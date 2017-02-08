 Встреча Дуды и Меркель: Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
Он отметил, что президент Дуда и канцлер Германии говорили о том, как "сохранить неразрывность трансатлантической связи, ценной и важной как для польских, так и немецких интересов". Лидеры беседовали также о том, как развивать сотрудничество с США после выбора нового президента этой страны.
"Трансатлантические отношения очень важны для безопасности Европы и США; каждый, кто сейчас подрывает эту связь, действует в ущерб Европе", - сказал Щерский. По его словам, слишком рано говорить об оценке изменения политики США.
"Переговоры касались также конфликта в Украине и перспектив его урегулирования", - сообщил Щерский. Лидеры Польши и Германии говорили о том, какую позицию будет сохранять новая американская администрация по конфликту в Украине.
Как сообщил Щерский, Меркель и Дуда выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины. Министр подчеркнул, что Польша и Германия считают, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией. "Надо восстановить порядок, который будет основываться на соблюдении международного права", - сказал Щерский.
По словам министра канцелярии президента Польши, Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу. Щерский добавил, что как президент, так и канцлер убеждены, что "нельзя позволить длительное санкционирование агрессии против суверенного государства".
"Нельзя соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине, пока конфликт не будет урегулирован, а международный порядок, который будет опираться на международное право в Украине, восстановлен", - подчеркнул министр.
Разговор с глазу на глаз президента Анджея Дуды с канцлером Ангелой Меркель продолжался полчаса.
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Нормальная ахметовская шахта добывает около 1 млн.т угля в год (до 2-х). Берем 80 тыс. т в месяц. При заявленной цене в 1800 грн/т в месяц имеем 144 000 000 грн выручки в месяц.
Зарплаты там сейчас низкие даже у основных профессий. Ну, чтоб уж точно не занизить Фонд оплаты труда возьмем по 7 тыс. грн/чел (столько там сейчас не зарабатывают). Вместе с пенсионным фондом и соцстрахом пусть будет 10 тыс грн./чел. На 3 тыс. человек (сейчас там столько не работает) получаем 30 000 000 грн.
Разница составляет 114 000 000 грн. Я понимаю, что еще есть расходы на обогащение, на транспортировку, затраты на материалы, амортизация и т.д. и т.п. Но зачем молоть такую фигню? Они реально людей за лохов держат. И я никогда не поверю, что Ахметов не платит террористам.
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