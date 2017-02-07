 В результате обстрела боевиков Курдюмовка Донецкой области обесточена, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Кроме улицы Севастопольской и Донецкой, правоохранители зафиксировали повреждения на ул. Ватутина и Заводской.
Занятия в местной школе временно прекращены. Вследствие обстрелов люди остались без света, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Вчера глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела населенного пункта погиб 15-летний подросток.
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Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.
Кабінет міністрів України прийняв Постанову про зниження з 1 травня 2017 року соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.
Згідно з опублікованою на сайті уряду Постановою "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409", Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.
Наголошується, що соціальні норми споживання газу знижено до 5 куб. м з 5,5 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі.
Крім того, знижено нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період.
Також переглянуто коригувальні коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення в багатоповерхових будинках.
У прес-службі Кабміну зазначили, що відповідне рішення уряду не передбачає проведення перерахунків діючих субсидій, оскільки набуває чинності з 1 травня 2017 року.
Це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання. Застосовувати встановлювані державою норми споживання почали в 2014 році після прийняття постанови №409, що дало змогу полегшити громадянам отримання субсидій, оскільки їм більше не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг.
Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства отримують субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення.
Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.
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И мрази кацапские убивали в любой стране стариков, женщин и детей только из-за того, что их убитых кацапами братья, отцы и деды защищали свою страну от вонючих кацапских гнид.
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