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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2641) Меркель (1362) Польша (3641) Дуда (145)

 Встреча Дуды и Меркель: Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу. ФОТО

На встрече в Варшаве президента Польши Анджея Дуды с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждался, в том числе, и украинский вопрос.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он отметил, что президент Дуда и канцлер Германии говорили о том, как "сохранить неразрывность трансатлантической связи, ценной и важной как для польских, так и немецких интересов". Лидеры беседовали также о том, как развивать сотрудничество с США после выбора нового президента этой страны.

"Трансатлантические отношения очень важны для безопасности Европы и США; каждый, кто сейчас подрывает эту связь, действует в ущерб Европе", - сказал Щерский. По его словам, слишком рано говорить об оценке изменения политики США.

"Переговоры касались также конфликта в Украине и перспектив его урегулирования", - сообщил Щерский. Лидеры Польши и Германии говорили о том, какую позицию будет сохранять новая американская администрация по конфликту в Украине.

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Как сообщил Щерский, Меркель и Дуда выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины. Министр подчеркнул, что Польша и Германия считают, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией. "Надо восстановить порядок, который будет основываться на соблюдении международного права", - сказал Щерский.

По словам министра канцелярии президента Польши, Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу. Щерский добавил, что как президент, так и канцлер убеждены, что "нельзя позволить длительное санкционирование агрессии против суверенного государства".

"Нельзя соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине, пока конфликт не будет урегулирован, а международный порядок, который будет опираться на международное право в Украине, восстановлен", - подчеркнул министр.

Разговор с глазу на глаз президента Анджея Дуды с канцлером Ангелой Меркель продолжался полчаса.

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Встреча Дуды и Меркель: Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу 01

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Так КАКОГО.... какой то Райхель лезет (((((((
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У Райхеля свой начальник - Франквальтерштангенцыркуль. А у Франквальтерштангенцыркуля свой, тот который хуйло.
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Они так бояться остаться без защиты США, аж кипятком ссут. Зато могут Украину поучать, как ей Конституцию принимать, кого в героях чтить, а кого преступником величать. Лицемеры хреновы.
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по Карабаху они тоже сходятся. оптимистические новости от цензора. суть - результата нет.
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по украинскому вопросу--это что с бандерой Украину в европу не пускать???
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Відомий блогер і журналіст Володимир Бойко дійшов висновку, що Нацбанк відкрив кореспондентські рахунки банкам так званих "ДНР" і "ЛНР". У НБУ будь-яку роботу на підконтрольній терористам території спростовують, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/zrada-u-chistomu-viglyadi-nacbank-zvinuvatili-u-vidkritti-rahunkiv-dlya-dnr-i-lnr-876904.html
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"Він твердить, що зарплати шахтарям і є вартістю вугілля, тож Україна додатково нічого не оплачує. "В собівартості вугілля 100% - це вартість зарплати", - заявив Насалик."
Нормальная ахметовская шахта добывает около 1 млн.т угля в год (до 2-х). Берем 80 тыс. т в месяц. При заявленной цене в 1800 грн/т в месяц имеем 144 000 000 грн выручки в месяц.
Зарплаты там сейчас низкие даже у основных профессий. Ну, чтоб уж точно не занизить Фонд оплаты труда возьмем по 7 тыс. грн/чел (столько там сейчас не зарабатывают). Вместе с пенсионным фондом и соцстрахом пусть будет 10 тыс грн./чел. На 3 тыс. человек (сейчас там столько не работает) получаем 30 000 000 грн.
Разница составляет 114 000 000 грн. Я понимаю, что еще есть расходы на обогащение, на транспортировку, затраты на материалы, амортизация и т.д. и т.п. Но зачем молоть такую фигню? Они реально людей за лохов держат. И я никогда не поверю, что Ахметов не платит террористам.
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не читал, но по теме (типа все ж политики) - ДУда не продастся, зуб даю. (фото будет , если не прав). смешно смотреть, как сценарий развивается - посмотрите, например, "100" американский сериал - задеты темы парадоксов и филосовские, принести в жертву 10 или 1 ради 100, кто имеет право. но сам сериал изгавнился, т.к. нелепая хрень. но интересный )
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Это замечательно,что встречались,обсуждали,возмущались,озабочивались.Спасибо! Но,реальная поддержка в виде бабла,всё-таки лучше.Учитывая страсть нашей власти к клептомании,хорошо бы выделенное бабло контролировать до последней марки или злотого.
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ну и что не ясно?. росию будут щимить только за крым. а Украину за отстсутствие реформ пустят по боку
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Румыния идет поступам Украины https://youtu.be/AeL46ywNH1U
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ФРАУ Меркель одяглась перед поляком кольорами ПРАПОРА УКРАЇНИ)))
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Что-то не нравится мне трижды упомянутая формулировочка "конфликт в Украине, конфликт на востоке Украины". Это меркельша так вуалирует агрессию параши и Дуду на свою сторону склоняет?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВстреча Дуды и Меркель: Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу. ФОТО
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