16 экс-"беркутовцев", - Горбатюк

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
 перейти на форум
 
   
TUV0RVVYTk9SMEl3V1VoUmRUbERNVEJNVkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6UXdURlZuTUV3dlVtZE9RekV3V1VoU1ozUkhSREJNTDFGMU9VTXhNRXd6VVhWT1F6VkpUa001TUV4Qlp6QktlbEZ6VGtNMU1FeFVVWE5PUXprd1RGVjJURGxEYURCTVJGRjFPVU0wTUV4cmRrdzVRekV3VEV4U1owNURLekJNZWxGelRrTTFNRXhVVVhOT1F6bG1Ua05TTUV4WVVtZE9Rell3V1ZCU1oyYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да здравствует однотуровый Шоколад, Лерка Инфляция и Охиздяй Пидрахуевич the Second , не зря гибнут почти каждый день лучшие из лучших , не зря погибла небесная сотня ...
и вся ради того, шобы Шоколад бы ещё шоколаднее , Инфляция ещё инфляционнее и , а Пидрахуй Другий был бы ещё пидрахуестей !

Ну шо , панове ?!
И пусь ихтото скажет , что глупость не убивает , что глупость малый грех и что тупым ибмицилам , шо за Шоко прыгали и визжали , нужно давать избирательное право ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна грьобане дно. Українці що це їдять нічим від кацапів не відрізняються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прямо щас - в Полтаве мусора защищают титушню !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и все ,что нужно знать о "реформах". как было раньше, так и осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще одна перемога за цієї барижої влади. Де судова реформа? Її немає та не буде, бо головному баризі потрібні старі слухняні цуцики у судах, а за нових чесних суддів він сам та уся його шобла сюдуть до в'язниці? Воно йому треба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усе повністю зрозуміло. Ніхто, крім нас, не знищить ні ригоанальних бариг, ні їх проституток у судах, ні діамантових сепарів у прокуратурі, ні беркутастів у поліції, ні клептоманів у митниці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мент Голубан таки предатель - видео

pauluskp
6 апреля, 9:18
Появилось видео 2014 года - нынешний награжденный и обласканный Аваковым украинский мент Голубан красуется рядом с боевиками батальона "Восток" Ходаковского.
http://pauluskp.livejournal.com/1106479.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да там кого не глянь - або сєпари , або мусора Яника ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тетерук і Аброськін сказали що це пакльоп і Голубий герой, ати агент кремля не розхитуй лодку, я Аброськіну бльше вірю, бо він справжній патріот, а тетрук порядна людина і герой і пофіг шо вони виблядки які мають висіти на гіляці, правда саме така, бо президент не може помилятись, а ми раби і гої, нічого не розуміємо бо імо сало а не жерем жидівський чоколад.!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава рошену! Завтра его авакян примет в полицию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот почему до сих пор не разрешено народу иметь оружие для самозащиты и себя и страны!!!????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю Апеляційний суд Києва заслуговує право бути спаленим разом з усіма суддями у першу чергу
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкс-"беркутовца" Гончаренко, подозреваемого в убийствах активистов Евромайдана, выпустили из СИЗО. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти