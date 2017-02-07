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 В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В поселке Курдюмовка (в нем живет 580 человек, из них 106 - дети) Донецкой области в результате вчерашнего обстрела российско-террористических войск погиб 15-летний юноша. Поселок обесточен. Занятия в местной школе прекращены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Кроме улицы Севастопольской и Донецкой, правоохранители зафиксировали повреждения на ул. Ватутина и Заводской.

Занятия в местной школе временно прекращены. Вследствие обстрелов люди остались без света, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Вчера глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела населенного пункта погиб 15-летний подросток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО погиб 22-летний боец 17-й танковой бригады Роман Горкун. ФОТО

В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция 01В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция 02В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция 03В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция 04




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даже на смерти подростка аброськин пролез ПИАРИТЬСЯ
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Хай журнашлюшка поменше мандить! Коли пройде мобілізація, і кожен з цих хлопців стане командиром відділення та вишколить своїх підлеглих салаг, тоді і підем. Головне, щоб після оголошення мобілізації цей журнашлюшка, разом з диванними патрідіотами не опинився першим в черзі на польському кордоні!
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Баригам і копрофілкам підорашенівським бабло важливіше
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Економ або плати більше: з 1 травня в Україні будуть знижені соцнормативи на використання тепла, електрики і газу

Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Кабінет міністрів України прийняв Постанову про зниження з 1 травня 2017 року соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

Згідно з опублікованою на сайті уряду Постановою "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409", Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Наголошується, що соціальні норми споживання газу знижено до 5 куб. м з 5,5 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі.

Крім того, знижено нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також переглянуто коригувальні коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення в багатоповерхових будинках.

У прес-службі Кабміну зазначили, що відповідне рішення уряду не передбачає проведення перерахунків діючих субсидій, оскільки набуває чинності з 1 травня 2017 року.

Це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання. Застосовувати встановлювані державою норми споживання почали в 2014 році після прийняття постанови №409, що дало змогу полегшити громадянам отримання субсидій, оскільки їм більше не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг.

Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства отримують субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення.

Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.
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У человека норма не отработана, а Вы начинаете.
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даже на украинскую версию залезли - нет этих петриотов когда только тут про наших погибших воинах можно высказаться...
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Аброськин определил свои стреляли или приезжие?
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Ксенія, все в тему - враховуючи торгівлю бидлогархів ж лугандоном і тарифи на комуналку всередині ордло
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Лучше напишите это в теме про паталогоанатомов.
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Пусть ему там будет Рай. Пусть Покарает Всех кто развязал и ведет эту войну .
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Не спеши отправлять его в рай. Курдюмовка один из поселков орвших путин прийди. Еще не известно, что за фрукт был
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Российские кацапы чужих матерей с маленькими детьми убивают не только в Украине на Донбасе, а и в Алеппо мрази российские убивали, и в Чечне суки кацапские людей безоружных убивали сволочи кацапские, и в Грузии падлы кацапские матерей грузинских с детьми убивали.

И мрази кацапские убивали в любой стране стариков, женщин и детей только из-за того, что их убитых кацапами братья, отцы и деды защищали свою страну от вонючих кацапских гнид.
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Хватит скулить. Ну обесточьте Донецк и Луганск. Не можете? Парадигма мешает, Петя, Ринат и прочие турчиноиды?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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