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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16192) стрельба (2177) суд (20119)

 Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда. ФОТО

Неизвестные повредили окно в рабочем кабинете Киевского окружного административного суда. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Полиция Печерского управления полиции информацию о правонарушении получила вчера вечером. По указанному адресу незамедлительно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

На месте к стражам порядка обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами - предмет, похожий на пулю.

Предмет, похожий на пулю, изъяли и направили для проведения экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя".

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Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда 01

Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда 02

Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда 03

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Новина якась голімая.
А надо так.
Невідомі загнали суддів та прокурорів в Київський адмін.суд та розстріляли з градів.
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ШЛА ГРУППА ЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ПРОЯВИЛСЯ ОСТРЫЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ УДАР ТАК ЧТО РУКИ В СУДОРОГАХ СЖИМАЛИ ПОДАРОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ОТ АВАКОВА !ТАКИХ ЕЩЕ И НАГРАДИТЬ НАДО!
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Прокурор заходит в кабинет к судье, смотрит тот стоит возле окна и что то мнет в руках какой то шарик.
- Что ты там мнешь? - спрашивает прокурор.
Судья поворачивается к нему и говорит - Я вот не пойму, это пуля или лайно?
Прокурор взял у судьи шарик, понюхал его, потом попробовал и говорит - Это лайно.
Судья вздохнул и ответил - Я тоже вот думаю, откуда в дупе пуле взяться.
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"Мы расцениваем это как покушение. Стрелял снайпер", - сказал он. По его словам, было совершено три огнестрельные выстрела в направлении кресла, где сидел генпрокурор.
На данный момент на месте обстрела работают эксперты. Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство по факту покушения на Шокина
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Та даже фото снайпера уже все интернеты обошло, а СБУ совсем мышей не ловит.


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кстати прикольный фильм! А как называется? я забыл... ))
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Быстренько толю тепловизора подкючайте к расследованию.
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О, пострелушки начались))))). Я так понимаю это "тонкий" намек еще одному самому "честному и справедливому" судье? А "толстый", вероятно, будет в виде гранатомета по дому этого самого судьи?)))) Ну-ну, потихоньку распускаются буйным цветом "цветочки"...
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А це всьо того що тепловізор з якого стріляли в Шокіна не знайшли . Доречі , Шокін тоже з тих пір пропав . Ні слуху ні духу про нього , може поїхав куди
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Може сусід Пеці в Іспанії .
А може тут, в Україні, за високим парканом п"є текілу )) Хто зна .
Але живий точно , бо якби вмер, то скорбили би за безцінним дєятєлєм Феміди .
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Я тоже недоумеваю: 850 грн за налоговика -- это слишком много.
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Что это за тухляк? Авдеевку неделю утюжат всем подряд,а тут дырка в окне у продажной судьишки. А может ну его нах войну и займемся всем миром расследованием этого эпохального преступления?
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Зірвуть шатуни свято правосуддя. Судів треба на палю, прокурорів, ментів і ... (та багато кого) - на гілляку, "мордву різну" - стріляти. А вони стріляють куди попадуть.
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..."Ефективний контроль Росії" - народний депутат запропонувала відмовится від термінів "окупація" та "агресія". ВІДЕО
http://antikor.com.ua/articles/150686-efektivnij_kontrolj_rosiji__narodnij_deputat_zaproponuvala_vidmovitsja_vid_terminiv_okupatsija_ta_ag

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Из рогатки стреляли сволочи!
Гайки не нашлось..заводы стоят!((((
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Разминается народ потихоньку... В этом году прольется кровь - даже нет сомнений.
Будут находить предметы похожие на пулю - в черепах у нерадивых слуг Народа...
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...Семен Семенченко51 хв. ·
Хочу обратится ко всем СМИ разгоняющим фейк про то что Штаб блокади торгівлі з окупантами снял блокаду и закрыл блокпост в Бахмуте.Особенно к 5 каналу и 1+1.Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет.Вот видео, может пора перестать цитировать фантазии завравшихся полицейских чиновников и начать проверять информацию?Дякую P.S. Прошу патриотов поддержать ветеранов репостом. Так до СМИ скорее дойдет....Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что по состоянию на сегодняшний день активисты прекратили блокирование железных путей в районе Бахмута. Об этом он сказал на пресс-конференции в управлении Донецкой полиции, которая транслировалась на его странице в Facebook.«В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке», - отметил Аброськин.Одновременно он подчеркнул, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.
http://antikor.com.ua/articles/150691-abrosjkin_blokada_hd_putej_na_bahmute_prekrashchena

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пахоже на руине скоро начнется маппет-шоу, шоколадный лягушонок кармет срочно еняет болото в куяндии на болоо на багамах
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На твоей козломордой руине точно начнется,только успевай сглатывать,не стесняйся.Вы,козломордые,такие затейники в нетрадиционных сексуальных развлечениях.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда. ФОТО
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