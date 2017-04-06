 Экс-"беркутовца" Гончаренко, подозреваемого в убийствах активистов Евромайдана, выпустили из СИЗО. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд удовлетворил жалобу защиты экс-"беркутовца" на меру пресечения для их подзащитного.
Суд освободил Гончаренко и обязал являться в суд по первому вызову до избрания меры пресечения.
Адвокат Валентин Рыбин настаивал на необоснованности ужесточения меры пресечения. Раньше Гончаренко находился под домашним арестом. Но 10 марта Печерский суд по ходатайству ГПУ изменил меру пресечения на содержание под стражей.
Обвиняемый Гончаренко общался с судьями и другими участниками заседания по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Представитель Генпрокуратуры Александр Ковальчук во время заседания утверждал, что содержание под стражей было необходимо, поскольку Гончаренко не являлся на вызовы следователя.
"Хамское и циничное поведение. Когда хотел являлся, когда хотел не являлся", - сказал Ковальчук.
Во время судебного заседания судьями было отмечено, что досудебное расследование по делу окончено. Как подтвердили в ГПУ, 23 марта обвинительный акт против Гончаренко направлен в суд.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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и вся ради того, шобы Шоколад бы ещё шоколаднее , Инфляция ещё инфляционнее и , а Пидрахуй Другий был бы ещё пидрахуестей !
Ну шо , панове ?!
И пусь ихтото скажет , что глупость не убивает , что глупость малый грех и что тупым ибмицилам , шо за Шоко прыгали и визжали , нужно давать избирательное право ?!
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а чому вони не висят???
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pauluskp
6 апреля, 9:18
Появилось видео 2014 года - нынешний награжденный и обласканный Аваковым украинский мент Голубан красуется рядом с боевиками батальона "Восток" Ходаковского.
http://pauluskp.livejournal.com/1106479.html
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