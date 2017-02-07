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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2368) кандидат (931) Нацполиция (5921)

 Аваков внес в Кабмин кандидатуру Князева на назначение главой Нацполиции. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодняшним вечером Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины. Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", - написал Аваков.

В комиссию конкурса мы пригласили трех международных экспертов и трех членов авторитетных неправительственных организаций:

- Микаэл Люнгбо - независимый эксперт по верховенству права, политических вопросов и вопросов переходного правосудия, который работал в миссиях Совета Европы, Европейского Союза, Европейской Комиссии и других международных организацях. Долгое время был экспертом датского Хельсинского комитета по правам человека. Юрист с большим опытом работы (36 лет) в прокуратуре Дании, в качестве комиссара полиции, в Верховном суде Гренландии, был заместителем начальника датской Службы национальной безопасности;

- Джон Монтанио - Старший советник по правоохранительным вопросам Офиса Программы ICITAP в Украине. Имеет более 32 лет стажа работы в правоохранительных органах США, прошел путь от патрульного офицера до руководителя полиции г. Калвер (штат Калифорния, США). Имеет опыт работы в органах прокуратуры и межведомственных рабочих группах. С 2003 года работает советником Программы ICITAP. За этот период он консультировал правоохранительные органы Ливии, Таиланда, Индонезии и Украины по вопросам профессиональной подготовки, лидерства, межведомственного сотрудничества и координации.

- Джозеф Макаллистер - консультант программы помощи Правительства Канады в подготовке кадров полиции (PTAP). Ветеран Канадской королевской конной полиции (34 года службы), работал на локальном и международном уровнях во всех сферах полицейской деятельности, был задействован в различных сферах правоохранительной деятельности, в том числе расследование убийства и борьбу с терроризмом;

- Евгений Захаров - основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы;

- Роман Романов - директор программной инициативы "Права человека и правосудие" Международного Фонда "Возрождение";

- Виталий Портников - журналист и публицист.

"Процедура конкурса предусматривала 5 этапов. На первом этапе было подано 64 заявки. После обработки документов по решению Конкурсной комиссии, к участию было допущено 46 человек, после этапа тестирования каждый из 10 набравших максимальное количество баллов прошли большое очное собеседование с членами Комиссии. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на Главу Национальной полиции Украины. Учитывая мнение членов Комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича", - отметил Аваков.

До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске - от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления Угро в Киевской области. Кандидат юридических наук. Последние три года - годы войны, испытаний и перелома правоохранительной системы и сложнейшего периода запуска глобальной реформы - Сергей Князев эффективно работал в самых сложных областях: возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской, работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев Сергей Николаевич награжден Орденом Данилы Галицкого.


Аваков внес в Кабмин кандидатуру Князева на назначение главой Нацполиции 01


"Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт - лучшая кандидатура для Главы Национальной полиции Украины", - резюмировал Аваков.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
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...десь ми вже бачили ці жовті пов'язки на рукавах...
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Опять троллям не подходит! И пофиг, что комиссия по конкурсу выбирала...
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вместо доолгоого рассказа про уважаемых панів из комиссии лучше рассказал бы сколько дел раскрыл претендет работая в уг. розыске и шо за громкие дела...ну шоб мы могли оценить квалифэ! Если он такой профессионал - орденоносец (за шо орден секрет?..), то рассказ про комиссию выглядит как попытка что-то прикрыть громкими фамилиями из "жюри"!
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и альтернатива, типа кто там "второй номер" - еще одна соска с десятилетним стажем?
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да шайка на конкурсе один смех,все с высунутыми языками готовые к работе и кого же они могут выбрать?
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Князеву 45 лет, уроженец Белой Церкви Биография Князева. Посмотрим как себя проявит, в любом случае лучше Деевой и Трояна - мужик жесткий, опытный, подозрительный, такого фиг обманешь. Вполне может навести порядок в полиции. Что поборет коррупцию не верю, но может хоть уменьшит ее. Главное, чтобы снизил уровень преступности и бандитизма в стране.
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Возглавляет коррупционную систему Порошенко, в этом и проблема. При нем любой чиновник будет коррупционным по определению - иначе не удержится.
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Давайте все называть своими именами, это ведь не генерал полиции, это мусорской генерал. Нужен ли нам мусорской генерал во главе полиции? Есть большие сомнения на этот счет. От чего шли, к тому и возвращаемся...
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ага ....ето типо когда хотели побороть корупцию в прокуратуре и назначили Шокина...
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У Закарпатті нічого особливого не зробив...
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У нас, на Закарпатье, за такой короткий срок, что он мог сделать?
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замели сліди убивств у княжичах і давай нагороди давати!
Але якщо призначити мусора на місце копів - тоді і єдина реформа за 3 роки накриється!
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А почему такая категоричность? Вы, хотя бы, фактами оперировали, а "общеопределенные" фразы - я тоже могу накидать.
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Мусора не меняются. Уволить нужно всех.
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Фотка убила Желтій скотч носили на рукавах в 14-м году - типа воевал.... Вот только автомат от смазки сияет, на комке ни пятнышка и на бронике с магазинами муха не сидела... Прямо из магазина клоуна вырядили... Мерзко
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Таки да. Хоть губы не накрасил и макияж не навел!
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Это где он на фото? Крышует добытчиков янтаря на Ровенщине? Херой!
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"С 1995 года системно работал в уголовном розыске" этого достаточно чтобы понять что это человек прогнившей системы....
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да там на роже все написано.....честные до генерала бы не дослужились))))
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Мусор мусору таки рознь, та лише в одну сторону, до того ж ближче до жопи. А коли його обирав поц ара ваков, то це практично вирок. Хоч мені і не подобається слово мусор, та не я його придумав і коли в народі кажуть, що в міліцію йдуть одні міліціонери, то і очікувати від будь-кого з них сумлінного служіння народу і державі не приходиться в принципі. А от прислужувати владі а не закону, то в цьому навіть не сумніваюсь.
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Дедушка Ломброзо в гробу переворачивается.
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нач. уголовки киевской области, ровенской и житомерской, киевская понятно, ровно-житомир янтарь, с 1995 года в ментовке дослужился до генерала, да вы смеетесь, его люстрировать надо а не выдвигать, это первое
а второе, это понторезное фото вышибает из тапок, зачем менту мультик (мультикам) навороченый автомат с су.а прицелом, и желтый скотч, который мало того что применялся при городских боях так еще и если мне память не изменяет с осени 14 го был поменян на красный, а потом на синий, а сейчас так и вообще не мотается ибо города не штурмуются, плюс абсолютно нульцевый броник и пустые магазины, на кого расчитано это постоновочное фото от которого у меня из глаз кровь потекла?
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Зная сволочь Аброскина, любой выбор кажется будет лучше.
Но, как надоело выбирать из гамна. Выбрали Парашенко, думая, что хуже Яныка уже точно не будет. Как же мы ошиблись!
Мое мнение, нам необходимо всю эту сволочную власть повесить, а Запад потом уже пусть назначает техническое правительство и восстанавливает институты власти с нуля, выжигая коррупцию каленым железом. У нас же кум на куме во власти. Всех жалко. Иначе не истребим.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков внес в Кабмин кандидатуру Князева на назначение главой Нацполиции. ФОТО
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