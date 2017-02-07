 Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Полиция Печерского управления полиции информацию о правонарушении получила вчера вечером. По указанному адресу незамедлительно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.
На месте к стражам порядка обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами - предмет, похожий на пулю.
Предмет, похожий на пулю, изъяли и направили для проведения экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя".
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А надо так.
Невідомі загнали суддів та прокурорів в Київський адмін.суд та розстріляли з градів.
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- Что ты там мнешь? - спрашивает прокурор.
Судья поворачивается к нему и говорит - Я вот не пойму, это пуля или лайно?
Прокурор взял у судьи шарик, понюхал его, потом попробовал и говорит - Это лайно.
Судья вздохнул и ответил - Я тоже вот думаю, откуда в дупе пуле взяться.
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На данный момент на месте обстрела работают эксперты. Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство по факту покушения на Шокина
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А може тут, в Україні, за високим парканом п"є текілу )) Хто зна .
Але живий точно , бо якби вмер, то скорбили би за безцінним дєятєлєм Феміди .
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http://antikor.com.ua/articles/150686-efektivnij_kontrolj_rosiji__narodnij_deputat_zaproponuvala_vidmovitsja_vid_terminiv_okupatsija_ta_ag
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Гайки не нашлось..заводы стоят!((((
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Будут находить предметы похожие на пулю - в черепах у нерадивых слуг Народа...
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Хочу обратится ко всем СМИ разгоняющим фейк про то что Штаб блокади торгівлі з окупантами снял блокаду и закрыл блокпост в Бахмуте.Особенно к 5 каналу и 1+1.Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет.Вот видео, может пора перестать цитировать фантазии завравшихся полицейских чиновников и начать проверять информацию?Дякую P.S. Прошу патриотов поддержать ветеранов репостом. Так до СМИ скорее дойдет....Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что по состоянию на сегодняшний день активисты прекратили блокирование железных путей в районе Бахмута. Об этом он сказал на пресс-конференции в управлении Донецкой полиции, которая транслировалась на его странице в Facebook.«В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке», - отметил Аброськин.Одновременно он подчеркнул, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.
http://antikor.com.ua/articles/150691-abrosjkin_blokada_hd_putej_na_bahmute_prekrashchena
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