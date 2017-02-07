 Аваков внес в Кабмин кандидатуру Князева на назначение главой Нацполиции. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодняшним вечером Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины. Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", - написал Аваков.
В комиссию конкурса мы пригласили трех международных экспертов и трех членов авторитетных неправительственных организаций:
- Микаэл Люнгбо - независимый эксперт по верховенству права, политических вопросов и вопросов переходного правосудия, который работал в миссиях Совета Европы, Европейского Союза, Европейской Комиссии и других международных организацях. Долгое время был экспертом датского Хельсинского комитета по правам человека. Юрист с большим опытом работы (36 лет) в прокуратуре Дании, в качестве комиссара полиции, в Верховном суде Гренландии, был заместителем начальника датской Службы национальной безопасности;
- Джон Монтанио - Старший советник по правоохранительным вопросам Офиса Программы ICITAP в Украине. Имеет более 32 лет стажа работы в правоохранительных органах США, прошел путь от патрульного офицера до руководителя полиции г. Калвер (штат Калифорния, США). Имеет опыт работы в органах прокуратуры и межведомственных рабочих группах. С 2003 года работает советником Программы ICITAP. За этот период он консультировал правоохранительные органы Ливии, Таиланда, Индонезии и Украины по вопросам профессиональной подготовки, лидерства, межведомственного сотрудничества и координации.
- Джозеф Макаллистер - консультант программы помощи Правительства Канады в подготовке кадров полиции (PTAP). Ветеран Канадской королевской конной полиции (34 года службы), работал на локальном и международном уровнях во всех сферах полицейской деятельности, был задействован в различных сферах правоохранительной деятельности, в том числе расследование убийства и борьбу с терроризмом;
- Евгений Захаров - основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы;
- Роман Романов - директор программной инициативы "Права человека и правосудие" Международного Фонда "Возрождение";
- Виталий Портников - журналист и публицист.
"Процедура конкурса предусматривала 5 этапов. На первом этапе было подано 64 заявки. После обработки документов по решению Конкурсной комиссии, к участию было допущено 46 человек, после этапа тестирования каждый из 10 набравших максимальное количество баллов прошли большое очное собеседование с членами Комиссии. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на Главу Национальной полиции Украины. Учитывая мнение членов Комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича", - отметил Аваков.
До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске - от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления Угро в Киевской области. Кандидат юридических наук. Последние три года - годы войны, испытаний и перелома правоохранительной системы и сложнейшего периода запуска глобальной реформы - Сергей Князев эффективно работал в самых сложных областях: возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской, работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев Сергей Николаевич награжден Орденом Данилы Галицкого.
"Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт - лучшая кандидатура для Главы Национальной полиции Украины", - резюмировал Аваков.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
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Але якщо призначити мусора на місце копів - тоді і єдина реформа за 3 роки накриється!
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а второе, это понторезное фото вышибает из тапок, зачем менту мультик (мультикам) навороченый автомат с су.а прицелом, и желтый скотч, который мало того что применялся при городских боях так еще и если мне память не изменяет с осени 14 го был поменян на красный, а потом на синий, а сейчас так и вообще не мотается ибо города не штурмуются, плюс абсолютно нульцевый броник и пустые магазины, на кого расчитано это постоновочное фото от которого у меня из глаз кровь потекла?
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Но, как надоело выбирать из гамна. Выбрали Парашенко, думая, что хуже Яныка уже точно не будет. Как же мы ошиблись!
Мое мнение, нам необходимо всю эту сволочную власть повесить, а Запад потом уже пусть назначает техническое правительство и восстанавливает институты власти с нуля, выжигая коррупцию каленым железом. У нас же кум на куме во власти. Всех жалко. Иначе не истребим.
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